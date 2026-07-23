Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/bati-medyasi-abd-ortadogudaki-askeri-varligini-artiriyor-1107477434.html
Batı medyası: ABD, Ortadoğu’daki askeri varlığını artırıyor
Batı medyası: ABD, Ortadoğu’daki askeri varlığını artırıyor
Sputnik Türkiye
ABD’nin, İran ile tırmanan gerilim ortamında Başkan Trump’a olası bir askeri müdahale için geniş seçenekler sunmak amacıyla Ortadoğu’ya ek askeri birlik, savaş... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T08:14+0300
2026-07-23T08:14+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
wall street journal (wsj)
axios
b-1
donald trump
ortadoğu
askeri varlık
askeri sevkiyat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0e/1088012567_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a471fe0b31bc15dda55bf49710e09a2b.jpg
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD yönetimi Ortadoğu’daki askeri varlığını artırma kararı aldı. Sevkiyatın, İran ile yaşanan çatışmayı genişletme seçeneğinin değerlendirildiği bir dönemde Başkan Donald Trump’a daha geniş bir hareket alanı sağlamak amacıyla yapıldığı ifade edildi.Habere göre Washington, geçtiğimiz hafta bölgeye özel harekat birlikleri sevk etti ve Ortadoğu genelindeki üslere savaş uçağı filoları konuşlandırdı. Öte yandan İngiltere’de konuşlu bulunan B-1 bombardıman uçaklarının da kapsamlı askeri operasyonlara katılmak üzere hazırlandığı iddia edildi. Bir yetkilinin aktardığı bilgilere göre, Ortadoğu’da yaralanan askerlerin tedavi edildiği Almanya’daki ana askeri hastaneye 150’den fazla ek tıbbi personel gönderildi.Ateşkes masada, askeri hazırlık sürüyorDaha önce Axios portalının verdiği habere göre, arabulucular Washington’a 10 günlük bir ateşkes teklifi sundu. Beyaz Saray’ın bu teklifi incelediği ve İsrail’e gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınma çağrısında bulunduğu belirtilirken, ABD tarafının müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanma ihtimaline karşı bölgedeki askeri yığınağını sürdürdüğü kaydedildi.Bölgede gerilim tırmanıyorABD, Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemilere düzenlenen saldırılardan Tahran’ı sorumlu tutarak 8 Temmuz gecesi İnan’a yönelik hava saldırılarını yeniden başlatmıştı. Tahran da bu adımı mevcut anlaşmaların ihlali olarak nitelendirerek bölgedeki ABD askeri üslerini hedef almaya başladı. Son tırmanma, tarafların çatışmayı sonlandırmayı öngören bir mutabakat zaptı imzalamasından sadece üç hafta sonra gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/hurmuz-bogazinda-mayina-carpan-tanker-alev-aldi-1107477048.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0e/1088012567_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ab40187c51984e87672e04f54a19b22.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, i̇ran, wall street journal (wsj), axios, b-1, donald trump, ortadoğu, askeri varlık, askeri sevkiyat
abd, i̇ran, wall street journal (wsj), axios, b-1, donald trump, ortadoğu, askeri varlık, askeri sevkiyat

Batı medyası: ABD, Ortadoğu’daki askeri varlığını artırıyor

08:14 23.07.2026
© AP Photo / Alex BrandonU.S. Air Force Staff Sgt. Cody Brown, right, with the 436th Aerial Port Squadron, checks pallets of 155 mm shells ultimately bound for Ukraine, April 29, 2022, at Dover Air Force Base, Del.
U.S. Air Force Staff Sgt. Cody Brown, right, with the 436th Aerial Port Squadron, checks pallets of 155 mm shells ultimately bound for Ukraine, April 29, 2022, at Dover Air Force Base, Del. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
ABD’nin, İran ile tırmanan gerilim ortamında Başkan Trump’a olası bir askeri müdahale için geniş seçenekler sunmak amacıyla Ortadoğu’ya ek askeri birlik, savaş uçağı ve tıbbi personel sevk ettiği belirtildi.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD yönetimi Ortadoğu’daki askeri varlığını artırma kararı aldı. Sevkiyatın, İran ile yaşanan çatışmayı genişletme seçeneğinin değerlendirildiği bir dönemde Başkan Donald Trump’a daha geniş bir hareket alanı sağlamak amacıyla yapıldığı ifade edildi.
Habere göre Washington, geçtiğimiz hafta bölgeye özel harekat birlikleri sevk etti ve Ortadoğu genelindeki üslere savaş uçağı filoları konuşlandırdı. Öte yandan İngiltere’de konuşlu bulunan B-1 bombardıman uçaklarının da kapsamlı askeri operasyonlara katılmak üzere hazırlandığı iddia edildi. Bir yetkilinin aktardığı bilgilere göre, Ortadoğu’da yaralanan askerlerin tedavi edildiği Almanya’daki ana askeri hastaneye 150’den fazla ek tıbbi personel gönderildi.

Ateşkes masada, askeri hazırlık sürüyor

Daha önce Axios portalının verdiği habere göre, arabulucular Washington’a 10 günlük bir ateşkes teklifi sundu. Beyaz Saray’ın bu teklifi incelediği ve İsrail’e gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınma çağrısında bulunduğu belirtilirken, ABD tarafının müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanma ihtimaline karşı bölgedeki askeri yığınağını sürdürdüğü kaydedildi.

Bölgede gerilim tırmanıyor

ABD, Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemilere düzenlenen saldırılardan Tahran’ı sorumlu tutarak 8 Temmuz gecesi İnan’a yönelik hava saldırılarını yeniden başlatmıştı. Tahran da bu adımı mevcut anlaşmaların ihlali olarak nitelendirerek bölgedeki ABD askeri üslerini hedef almaya başladı. Son tırmanma, tarafların çatışmayı sonlandırmayı öngören bir mutabakat zaptı imzalamasından sadece üç hafta sonra gerçekleşti.
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Hürmüz Boğazı’nda mayına çarpan tanker alev aldı
07:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала