https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/iran-kuveytteki-abd-ussunde-patriot-hava-savunma-sistemleri-imha-edildi-1107477571.html
İran: Kuveyt’teki ABD üssünde Patriot hava savunma sistemleri imha edildi
İran: Kuveyt’teki ABD üssünde Patriot hava savunma sistemleri imha edildi
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları, Kuveyt’te ABD güçlerinin konuşlandığı üslere düzenlenen İHA saldırılarında Patriot hava savunma sistemleri, helikopterler ve askeri... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T08:39+0300
2026-07-23T08:39+0300
2026-07-23T08:39+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
abd
kuveyt
patriot
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
i̇ran devrim muhafızları
i̇ran ordusu
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İran Devrim Muhafızları, Kuveyt’te bulunan ABD askeri tesislerine yönelik son insansız hava aracı (İHA) saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. İran medyasının Muhafızların açıklamasına dayandırdığı habere göre, saldırılarda ABD’ye ait kritik askeri unsurlar hedef alındı.Açıklamada, Ali As-Salem Hava Üssü ve Al-Adiri Kampı’na düzenlenen İHA saldırıları sonucunda Patriot hava savunma sistemleri, insansız hava araçları, helikopterler ve diğer askeri teçhizatın imha edildiği iddia edildi.Ayrıca İran Ordusu, 'Saike' (Yıldırım) operasyonunun 23. aşamasını gerçekleştirdiğini duyurdu. Operasyon kapsamında, Kuveyt'te bulunan üç ABD üssü, kamikaze İHA'larla yoğun ateş altına alındı.Ordunun açıklamasına göre, Ad-Doha Üssü'nde mühimmat ve lojistik deposu, Ali As-Salem Üssü'nde yakıt depoları, Arifjan Kampı'nda da mühimmat deposu vuruldu.Açıklamada, "Bu saldırılar, ABD'nin devam eden saldırganlığına verilmiş bir yanıttır. Düşman karşısındaki kararlılığımızı sürdürüyor ve 'Tüm İran, İran İçindir' sloganı altında birlik çağrısı yapıyoruz" ifadesi kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/bati-medyasi-abd-ortadogudaki-askeri-varligini-artiriyor-1107477434.html
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i̇ran, abd, kuveyt, patriot, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), i̇ran devrim muhafızları, i̇ran ordusu
i̇ran, abd, kuveyt, patriot, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), i̇ran devrim muhafızları, i̇ran ordusu
İran: Kuveyt’teki ABD üssünde Patriot hava savunma sistemleri imha edildi
İran Devrim Muhafızları, Kuveyt’te ABD güçlerinin konuşlandığı üslere düzenlenen İHA saldırılarında Patriot hava savunma sistemleri, helikopterler ve askeri teçhizatın imha edildiğini belirtti.
İran Devrim Muhafızları, Kuveyt’te bulunan ABD askeri tesislerine yönelik son insansız hava aracı (İHA) saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. İran medyasının Muhafızların açıklamasına dayandırdığı habere göre, saldırılarda ABD’ye ait kritik askeri unsurlar hedef alındı.
Açıklamada, Ali As-Salem Hava Üssü ve Al-Adiri Kampı’na düzenlenen İHA saldırıları sonucunda Patriot hava savunma sistemleri, insansız hava araçları, helikopterler ve diğer askeri teçhizatın imha edildiği iddia edildi.
Ayrıca İran Ordusu, 'Saike' (Yıldırım) operasyonunun 23. aşamasını gerçekleştirdiğini duyurdu. Operasyon kapsamında, Kuveyt'te bulunan üç ABD üssü, kamikaze İHA'larla yoğun ateş altına alındı.
Ordunun açıklamasına göre, Ad-Doha Üssü'nde mühimmat ve lojistik deposu, Ali As-Salem Üssü'nde yakıt depoları, Arifjan Kampı'nda da mühimmat deposu vuruldu.
Açıklamada, "Bu saldırılar, ABD'nin devam eden saldırganlığına verilmiş bir yanıttır. Düşman karşısındaki kararlılığımızı sürdürüyor ve 'Tüm İran, İran İçindir' sloganı altında birlik çağrısı yapıyoruz" ifadesi kullanıldı.