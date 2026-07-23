https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/diyarbakirda-yangin-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1107506478.html
Diyarbakır'da yangın: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Diyarbakır'da yangın: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde anız ve örtü yangını çıktı. Yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor. 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T22:41+0300
2026-07-23T22:41+0300
2026-07-23T22:41+0300
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türkiye
diyarbakır
diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı
diyarbakır valiliği
diyarbakır büyükşehir belediyesi
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Karahasan, Yenişehir ve Muradiye mahalleleri civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/mugla-antalya-aydin-ve-afyonkarahisarda-orman-yangini-bazi-evler-tahliye-edildi-1107462614.html
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türkiye, diyarbakır, diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı, diyarbakır valiliği, diyarbakır büyükşehir belediyesi
türkiye, diyarbakır, diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı, diyarbakır valiliği, diyarbakır büyükşehir belediyesi
Diyarbakır'da yangın: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde anız ve örtü yangını çıktı. Yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.
Karahasan, Yenişehir ve Muradiye mahalleleri civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.