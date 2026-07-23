https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/istanbulda-denize-girecekler-dikkat-yasak-karari-geldi-1107502022.html
İstanbul'da denize girecekler dikkat: Yasak kararı geldi
İstanbul'da denize girecekler dikkat: Yasak kararı geldi
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Şile ilçesinde yarın ve 25 Temmuz Cumartesi günü, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinde ise yarın olumsuz deniz koşulları nedeniyle denize girmek... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T18:19+0300
2026-07-23T18:19+0300
2026-07-23T18:19+0300
türki̇ye
eyüpsultan
arnavutköy
şile
deniz
yüzme
yasak
deniz yasak
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Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verileri doğrultusunda bölgede dalga boyunun yüksek olmasının beklendiği belirtildi. Bu nedenle ilçe genelindeki plajlarda yarın ve 25 Temmuz Cumartesi günü denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.Eyüpsultan Kaymakamlığının açıklamasında, ilçe sınırlarında bulunan plajlarda şiddetli rüzgar ve yüksek dalga nedeniyle deniz şartlarının olumsuz seyredeceği ifade edildi. Bu kapsamda yarın denize girilmesine izin verilmeyeceği kaydedildi.Arnavutköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçe sınırları içerisindeki sahillerde dalga boyunun yüksek olması nedeniyle yarın denize girişlerin yasaklandığı duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/sakaryada-denize-girisler-yasaklandi-1107484010.html
türki̇ye
eyüpsultan
arnavutköy
şile
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eyüpsultan, arnavutköy, şile, deniz, yüzme, yasak, deniz yasak
eyüpsultan, arnavutköy, şile, deniz, yüzme, yasak, deniz yasak
İstanbul'da denize girecekler dikkat: Yasak kararı geldi
İstanbul'un Şile ilçesinde yarın ve 25 Temmuz Cumartesi günü, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinde ise yarın olumsuz deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.
Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verileri doğrultusunda bölgede dalga boyunun yüksek olmasının beklendiği belirtildi. Bu nedenle ilçe genelindeki plajlarda yarın ve 25 Temmuz Cumartesi günü denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.
Eyüpsultan Kaymakamlığının açıklamasında, ilçe sınırlarında bulunan plajlarda şiddetli rüzgar ve yüksek dalga nedeniyle deniz şartlarının olumsuz seyredeceği ifade edildi. Bu kapsamda yarın denize girilmesine izin verilmeyeceği kaydedildi.
Arnavutköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçe sınırları içerisindeki sahillerde dalga boyunun yüksek olması nedeniyle yarın denize girişlerin yasaklandığı duyuruldu.