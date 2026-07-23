https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/iran-devlet-televizyonu-abd-sistan-belucistana-saldiri-duzenledi-1107482845.html
İran devlet televizyonu: ABD, Sistan-Beluçistan'a saldırı düzenledi
İran devlet televizyonu: ABD, Sistan-Beluçistan'a saldırı düzenledi
Sputnik Türkiye
İran devlet televizyonu, ABD savaş uçaklarının İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Kunarek ilçesine saldırı düzenlediğini duyurdu. 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T11:46+0300
2026-07-23T11:46+0300
2026-07-23T11:46+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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i̇ran
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İran devlet televizyonu, ABD'nin İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Kunarek ilçesine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.Haberde, bölgede ABD'ye ait savaş uçaklarının görüldüğü ve Kunarek ilçesinde patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.Olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/rubiodan-lavrov-ile-gorusme-sonrasi-aciklama-acik-ve-iyi-bir-gorusme-oldu-1107482520.html
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abd, i̇ran, belucistan
İran devlet televizyonu: ABD, Sistan-Beluçistan'a saldırı düzenledi
Ayrıntılar geliyor
İran devlet televizyonu, ABD savaş uçaklarının İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Kunarek ilçesine saldırı düzenlediğini duyurdu.
İran devlet televizyonu, ABD'nin İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Kunarek ilçesine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Haberde, bölgede ABD'ye ait savaş uçaklarının görüldüğü ve Kunarek ilçesinde patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.
Olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.