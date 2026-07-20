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Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'yla yarın görüşecek
Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'yla yarın görüşecek
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla yarın saat 16.00'da bir araya gelecek. Görüşmede, çerçeve yasa hazırlığına ilişkin... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T17:40+0300
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numan kurtulmuş
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın saat 16.00'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'de kabul edecek.Görüşmede, 'Terörsüz Türkiye' süreci ve çerçeve yasa hazırlığına ilişkin başlıkların ele alınacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/yargitaydan-mutlak-butlan-karari-inceleme-adli-tatilden-sonra-yapilacak-1107394443.html
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numan kurtulmuş, kemal kılıçdaroğlu, tbmm, chp
numan kurtulmuş, kemal kılıçdaroğlu, tbmm, chp

Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'yla yarın görüşecek

17:40 20.07.2026 (güncellendi: 17:49 20.07.2026)
© AATBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
© AA
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla yarın saat 16.00'da bir araya gelecek. Görüşmede, çerçeve yasa hazırlığına ilişkin çalışmaların ele alınması bekleniyor.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın saat 16.00'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'de kabul edecek.
Görüşmede, 'Terörsüz Türkiye' süreci ve çerçeve yasa hazırlığına ilişkin başlıkların ele alınacağı belirtildi.
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