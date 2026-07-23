İran devlet televizyonu: ABD, Sistan-Beluçistan'a saldırı düzenledi

ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ

İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...