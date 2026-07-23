https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/dunya-bankasindan-aciklama-venezuela-depreminde-hasar-20-milyar-dolara-yaklasti-1107501522.html
Dünya Bankası'ndan açıklama: Venezuela depreminde hasar 20 milyar dolara yaklaştı
Dünya Bankası'ndan açıklama: Venezuela depreminde hasar 20 milyar dolara yaklaştı
Sputnik Türkiye
Dünya Bankası, 24 Haziran'da Venezuela'da meydana gelen depremlerin yaklaşık 19.6 milyar dolar doğrudan fiziksel hasara yol açtığını açıkladı. Raporda, ülkenin... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T18:07+0300
2026-07-23T18:07+0300
2026-07-23T18:07+0300
dünya
dünya bankası
venezuela
deprem
zarar
konut
altyapı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1e/1106879475_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_126d92dea4d8ada81d2bb674326ad872.jpg
Yaklaşık bir ay önce yaşanan depremlerin ardından Venezuela, son yılların en büyük yeniden yapılanma süreciyle karşı karşıya kaldı. Depremler yalnızca binaları ve altyapıyı değil, ülkenin ekonomik faaliyetlerini ve milyonlarca insanın günlük yaşamını da etkiledi. Dünya Bankası Grubu tarafından hazırlanan değerlendirme, hasarın boyutunu ortaya koyarken yeniden inşa sürecinin hızının ülkenin geleceğini doğrudan belirleyeceğine işaret etti.En büyük hasar konutlardaDünya Bankası Grubu tarafından yayımlanan Küresel Hızlı Hasar Tahmini (GRADE) raporuna göre, toplam fiziksel hasarın yüzde 47'si konutlarda meydana geldi.Hasarın yüzde 27'si altyapıda, yüzde 26'sı ise konut dışındaki binalarda oluştu. En büyük yıkımın yaşandığı bölgeler ise La Guaira ile Distrito Capital oldu. Bu iki bölgenin toplam zararın yaklaşık yarısını oluşturduğu bildirildi.Yeniden inşa 10 yılı aşabilirRaporda, mevcut kamu ve özel sektör yatırımlarıyla devam edilmesi halinde yeniden inşa çalışmalarının 10 yıldan uzun sürebileceği ve bunun ekonomik faaliyetler üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabileceği aktarıldı.Buna karşılık yeniden inşa çalışmalarına daha fazla kaynak ayrılması ve sürecin hızlandırılması halinde hem ekonomik kayıpların hem de sosyal etkilerin önemli ölçüde azaltılabileceği belirtildi.Milyonlarca kişi risk altındaRaporda, yeniden inşa sürecinde yalnızca fiziksel hasarın değil, hanelerin sosyal kırılganlığının da dikkate alınması gerektiği vurgulandı.Depremden en fazla etkilenen Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Carabobo, Yaracuy, Aragua ve Falcon eyaletlerinde yaklaşık 11.5 milyon kişinin, yani ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ının yaşadığı bildirildi.Raporda özellikle kadınların yönettiği haneler, tek ebeveynli aileler, yaşlı, engelli veya kronik hastalığı bulunan bireylerin yaşadığı evlerin afet sonrası süreçte daha kırılgan durumda olduğuna dikkat çekildi.Uzmanlar, yeniden yapılanma sürecinde su ve elektrik gibi temel hizmetlerin en kısa sürede yeniden sağlanmasının, sosyal ve ekonomik toparlanma açısından kritik rol oynayacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/venezuelanin-abd-kontrolundeki-13-milyar-dolar-petrol-gelirine-ne-oldu-1107494579.html
venezuela
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1e/1106879475_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_6fb30a2c88ca8a4ad4ac9700ca163886.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dünya bankası, venezuela, deprem, zarar, konut, altyapı
dünya bankası, venezuela, deprem, zarar, konut, altyapı
Dünya Bankası'ndan açıklama: Venezuela depreminde hasar 20 milyar dolara yaklaştı
Dünya Bankası, 24 Haziran'da Venezuela'da meydana gelen depremlerin yaklaşık 19.6 milyar dolar doğrudan fiziksel hasara yol açtığını açıkladı. Raporda, ülkenin hızlı bir yeniden inşa sürecine başlamaması halinde ekonomik toparlanmanın yıllarca gecikebileceği uyarısında bulunuldu.
Yaklaşık bir ay önce yaşanan depremlerin ardından Venezuela, son yılların en büyük yeniden yapılanma süreciyle karşı karşıya kaldı. Depremler yalnızca binaları ve altyapıyı değil, ülkenin ekonomik faaliyetlerini ve milyonlarca insanın günlük yaşamını da etkiledi.
Dünya Bankası Grubu tarafından hazırlanan değerlendirme, hasarın boyutunu ortaya koyarken yeniden inşa sürecinin hızının ülkenin geleceğini doğrudan belirleyeceğine işaret etti.
En büyük hasar konutlarda
Dünya Bankası Grubu tarafından yayımlanan Küresel Hızlı Hasar Tahmini (GRADE) raporuna göre, toplam fiziksel hasarın yüzde 47'si konutlarda meydana geldi.
Hasarın yüzde 27'si altyapıda, yüzde 26'sı ise konut dışındaki binalarda oluştu. En büyük yıkımın yaşandığı bölgeler ise La Guaira ile Distrito Capital oldu. Bu iki bölgenin toplam zararın yaklaşık yarısını oluşturduğu bildirildi.
Yeniden inşa 10 yılı aşabilir
Raporda, mevcut kamu ve özel sektör yatırımlarıyla devam edilmesi halinde yeniden inşa çalışmalarının 10 yıldan uzun sürebileceği ve bunun ekonomik faaliyetler üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabileceği aktarıldı.
Buna karşılık yeniden inşa çalışmalarına daha fazla kaynak ayrılması ve sürecin hızlandırılması halinde hem ekonomik kayıpların hem de sosyal etkilerin önemli ölçüde azaltılabileceği belirtildi.
Dünya Bankası Latin Amerika ve Karayipler Başkan Yardımcısı Susana Cordeiro Guerra
, "Depremler insanların yaşamını altüst etti, kritik altyapıya zarar verdi ve Venezuela'nın toparlanma sürecine yeni zorluklar ekledi."
dedi. Guerra
ayrıca, "Etkili bir toparlanmanın ilk adımı güvenilir verilerdir. Bu değerlendirme, Venezuela hükümeti ve ortaklarına yeniden inşa planlaması için objektif bir temel sunuyor."
ifadelerini kullandı.
Milyonlarca kişi risk altında
Raporda, yeniden inşa sürecinde yalnızca fiziksel hasarın değil, hanelerin sosyal kırılganlığının da dikkate alınması gerektiği vurgulandı.
Depremden en fazla etkilenen Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Carabobo, Yaracuy, Aragua ve Falcon eyaletlerinde yaklaşık 11.5 milyon kişinin, yani ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ının yaşadığı bildirildi.
Raporda özellikle kadınların yönettiği haneler, tek ebeveynli aileler, yaşlı, engelli veya kronik hastalığı bulunan bireylerin yaşadığı evlerin afet sonrası süreçte daha kırılgan durumda olduğuna dikkat çekildi.
Uzmanlar, yeniden yapılanma sürecinde su ve elektrik gibi temel hizmetlerin en kısa sürede yeniden sağlanmasının, sosyal ve ekonomik toparlanma açısından kritik rol oynayacağını belirtti.