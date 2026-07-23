https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/istanbulda-denize-girecekler-dikkat-yasak-karari-geldi-1107502022.html

İstanbul'da denize girecekler dikkat: Yasak kararı geldi

İstanbul'da denize girecekler dikkat: Yasak kararı geldi

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Şile ilçesinde yarın ve 25 Temmuz Cumartesi günü, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinde ise yarın olumsuz deniz koşulları nedeniyle denize girmek... 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T18:19+0300

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türki̇ye

eyüpsultan

arnavutköy

şile

deniz

yüzme

yasak

deniz yasak

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Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verileri doğrultusunda bölgede dalga boyunun yüksek olmasının beklendiği belirtildi. Bu nedenle ilçe genelindeki plajlarda yarın ve 25 Temmuz Cumartesi günü denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.Eyüpsultan Kaymakamlığının açıklamasında, ilçe sınırlarında bulunan plajlarda şiddetli rüzgar ve yüksek dalga nedeniyle deniz şartlarının olumsuz seyredeceği ifade edildi. Bu kapsamda yarın denize girilmesine izin verilmeyeceği kaydedildi.Arnavutköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçe sınırları içerisindeki sahillerde dalga boyunun yüksek olması nedeniyle yarın denize girişlerin yasaklandığı duyuruldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/sakaryada-denize-girisler-yasaklandi-1107484010.html

türki̇ye

eyüpsultan

arnavutköy

şile

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eyüpsultan, arnavutköy, şile, deniz, yüzme, yasak, deniz yasak