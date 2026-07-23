https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/istanbulda-iki-katli-bina-coktu-park-halindeki-arac-moloz-altinda-kaldi-1107504341.html

İstanbul'da iki katlı bina çöktü: Park halindeki araç moloz altında kaldı

İstanbul'da iki katlı bina çöktü: Park halindeki araç moloz altında kaldı

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 2 katlı metruk bina, park halindeki otomobilin üzerine çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil molozların altında... 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T20:05+0300

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türki̇ye

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beyoğlu kaymakamlığı

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bina

çöken bina

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Yenişehir Mahallesi Maviş Sokak'ta bulunan iki katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Binadan kopan parçalar, sokakta park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü. Olayda ölü ya da yaralı olmadığı öğrenildi.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Sokağı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alan ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260322/istanbul-fatihte-bina-coktu-ekipler-olay-yerine-sevk-edildi-1104415705.html

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