Kılıçdaroğlu, mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldi
20:36 23.07.2026 (güncellendi: 20:59 23.07.2026)
© AA / Muhammed Abdullah KurtarCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sincan ilçesine bağlı kırsal Girmeç Mahallesi'ndeki mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldi
© AA / Muhammed Abdullah Kurtar
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mevsimlik tarım işçileriyle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, CHP içindeki tartışmaların kendisini ilgilendirmediğini belirterek halkın sorunlarına odaklandığını söyledi.
Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Girmeç Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basının sorularını yanıtladı.
Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in kuracağını söylediği yeni partinin Hazine'den pay almasına ilişkin açıklamasının sorulması üzerine, "Benim gündemim farklı" dedi.
Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in kuracağını söylediği yeni partinin Hazine'den pay almasına ilişkin açıklamasının sorulması üzerine, "Benim gündemim farklı" dedi.
'Bu insanlar bir anlamda unutulmuş'
Gündeminin halkın ve Girmeç Mahallesi'ndeki insanların sorunları olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
Bu insanların sorununu çözmek. A partisi 'bunu' demiş, B partisi 'bunu' demiş. Söylenen söz önemli, halkın sorunlarıyla kim ilgileniyor? Halkın sorunlarının çözümü için hangi önerileriniz, modelleriniz var? Buraya geldim, bu insanlar bir anlamda unutulmuş. Bu insanların aileleri var, çocukları var, sorunları var. Alın teri döküyorlar, kazanmak istiyorlar. Çocuklarını iyi okullarda okutmak istiyorlar. Bu çocukların sağlık sorunu var, bunların sosyal güvenlik sorunu var. Bu insanlarla ilgilenmeyen bir siyasi partinin veya bir siyasi liderin Türkiye'nin sorunlarını çözme kapasitesi yok demektir. Benim görevim, sorunları yoğun olan ancak toplumun unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir.
'Birilerinin sözcüsü asla ve asla olmayacağız'
Parti içindeki tartışmalara ilişkin ise CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şu, bu ülkenin sorunlarıyla kim ilgilenmek istiyorsa yanıma gelecek, beraber gideceğiz, beraber sorunlara eğileceğiz. Birilerinin sözcüsü asla ve asla olmayacağız. Eğer sözcü olacaksak halkın sözcüsü olacağız. Eğer sözcü olacaksak şu çocukların sözcüsü olacağız.
'Ağzımdan çıkan 'A' ise 'Z' diye telaffuz edildiğini gördüm'
Medyayı eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Halkın medyasını istiyoruz. Halkın sesi olacak, şu çocukların hakkını savunacak. Bunlarla röportaj yapın bakın bakalım, dertleri ne bu çocukların? Ben bu çocukların hakkını hukukunu savunan bir kişiyim. Siyasetteki tek hedefim bu. Onun dışında hiçbir kaygım yok. Benim tek kaygım bu çocuklar ve bu ülkenin geleceği. Bunun için de mücadele edeceğim, hiç kimse endişe etmesin. Üzerimize baskılar gelir, yalan haberler üretilir... Hayatımda görmediğim yalan haberleri kontrollü medya sayesinde gördüm, sosyal medyada gördüm. Ağzımdan çıkan 'A' ise 'Z' diye telaffuz edildiğini gördüm" açıklamasında bulundu.
'Kirli siyasetin bu ülkeye faydası yoktur'
Siyasetçinin halka hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, "Siyasetçi dediğiniz kişi halkına hesap verecek. Kim soruyorsa hesap verecek. Sonuna kadar gidecek. O zaman anlarız ki siyaset kirlilikten arınmıştır. Kirli siyasetin bu ülkeye faydası yoktur, bu insanlara da faydası yoktur" diye konuştu.
20 Temmuz, 17:40