İzmit Belediyesine operasyon: Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 31 kişiye gözaltı kararı
09:08 20.07.2026 (güncellendi: 09:37 20.07.2026)
© Fotoğraf : İzmit Belediyesiİzmit Belediyesine operasyon: Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 31 kişiye gözaltı kararı
© Fotoğraf : İzmit Belediyesi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşinin de bulunduğu 31 kişiye yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmit Belediyesinde düzenlenen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiaları üzerine kapsamlı bir operasyon başlattı.
Savcılık makamınca yapılan tespitlerde, "İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ihaleleri kazanan firmalar ile teklif veren diğer firmaların, belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkilerinin bulunduğu" belirlendi. Ayrıca, belediye ile iş yapan firmalardan "komisyon" adı altında usulsüz para alındığı iddia edildi.
Soruşturma dosyasında yer alan bir diğer önemli iddiaya göre, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in eşi Murat Hürriyet’in "ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirleme işlemlerinde doğrudan bağlantısının bulunduğu ve süreçleri yönettiği" ileri sürüldü.
Hakkında gözaltı kararı verilen 31 kişilik listede, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediye başkanının eşi Murat Hürriyet, Bekaş Genel Müdürü Ömer Akın, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Özel Kalem Nusret Ömürhan Yılmaz ve Avukat Selin Evren Özoğlu gibi belediye yönetiminden üst düzey isimler ve bazı iş insanları yer alıyor.
Ayrıca Mali İşler Müdürü, Fen İşleri Müdürü, Destek Hizmetleri Müdürü ve ihalelere giren çok sayıda şirket yetkilisi hakkında da adli işlem başlatıldı.
Gözaltı kararı verilen isimler listesi:
1.Fatma Kaplan Hürriyet - İzmit Belediye Başkanı
2.Murat Hürriyet - Belediye Başkanı Eşi
3.Ömer A. - İzmit Belediyesi Bekaş Genel Müdürü
4.Gökhan Ercan - CHP İzmit İlçe Başkanı
5.Leyla K. - İhale Sorumlusu
6.Seyhan Ö. - Mali İşler Müdürü
7.Hamit İlker U. - Meclis Üyesi, Harita Mühendisi
8.Nusret Ömürhan Y. - Özel Kalem
9.Figan Ç. - Eski Ruhsat Müdürü
10.Burak G. - Fen İşleri Müdürü
11.Engin E. - Eski Küçükçekmece Belediye Başkan Aday Adayı
12.Mehmet E. - Destek Hizmetleri Müdürü
13.Hakan O. - Bekaş Bando Şefi
14.İrfan C. - Başkan Şoförü
15.Hüseyin D. - Eski Zabıta Komiseri
16.Özlem Kırma D. - Satın Alma İşleri Müdür Yardımcısı
17.Yusuf K. - Rem Peyzaj İnşaat Taahhüt Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
18.Demet I. - Şahıs Firması
19.Zekiye Köstekli O. - Tasfiye Hâlinde Özek Prodüksiyon ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.
20.Adem O. - Yenibifikir Temizlik İlaçlama ve Taahhüt Sanayi Tic. Ltd. Şti.
21.Fatih Y. - YK Turizm Otomotiv ve İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.
22.Kenan Y. - YK Turizm Otomotiv ve İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.
23.Yasin O. - Zirvetur Araç Kiralama Tic. Ltd. Şti.
24.Remzi G. - Nursel Asfalt Nakliyat İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
25.Çetin S. - MDS İşletmecilik Çevre ve Sağlık Sanayi Tic. A.Ş.
26.Ramazan K. - Kırıcılar İnşaat Tarım ve Hayvancılık Peyzajcılık Sanayi Tic. Ltd. Şti.
27.Yüksel K. - Uygar Asfalt İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
28.Cemil Ç. - Bekaş Bilişim Bayındırlık İnşaat Özel Sağlık Eğitim Enerji Gıda Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş.
29.Ali Han Ü. - DBSA İnşaat Hırdavat Müşavirlik Petrol Sanayi Tic. Ltd. Şti.
30.Nihat Ö. - Arı Pazarlama Hırdavat Taahhüt
31.Selin Evren Özoğlu - Avukat