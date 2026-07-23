https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/kenyadan-ingiltereye-ret-askeri-tatbikat-iptal-edildi-1107502418.html
Kenya'dan İngiltere'ye ret: Askeri tatbikat iptal edildi
Kenya'dan İngiltere'ye ret: Askeri tatbikat iptal edildi
Sputnik Türkiye
Kenya hükümetinin savunma anlaşmasını onaylamaması üzerine İngiliz ordusunun eylül ayında ülkede yapmayı planladığı askeri eğitim iptal edildi. Taraflar... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T18:43+0300
2026-07-23T18:43+0300
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İngiltere ile Kenya arasında uzun yıllardır devam eden askeri iş birliği, yeni savunma anlaşmasının onaylanmaması nedeniyle belirsizliğe girdi. Kenya yönetimi, İngiliz askerlerinin ülkede işleyebileceği ciddi suçlarda daha fazla yargı yetkisi talep ederken, eğitim tesisleri için ödenen ücret konusunda da taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı aktarıldı.Kenya basınında yer alan haberlere göre, iptal edilen eğitim faaliyeti kapsamında 1. Duke of Lancaster Alayı askerlerinin eylül ayında Kenya'da tatbikat yapması planlanıyordu.Anlaşmazlığın merkezinde yargı yetkisi varKenya Ulusal Meclisi Savunma, İstihbarat ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Nelson Koech'in, iki ülkenin çözüm bekleyen konular üzerinde görüşmelerini sürdürdüğünü söyledi.İngiltere Savunma Bakanlığı, kararın bölge ekonomisini de olumsuz etkileyeceğini kabul ederken, Kenya ile savunma ortaklığını sürdürmeye kararlı olduklarını ve eğitim faaliyetlerinin yeniden başlaması için temasların devam edeceğini bildirdi.Öte yandan İngiliz ordusunun Kenya'daki varlığı uzun süredir ülkede tartışma konusu oluyor. Geçen yıl Kenya Parlamentosu'na sunulan bir raporda insan hakları ihlalleri, çevreye zarar ve cinsel istismar iddialarına yer verilmişti.Bu tartışmaların en dikkat çeken örneklerinden biri ise Agnes Wanjiru'nun ölümü oldu. Cinayet suçlamasıyla yargılanan İngiliz askeri Robert Purkiss hakkındaki davada yargı yetkisinin Kenya'da bulunduğu ve iade duruşmasının kasım ayında yapılmasının beklendiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/dunya-bankasindan-aciklama-venezuela-depreminde-hasar-20-milyar-dolara-yaklasti-1107501522.html
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kenya, i̇ngiltere, tatbikat, askeri tatbikat
kenya, i̇ngiltere, tatbikat, askeri tatbikat
Kenya'dan İngiltere'ye ret: Askeri tatbikat iptal edildi
Kenya hükümetinin savunma anlaşmasını onaylamaması üzerine İngiliz ordusunun eylül ayında ülkede yapmayı planladığı askeri eğitim iptal edildi. Taraflar arasındaki anlaşmazlığın, İngiliz askerlerinin işleyebileceği suçlarda yargı yetkisi ve mali konular üzerinde yoğunlaştığı bildirildi.
İngiltere ile Kenya arasında uzun yıllardır devam eden askeri iş birliği, yeni savunma anlaşmasının onaylanmaması nedeniyle belirsizliğe girdi.
Kenya yönetimi, İngiliz askerlerinin ülkede işleyebileceği ciddi suçlarda daha fazla yargı yetkisi talep ederken, eğitim tesisleri için ödenen ücret konusunda da taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı aktarıldı.
Kenya basınında yer alan haberlere göre, iptal edilen eğitim faaliyeti kapsamında 1. Duke of Lancaster Alayı askerlerinin eylül ayında Kenya'da tatbikat yapması planlanıyordu.
İngiltere Savunma Bakanlığı Sözcüsü
, "İngiltere, Kenya ile ilişkisine büyük değer veriyor. Ancak bu yıl Laikipia'da eğitimin yapılabilmesi için gerekli izinler alınamadı. Bu nedenle planlanan eğitim Kenya dışında başka bir yerde gerçekleştirilecek"
açıklamasını yaptı.
Anlaşmazlığın merkezinde yargı yetkisi var
Kenya Ulusal Meclisi Savunma, İstihbarat ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Nelson Koech'in, iki ülkenin çözüm bekleyen konular üzerinde görüşmelerini sürdürdüğünü söyledi.
İngiltere Savunma Bakanlığı, kararın bölge ekonomisini de olumsuz etkileyeceğini kabul ederken, Kenya ile savunma ortaklığını sürdürmeye kararlı olduklarını ve eğitim faaliyetlerinin yeniden başlaması için temasların devam edeceğini bildirdi.
Öte yandan İngiliz ordusunun Kenya'daki varlığı uzun süredir ülkede tartışma konusu oluyor. Geçen yıl Kenya Parlamentosu'na sunulan bir raporda insan hakları ihlalleri, çevreye zarar ve cinsel istismar iddialarına yer verilmişti.
Bu tartışmaların en dikkat çeken örneklerinden biri ise Agnes Wanjiru'nun ölümü oldu. Cinayet suçlamasıyla yargılanan İngiliz askeri Robert Purkiss hakkındaki davada yargı yetkisinin Kenya'da bulunduğu ve iade duruşmasının kasım ayında yapılmasının beklendiği aktarıldı.