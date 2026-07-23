Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/istanbullular-dikkat-akomdan-cumartesi-icin-kuvvetli-saganak-uyarisi-1107480474.html
AKOM'dan İstanbul için cumartesi alarmı: Kuvvetli sağanak geliyor
AKOM'dan İstanbul için cumartesi alarmı: Kuvvetli sağanak geliyor
Sputnik Türkiye
AKOM, İstanbul için cumartesi günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgasının... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T10:11+0300
2026-07-23T10:11+0300
türki̇ye
hava
hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/17/1107480588_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53180150d84ed995ed59ec45be6542a9.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın kuzey kesimleri için cumartesi günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.Açıklamada, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava sisteminin etkisini artıracağı belirtilirken, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması istendi.Kuvvetli sağanak ve poyraz bekleniyorAKOM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Bölgemizde beklenen yağışların aralıklarla yerel gök gürültülü sağanak şeklinde yağması, cumartesi sabah saatleri itibarıyla il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması tahmin ediliyor. Rüzgârın ise aralıklarla kuvvetli (10-40 km/s) şekilde kuzey doğulu (Poyraz) eseceği öngörülüyor. Sıcaklıkların pazartesi itibarıyla bölgemizde tekrardan mevsim normalleri civarına gelmesi bekleniyor."Serin hava yurt genelinde etkili olacakMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminlerine göre, Balkanlar üzerinden gelen ve dün İstanbul'da fırtınaya neden olan serin ve yağışlı hava sistemi, yurdun büyük bölümünde etkili olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/ehliyet-alacaklari-ilgilendiriyor-aday-suruculer-icin-kurallar-degisiyor-1107479614.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/17/1107480588_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_940bd1ef24f0fbc254ba3d74b8d8bb2c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hava, hava durumu
hava, hava durumu

AKOM'dan İstanbul için cumartesi alarmı: Kuvvetli sağanak geliyor

10:11 23.07.2026
© AA / Murat Şengülİstanbul fırtına
İstanbul fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© AA / Murat Şengül
Abone ol
AKOM, İstanbul için cumartesi günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgasının etkisiyle kent genelinde yer yer kuvvetli yağış beklenirken, poyrazın saatte 10-40 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın kuzey kesimleri için cumartesi günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.
Açıklamada, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava sisteminin etkisini artıracağı belirtilirken, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması istendi.

Kuvvetli sağanak ve poyraz bekleniyor

AKOM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bölgemizde beklenen yağışların aralıklarla yerel gök gürültülü sağanak şeklinde yağması, cumartesi sabah saatleri itibarıyla il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması tahmin ediliyor. Rüzgârın ise aralıklarla kuvvetli (10-40 km/s) şekilde kuzey doğulu (Poyraz) eseceği öngörülüyor. Sıcaklıkların pazartesi itibarıyla bölgemizde tekrardan mevsim normalleri civarına gelmesi bekleniyor."

Serin hava yurt genelinde etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminlerine göre, Balkanlar üzerinden gelen ve dün İstanbul'da fırtınaya neden olan serin ve yağışlı hava sistemi, yurdun büyük bölümünde etkili olacak.
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
TÜRKİYE
Ehliyet alacaklar dikkat: Aday sürücüler için kurallar değişiyor
09:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала