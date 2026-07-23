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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/diyarbakirda-yangin-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1107506478.html
Diyarbakır'da yangın: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Diyarbakır'da yangın: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde anız ve örtü yangını çıktı. Yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor. 23.07.2026, Sputnik Türkiye
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Karahasan, Yenişehir ve Muradiye mahalleleri civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/mugla-antalya-aydin-ve-afyonkarahisarda-orman-yangini-bazi-evler-tahliye-edildi-1107462614.html
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türkiye, diyarbakır, diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı, diyarbakır valiliği, diyarbakır büyükşehir belediyesi
türkiye, diyarbakır, diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı, diyarbakır valiliği, diyarbakır büyükşehir belediyesi

Diyarbakır'da yangın: Ekipler alevlere müdahale ediyor

22:41 23.07.2026
© AA / MUHSİN TAŞ Diyarbakır'da ormanlık alanda yangın
Diyarbakır'da ormanlık alanda yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© AA / MUHSİN TAŞ
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde anız ve örtü yangını çıktı. Yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.
Karahasan, Yenişehir ve Muradiye mahalleleri civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Fethiye'de orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
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Muğla, Antalya, Aydın ve Afyonkarahisar'da orman yangını: Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için zamanla yarış
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