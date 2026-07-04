https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/kiraz-yedikten-sonra-fenalasan-cift-hastaneye-kaldirildi-yasli-adam-hayatini-kaybetti-1106992472.html

Kiraz yedikten sonra fenalaşan çift hastaneye kaldırıldı: Yaşlı adam hayatını kaybetti

Kiraz yedikten sonra fenalaşan çift hastaneye kaldırıldı: Yaşlı adam hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kiraz yedikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 63 yaşındaki Ahmet Derin hayatını kaybetti. Eşi Rahime Derin'in ise... 04.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-04T00:51+0300

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Karabey köyünde yaşayan Ahmet ve Rahime Derin çifti, 1 Temmuz'da kiraz yedikten kısa süre sonra evlerinde rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift, ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 63 yaşındaki Ahmet Derin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Rahime Derin'in hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.İlk değerlendirmelere göre, çiftin kiraz yediği ağacın bulunduğu alana yaklaşık 15 gün önce tarım ilacı uygulandığı, rahatsızlığın bu nedenle meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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türkiye, kiraz, kiraz çiçeği, kiraz ağacı, zehir, gıda zehirlenmesi, zehirlenme, zehirli