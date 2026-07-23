https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/bati-medyasi-abd-ortadogudaki-askeri-varligini-artiriyor-1107477434.html
Batı medyası: ABD, Ortadoğu’daki askeri varlığını artırıyor
Batı medyası: ABD, Ortadoğu’daki askeri varlığını artırıyor
Sputnik Türkiye
ABD’nin, İran ile tırmanan gerilim ortamında Başkan Trump’a olası bir askeri müdahale için geniş seçenekler sunmak amacıyla Ortadoğu’ya ek askeri birlik, savaş... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T08:14+0300
2026-07-23T08:14+0300
2026-07-23T08:14+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
wall street journal (wsj)
axios
b-1
donald trump
ortadoğu
askeri varlık
askeri sevkiyat
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Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD yönetimi Ortadoğu’daki askeri varlığını artırma kararı aldı. Sevkiyatın, İran ile yaşanan çatışmayı genişletme seçeneğinin değerlendirildiği bir dönemde Başkan Donald Trump’a daha geniş bir hareket alanı sağlamak amacıyla yapıldığı ifade edildi.Habere göre Washington, geçtiğimiz hafta bölgeye özel harekat birlikleri sevk etti ve Ortadoğu genelindeki üslere savaş uçağı filoları konuşlandırdı. Öte yandan İngiltere’de konuşlu bulunan B-1 bombardıman uçaklarının da kapsamlı askeri operasyonlara katılmak üzere hazırlandığı iddia edildi. Bir yetkilinin aktardığı bilgilere göre, Ortadoğu’da yaralanan askerlerin tedavi edildiği Almanya’daki ana askeri hastaneye 150’den fazla ek tıbbi personel gönderildi.Ateşkes masada, askeri hazırlık sürüyorDaha önce Axios portalının verdiği habere göre, arabulucular Washington’a 10 günlük bir ateşkes teklifi sundu. Beyaz Saray’ın bu teklifi incelediği ve İsrail’e gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınma çağrısında bulunduğu belirtilirken, ABD tarafının müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanma ihtimaline karşı bölgedeki askeri yığınağını sürdürdüğü kaydedildi.Bölgede gerilim tırmanıyorABD, Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemilere düzenlenen saldırılardan Tahran’ı sorumlu tutarak 8 Temmuz gecesi İnan’a yönelik hava saldırılarını yeniden başlatmıştı. Tahran da bu adımı mevcut anlaşmaların ihlali olarak nitelendirerek bölgedeki ABD askeri üslerini hedef almaya başladı. Son tırmanma, tarafların çatışmayı sonlandırmayı öngören bir mutabakat zaptı imzalamasından sadece üç hafta sonra gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/hurmuz-bogazinda-mayina-carpan-tanker-alev-aldi-1107477048.html
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abd, i̇ran, wall street journal (wsj), axios, b-1, donald trump, ortadoğu, askeri varlık, askeri sevkiyat
abd, i̇ran, wall street journal (wsj), axios, b-1, donald trump, ortadoğu, askeri varlık, askeri sevkiyat
Batı medyası: ABD, Ortadoğu’daki askeri varlığını artırıyor
ABD’nin, İran ile tırmanan gerilim ortamında Başkan Trump’a olası bir askeri müdahale için geniş seçenekler sunmak amacıyla Ortadoğu’ya ek askeri birlik, savaş uçağı ve tıbbi personel sevk ettiği belirtildi.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD yönetimi Ortadoğu’daki askeri varlığını artırma kararı aldı. Sevkiyatın, İran ile yaşanan çatışmayı genişletme seçeneğinin değerlendirildiği bir dönemde Başkan Donald Trump’a daha geniş bir hareket alanı sağlamak amacıyla yapıldığı ifade edildi.
Habere göre Washington, geçtiğimiz hafta bölgeye özel harekat birlikleri sevk etti ve Ortadoğu genelindeki üslere savaş uçağı filoları konuşlandırdı. Öte yandan İngiltere’de konuşlu bulunan B-1 bombardıman uçaklarının da kapsamlı askeri operasyonlara katılmak üzere hazırlandığı iddia edildi. Bir yetkilinin aktardığı bilgilere göre, Ortadoğu’da yaralanan askerlerin tedavi edildiği Almanya’daki ana askeri hastaneye 150’den fazla ek tıbbi personel gönderildi.
Ateşkes masada, askeri hazırlık sürüyor
Daha önce Axios portalının verdiği habere göre, arabulucular Washington’a 10 günlük bir ateşkes teklifi sundu. Beyaz Saray’ın bu teklifi incelediği ve İsrail’e gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınma çağrısında bulunduğu belirtilirken, ABD tarafının müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanma ihtimaline karşı bölgedeki askeri yığınağını sürdürdüğü kaydedildi.
Bölgede gerilim tırmanıyor
ABD, Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemilere düzenlenen saldırılardan Tahran’ı sorumlu tutarak 8 Temmuz gecesi İnan’a yönelik hava saldırılarını yeniden başlatmıştı. Tahran da bu adımı mevcut anlaşmaların ihlali olarak nitelendirerek bölgedeki ABD askeri üslerini hedef almaya başladı. Son tırmanma, tarafların çatışmayı sonlandırmayı öngören bir mutabakat zaptı imzalamasından sadece üç hafta sonra gerçekleşti.