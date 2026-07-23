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İstanbul'da iki katlı bina çöktü: Park halindeki araç moloz altında kaldı
İstanbul'da iki katlı bina çöktü: Park halindeki araç moloz altında kaldı
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 2 katlı metruk bina, park halindeki otomobilin üzerine çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil molozların altında... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
türkiye
beyoğlu
beyoğlu belediyesi
beyoğlu kaymakamlığı
beyoğlu belediye başkanlığı
bina çökmesi
bina
çöken bina
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Yenişehir Mahallesi Maviş Sokak'ta bulunan iki katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Binadan kopan parçalar, sokakta park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü. Olayda ölü ya da yaralı olmadığı öğrenildi.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Sokağı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alan ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260322/istanbul-fatihte-bina-coktu-ekipler-olay-yerine-sevk-edildi-1104415705.html
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türkiye, beyoğlu, beyoğlu belediyesi, beyoğlu kaymakamlığı, beyoğlu belediye başkanlığı, bina çökmesi, bina, çöken bina
türkiye, beyoğlu, beyoğlu belediyesi, beyoğlu kaymakamlığı, beyoğlu belediye başkanlığı, bina çökmesi, bina, çöken bina

İstanbul'da iki katlı bina çöktü: Park halindeki araç moloz altında kaldı

20:05 23.07.2026
© AA / Yağız Ekrem ÇiftçiBeyoğlu'nda 2 katlı metruk bina, park halindeki otomobilin üzerine çöktü
Beyoğlu'nda 2 katlı metruk bina, park halindeki otomobilin üzerine çöktü - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© AA / Yağız Ekrem Çiftçi
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 2 katlı metruk bina, park halindeki otomobilin üzerine çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil molozların altında kaldı.
Yenişehir Mahallesi Maviş Sokak'ta bulunan iki katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi.
Binadan kopan parçalar, sokakta park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü. Olayda ölü ya da yaralı olmadığı öğrenildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Sokağı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alan ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
İstanbul'da çöken bina - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2026
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