https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/izmit-belediyesi-sorusturmasi-belediye-baskani-fatma-kaplan-hurriyet-dahil-21-kisiye-tutuklama-1107500791.html

İzmit Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 21 kişiye tutuklama talebi

İzmit Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 21 kişiye tutuklama talebi

Sputnik Türkiye

İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli tutuklama talebiyle... 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T17:42+0300

2026-07-23T17:42+0300

2026-07-23T18:06+0300

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i̇zmit belediyesi

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yolsuzluk

yolsuzluk soruşturması

i̇zmit

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İzmit Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyet ve savcılık işlemleri tamamlandı. Aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 21 şüpheli tutuklama, 9 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/izmit-belediyesine-operasyon-belediye-baskani-fatma-kaplan-hurriyetin-de-bulundugu-31-kisiye-1107380291.html

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