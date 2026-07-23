https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/izmit-belediyesi-sorusturmasi-belediye-baskani-fatma-kaplan-hurriyet-dahil-21-kisiye-tutuklama-1107500791.html
İzmit Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 21 kişiye tutuklama talebi
İzmit Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 21 kişiye tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli tutuklama talebiyle... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T17:42+0300
2026-07-23T17:42+0300
2026-07-23T18:06+0300
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İzmit Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyet ve savcılık işlemleri tamamlandı. Aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 21 şüpheli tutuklama, 9 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/izmit-belediyesine-operasyon-belediye-baskani-fatma-kaplan-hurriyetin-de-bulundugu-31-kisiye-1107380291.html
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fatma kaplan hürriyet, i̇zmit belediyesi, türkiye, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması, i̇zmit
fatma kaplan hürriyet, i̇zmit belediyesi, türkiye, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması, i̇zmit
İzmit Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 21 kişiye tutuklama talebi
17:42 23.07.2026 (güncellendi: 18:06 23.07.2026)
İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İzmit Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyet ve savcılık işlemleri tamamlandı.
Aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 21 şüpheli tutuklama, 9 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.