https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/istanbullular-dikkat-akomdan-cumartesi-icin-kuvvetli-saganak-uyarisi-1107480474.html

AKOM'dan İstanbul için cumartesi alarmı: Kuvvetli sağanak geliyor

AKOM'dan İstanbul için cumartesi alarmı: Kuvvetli sağanak geliyor

Sputnik Türkiye

AKOM, İstanbul için cumartesi günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgasının... 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T10:11+0300

2026-07-23T10:11+0300

2026-07-23T10:11+0300

türki̇ye

hava

hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/17/1107480588_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53180150d84ed995ed59ec45be6542a9.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın kuzey kesimleri için cumartesi günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.Açıklamada, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava sisteminin etkisini artıracağı belirtilirken, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması istendi.Kuvvetli sağanak ve poyraz bekleniyorAKOM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Bölgemizde beklenen yağışların aralıklarla yerel gök gürültülü sağanak şeklinde yağması, cumartesi sabah saatleri itibarıyla il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması tahmin ediliyor. Rüzgârın ise aralıklarla kuvvetli (10-40 km/s) şekilde kuzey doğulu (Poyraz) eseceği öngörülüyor. Sıcaklıkların pazartesi itibarıyla bölgemizde tekrardan mevsim normalleri civarına gelmesi bekleniyor."Serin hava yurt genelinde etkili olacakMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminlerine göre, Balkanlar üzerinden gelen ve dün İstanbul'da fırtınaya neden olan serin ve yağışlı hava sistemi, yurdun büyük bölümünde etkili olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/ehliyet-alacaklari-ilgilendiriyor-aday-suruculer-icin-kurallar-degisiyor-1107479614.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava, hava durumu