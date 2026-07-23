https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/istanbulda-denize-girmek-yasaklandi-kaymakamliklardan-pes-pese-aciklama-1107478278.html

İstanbul'da denize girmek yasaklandı: Kaymakamlıklardan peş peşe açıklama

İstanbul'da denize girmek yasaklandı: Kaymakamlıklardan peş peşe açıklama

Sputnik Türkiye

İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve yüksek dalga nedeniyle Beykoz, Arnavutköy ve Sarıyer'de denize girmek yasaklandı. 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T09:19+0300

2026-07-23T09:19+0300

2026-07-23T09:19+0300

türki̇ye

i̇stanbul

beykoz

deniz

arnavutköy

sarıyer

akom

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve yüksek dalga nedeniyle Beykoz, Arnavutköy ve Sarıyer'de denize girilmesine yönelik yasak kararları alındı.Kaymakamlıklar, kararların 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında ve can güvenliğinin korunması amacıyla uygulandığını duyurdu.Beykoz'da denize girmek 5 gün yasaklandıBeykoz Kaymakamlığı, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda 23-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında 5 gün süreyle denize girmenin yasaklandığını açıkladı.Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz’e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 23.07.2026 (Perşembe), 24.07.2026 (Cuma), 25.07 .2026 (Cumartesi), 26.07.2026 (Pazar), 27.07.2026 (Pazartesi) günlerinde 5 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.Arnavutköy'de yasak bugün için geçerliArnavutköy Kaymakamlığı da yaptığı açıklamada, yüksek dalga nedeniyle 23 Temmuz Perşembe günü ilçedeki sahillerde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.Açıklamada, "İlçemiz mülki sınırlarında, sahillerdeki dalga boyu yüksekliği sebebiyle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 23 Temmuz Perşembe günü denize girmek yasaklanmıştır." denildi.Sarıyer'de Kısırkaya Halk Plajı kapatıldıSarıyer Kaymakamlığı ise son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, 23 Temmuz Perşembe günü sonuna kadar Kısırkaya Halk Plajı'nın deniz ve plaj girişlerinin geçici olarak kapatıldığını bildirdi.Kaymakamlığın açıklamasında, "Son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, 23.07.2026 Perşembe günü bitimine kadar dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirildiğinden, can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Perşembe günü geçici olarak Sarıyer sınırları içerisinde bulunan Kısırkaya Halk Plajı'nın deniz ve plaj girişine kapatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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türki̇ye

i̇stanbul

beykoz

arnavutköy

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i̇stanbul, beykoz, deniz, arnavutköy, sarıyer, akom, meteoroloji genel müdürlüğü