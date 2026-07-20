https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/izmit-belediyesine-operasyon-belediye-baskani-fatma-kaplan-hurriyetin-de-bulundugu-31-kisiye-1107380291.html

İzmit Belediyesine operasyon: Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 31 kişiye gözaltı kararı

İzmit Belediyesine operasyon: Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 31 kişiye gözaltı kararı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşinin de bulunduğu... 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T09:08+0300

2026-07-20T09:08+0300

2026-07-20T09:37+0300

türki̇ye

fatma kaplan hürriyet

i̇zmit belediye başkanlığı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmit Belediyesinde düzenlenen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiaları üzerine kapsamlı bir operasyon başlattı.Savcılık makamınca yapılan tespitlerde, "İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ihaleleri kazanan firmalar ile teklif veren diğer firmaların, belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkilerinin bulunduğu" belirlendi. Ayrıca, belediye ile iş yapan firmalardan "komisyon" adı altında usulsüz para alındığı iddia edildi.Soruşturma dosyasında yer alan bir diğer önemli iddiaya göre, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in eşi Murat Hürriyet’in "ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirleme işlemlerinde doğrudan bağlantısının bulunduğu ve süreçleri yönettiği" ileri sürüldü.Hakkında gözaltı kararı verilen 31 kişilik listede, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediye başkanının eşi Murat Hürriyet, Bekaş Genel Müdürü Ömer Akın, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Özel Kalem Nusret Ömürhan Yılmaz ve Avukat Selin Evren Özoğlu gibi belediye yönetiminden üst düzey isimler ve bazı iş insanları yer alıyor.Ayrıca Mali İşler Müdürü, Fen İşleri Müdürü, Destek Hizmetleri Müdürü ve ihalelere giren çok sayıda şirket yetkilisi hakkında da adli işlem başlatıldı.Gözaltı kararı verilen isimler listesi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/istanbulda-organize-suca-operasyon-aralarinda-gumruk-memuru-avukat-ve-polis-gibi-kamu-gorevlileri-1107379780.html

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fatma kaplan hürriyet, i̇zmit belediye başkanlığı