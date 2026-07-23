https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/kilicdaroglu-mevsimlik-tarim-iscileriyle-bir-araya-geldi-1107504638.html

Kılıçdaroğlu, mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldi

Kılıçdaroğlu, mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldi

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mevsimlik tarım işçileriyle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan... 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T20:36+0300

2026-07-23T20:36+0300

2026-07-23T20:59+0300

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mevsimlik işçi

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Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Girmeç Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basının sorularını yanıtladı.Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in kuracağını söylediği yeni partinin Hazine'den pay almasına ilişkin açıklamasının sorulması üzerine, "Benim gündemim farklı" dedi.'Bu insanlar bir anlamda unutulmuş'Gündeminin halkın ve Girmeç Mahallesi'ndeki insanların sorunları olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:'Birilerinin sözcüsü asla ve asla olmayacağız'Parti içindeki tartışmalara ilişkin ise CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:'Ağzımdan çıkan 'A' ise 'Z' diye telaffuz edildiğini gördüm'Medyayı eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Halkın medyasını istiyoruz. Halkın sesi olacak, şu çocukların hakkını savunacak. Bunlarla röportaj yapın bakın bakalım, dertleri ne bu çocukların? Ben bu çocukların hakkını hukukunu savunan bir kişiyim. Siyasetteki tek hedefim bu. Onun dışında hiçbir kaygım yok. Benim tek kaygım bu çocuklar ve bu ülkenin geleceği. Bunun için de mücadele edeceğim, hiç kimse endişe etmesin. Üzerimize baskılar gelir, yalan haberler üretilir... Hayatımda görmediğim yalan haberleri kontrollü medya sayesinde gördüm, sosyal medyada gördüm. Ağzımdan çıkan 'A' ise 'Z' diye telaffuz edildiğini gördüm" açıklamasında bulundu.'Kirli siyasetin bu ülkeye faydası yoktur'Siyasetçinin halka hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, "Siyasetçi dediğiniz kişi halkına hesap verecek. Kim soruyorsa hesap verecek. Sonuna kadar gidecek. O zaman anlarız ki siyaset kirlilikten arınmıştır. Kirli siyasetin bu ülkeye faydası yoktur, bu insanlara da faydası yoktur" diye konuştu.

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kemal kılıçdaroğlu, chp, mhp, türkiye, işçi, mevsimlik işçi