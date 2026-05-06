Adalet Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek Rojin Kabaiş'in telefonunun incelenmek üzere Çin'e gönderileceğini belirtti. 06.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-06T17:36+0300

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Rojin Kabaiş'in telefonu teknik incelemeler için Çin'e gönderilecek" açıklaması yaptı. Rojin Kabaiş'in ailesi ve avukatlarıyla bir araya gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Rojin, hayatının baharında gelecekleri, umutları, hayalleri yarım kalmış bir genç kızımız. Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz.” dedi. Kabaiş'in telefonu daha önce incelenmek üzere İspanya'ya gönderilmiş ama cihaza tam erişim sağlanamadığı belirtilmişti. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı devredeAdalet Bakanı Akın Gürlek, üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, annesi Aygül Kabaiş ve ailenin avukatları ile Adalet Bakanlığı’nda bir araya geldi. Adalet Bakanı Gürlek, Rojin Kabaiş’in ölümünün çözülmesi için Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının devreye girdiğini belirterek, “Daire Başkanlığında biz soruşturma yapmıyoruz, bunun altını çiziyorum. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi tecrübeli, ceza hukukunda uzman arkadaşlar, alanında uzman. Dosyalara ayrı bir gözle bakıyoruz, özellikle savcımızla irtibatta kalıyoruz, aileler ve avukatla irtibatta kalıyoruz. Yeni bir delil varsa özel bir ekip kurulması gerekiyorsa, mesela Tunceli için özel bir ekip kurduk, burası için de daraltılmış baz için bakalım. Bizim soruşturma yetkimiz yok ama biz teknik olarak orada soruşturma yapan makamı destekliyoruz. Devletin bu olayla ilgilendiğini, sonuna kadar gidilmesi gerektiğini ailelerimize hissettiriyoruz” dedi.Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecekSoruşturmayla ilgili ailenin ve avukatların görüşlerini dinleyen Bakan Gürlek, olayın çözülmesi için devlet olarak her türlü imkanla çalışıldığını kaydetti. Bakan Gürlek, ailenin ve avukatların dile getirdiği daraltılmış baz çalışması için teknik imkan varsa bakılacağını kaydetti. İspanya’ya gönderilen Rojin’in telefonunun Çin’e de gönderileceğini ifade eden Bakan Gürlek, ailenin ve avukatların taleplerini dinledi.Sonuna kadar gidilecekTüm delillerin tekrar inceleneceğini ve daraltılmış baz kayıtlarının isteneceğini vurgulayan Bakan Gürlek şöyle konuştu:“Hayatının baharında gelecekleri, umutları, hayalleri yarım kalmış bir genç kızımız. Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz. Biz üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bu birimin kuruluş amacı da bu. Özellikle faili meçhul kalmış cinayetlerde sonuna kadar gitmek. Rojin kardeşimiz hayatının baharında gencecik kızcağızken, tam olay belli değil cinayet mi, intihar mı? Bunu çözmemiz lazım. Bizim zaten konumuz bu, savcılığın bunun tespitini yapması lazım. İntihar ya da cinayet. Siz aile olarak cinayet olduğunu düşünüyorsunuz. Tabi bu konuda bütün hususların en ince noktaya kadar araştırılması lazım.”Kendi eşinin de Vanlı olduğunu ifade eden Bakan Gürlek, aileyle yakından ilgilenerek, devletin yapabileceği ne varsa yerine getirileceğini vurguladı.Devletimize adalete güveniyoruzBaba Nizamettin Kabaiş de Bakan Gürlek’e kendilerine gösterdikleri ilgi ve verdikleri destek için teşekkür ederek, “Biz her zaman güveniyoruz, devletimize, size, adalete. Çok umutluyuz.” dedi.Kabaiş, “Kızım çok masumdu” diyerek, olayın faillerinin tespit edilmesini istedi.

