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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/iran-devlet-televizyonu-abd-sistan-belucistana-saldiri-duzenledi-1107482845.html
İran devlet televizyonu: ABD, Sistan-Beluçistan'a saldırı düzenledi
İran devlet televizyonu: ABD, Sistan-Beluçistan'a saldırı düzenledi
Sputnik Türkiye
İran devlet televizyonu, ABD savaş uçaklarının İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Kunarek ilçesine saldırı düzenlediğini duyurdu. 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T11:46+0300
2026-07-23T11:46+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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İran devlet televizyonu, ABD'nin İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Kunarek ilçesine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.Haberde, bölgede ABD'ye ait savaş uçaklarının görüldüğü ve Kunarek ilçesinde patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.Olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/rubiodan-lavrov-ile-gorusme-sonrasi-aciklama-acik-ve-iyi-bir-gorusme-oldu-1107482520.html
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abd, i̇ran, belucistan
abd, i̇ran, belucistan

İran devlet televizyonu: ABD, Sistan-Beluçistan'a saldırı düzenledi

11:46 23.07.2026
© FotoğrafAvrupa’dan İran’a “snapback” hamlesi: BM nükleer yaptırımları geri dönüyor mu
Avrupa’dan İran’a “snapback” hamlesi: BM nükleer yaptırımları geri dönüyor mu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
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İran devlet televizyonu, ABD savaş uçaklarının İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Kunarek ilçesine saldırı düzenlediğini duyurdu.
İran devlet televizyonu, ABD'nin İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Kunarek ilçesine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Haberde, bölgede ABD'ye ait savaş uçaklarının görüldüğü ve Kunarek ilçesinde patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.
Olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
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