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AKOM'dan İstanbul için cumartesi alarmı: Kuvvetli sağanak geliyor
AKOM'dan İstanbul için cumartesi alarmı: Kuvvetli sağanak geliyor
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AKOM, İstanbul için cumartesi günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgasının... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın kuzey kesimleri için cumartesi günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.Açıklamada, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava sisteminin etkisini artıracağı belirtilirken, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması istendi.Kuvvetli sağanak ve poyraz bekleniyorAKOM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Bölgemizde beklenen yağışların aralıklarla yerel gök gürültülü sağanak şeklinde yağması, cumartesi sabah saatleri itibarıyla il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması tahmin ediliyor. Rüzgârın ise aralıklarla kuvvetli (10-40 km/s) şekilde kuzey doğulu (Poyraz) eseceği öngörülüyor. Sıcaklıkların pazartesi itibarıyla bölgemizde tekrardan mevsim normalleri civarına gelmesi bekleniyor."Serin hava yurt genelinde etkili olacakMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminlerine göre, Balkanlar üzerinden gelen ve dün İstanbul'da fırtınaya neden olan serin ve yağışlı hava sistemi, yurdun büyük bölümünde etkili olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/ehliyet-alacaklari-ilgilendiriyor-aday-suruculer-icin-kurallar-degisiyor-1107479614.html
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AKOM'dan İstanbul için cumartesi alarmı: Kuvvetli sağanak geliyor
AKOM, İstanbul için cumartesi günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgasının etkisiyle kent genelinde yer yer kuvvetli yağış beklenirken, poyrazın saatte 10-40 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın kuzey kesimleri için cumartesi günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.
Açıklamada, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava sisteminin etkisini artıracağı belirtilirken, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması istendi.
Kuvvetli sağanak ve poyraz bekleniyor
AKOM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bölgemizde beklenen yağışların aralıklarla yerel gök gürültülü sağanak şeklinde yağması, cumartesi sabah saatleri itibarıyla il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması tahmin ediliyor. Rüzgârın ise aralıklarla kuvvetli (10-40 km/s) şekilde kuzey doğulu (Poyraz) eseceği öngörülüyor. Sıcaklıkların pazartesi itibarıyla bölgemizde tekrardan mevsim normalleri civarına gelmesi bekleniyor."
Serin hava yurt genelinde etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminlerine göre, Balkanlar üzerinden gelen ve dün İstanbul'da fırtınaya neden olan serin ve yağışlı hava sistemi, yurdun büyük bölümünde etkili olacak.