https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/diyarbakirda-yangin-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1107506478.html

Diyarbakır'da yangın: Ekipler alevlere müdahale ediyor

Diyarbakır'da yangın: Ekipler alevlere müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde anız ve örtü yangını çıktı. Yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor. 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T22:41+0300

2026-07-23T22:41+0300

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diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı

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Karahasan, Yenişehir ve Muradiye mahalleleri civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/mugla-antalya-aydin-ve-afyonkarahisarda-orman-yangini-bazi-evler-tahliye-edildi-1107462614.html

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türkiye, diyarbakır, diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı, diyarbakır valiliği, diyarbakır büyükşehir belediyesi