İstanbul Fatih'te 2 bina çöktü: Enkazdan çıkarılan 8 kişi hastanede tedavi görüyor, bir kişi hala aranıyor
İstanbul Fatih'te 2 bina çöktü. Arama kurtarma ekipleri bina enkazlarından yaralıları çıkarıyor. Apartmanlarda kaç kişinin yaşadığı henüz bilinmiyor.
2026-03-22T14:19+0300
12:33 22.03.2026 (güncellendi: 14:19 22.03.2026)
İstanbul Fatih'te 2 bina çöktü. Arama kurtarma ekipleri bina enkazlarından yaralıları çıkarıyor. Apartmanlarda kaç kişinin yaşadığı henüz bilinmiyor. İstanbul Valisi Gül ilk belirlemelere göre 9 kişinin enkazda kaldığını ifade etti.
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü. enkazda bulunan 9 kişiden 8'i çıkarıldı. Kalan 1 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.
İstanbul Valisi'nden açıklama
İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih'te doğal gaz patlaması sonucu göçük meydana gelen 2 binanın enkazından 7 kişinin çıkarılıp hastaneye sevk edildiğini, enkazdaki 1 kişiye ulaşıldığını, 1 kişiyi arama çalışmasının da sürdüğünü bildirmişti.
Vali Gül, Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'taki doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası çöken bitişik yapıdaki 2 binanın enkaz alanında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
Basın mensuplarına açıklama yapan Gül, patlama neticesinde yan yana bulunan biri 2, diğeri tek katlı olmak üzere 2 evde göçük meydana geldiğini anımsattı.
9 kişi göçük altında kaldı
Gül, "İlk belirlemelere göre toplamda 9 kişi göçük altında kaldı. Kaymakamımızın koordinasyonunda AFAD, itfaiye, Fatih Belediyesi, emniyet, UMKE ve diğer kurumların işbirliğiyle kurtarma çalışmaları başladı. Şu ana kadar 7 kişi hastaneye sevk edildi. Bir kişiye ulaşıldı, birazdan çıkmak üzere. Diğer sonuncu hemşehrimizin de bulunma, kurtarılma çalışmaları devam ediyor." bilgisini paylaştı.
Vali Gül, çevredeki binalarda şu an için tahliye durumunun söz konusu olmadığını belirterek, "Bundan sonraki süreçte AFAD bu işleri takip eder, boşaltılması gereken binalar varsa boşaltılır. Dışarıda kalan hemşehrilerimiz varsa bunların barınma, besleme ve benzeri işlerini takip eder. Bizim şu an birinci önceliğimiz hemşehrilerimizi göçükten çıkarmak ve tedavilerini yaptırmak. Yaralı hemşehrilerimizin şu an hayati tehlikesi yok ilk belirlemelere göre." diye konuştu.
İçişleri Bakanı bilgi aldı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Fatih'te 2 binanın çökmesiyle ilgili İstanbul Valisi Davut Gül'den bilgi aldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valisi Gül, Bakan Çiftçi'ye, enkazda kalan 5 kişiden 3'ünün kurtarıldığı, 2 kişiyle ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisini verdi.
Çiftçi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra bölgedeki son durum ve yürütülen faaliyetleri yakından takip ediyor.
Bina hangi sokakta bulunuyordu?
Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan 2 bina, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.