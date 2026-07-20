https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/kurtulmus-kilicdarogluyla-yarin-gorusecek-1107403762.html
Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'yla yarın görüşecek
Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'yla yarın görüşecek
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla yarın saat 16.00'da bir araya gelecek. Görüşmede, çerçeve yasa hazırlığına ilişkin... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T17:40+0300
2026-07-20T17:40+0300
2026-07-20T17:49+0300
poli̇ti̇ka
numan kurtulmuş
kemal kılıçdaroğlu
tbmm
chp
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın saat 16.00'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'de kabul edecek.Görüşmede, 'Terörsüz Türkiye' süreci ve çerçeve yasa hazırlığına ilişkin başlıkların ele alınacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/yargitaydan-mutlak-butlan-karari-inceleme-adli-tatilden-sonra-yapilacak-1107394443.html
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numan kurtulmuş, kemal kılıçdaroğlu, tbmm, chp
numan kurtulmuş, kemal kılıçdaroğlu, tbmm, chp
Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'yla yarın görüşecek
17:40 20.07.2026 (güncellendi: 17:49 20.07.2026)
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla yarın saat 16.00'da bir araya gelecek. Görüşmede, çerçeve yasa hazırlığına ilişkin çalışmaların ele alınması bekleniyor.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın saat 16.00'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'de kabul edecek.
Görüşmede, 'Terörsüz Türkiye' süreci ve çerçeve yasa hazırlığına ilişkin başlıkların ele alınacağı belirtildi.