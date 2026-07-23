Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/insan-omrunun-ust-siniri-yeni-arastirma-en-fazla-kac-yil-yasayabilecegimizi-acikladi-1107485769.html
İnsan ömrünün üst sınırı: Yeni araştırma en fazla kaç yıl yaşayabileceğimizi açıkladı
İnsan ömrünün üst sınırı: Yeni araştırma en fazla kaç yıl yaşayabileceğimizi açıkladı
Sputnik Türkiye
Rus araştırmacıların geliştirdiği matematiksel modele göre, yaşlanmayı tamamen durduracak bir tedavi bulunsa bile insanlar sonsuza kadar yaşayamayabilir... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T12:57+0300
2026-07-23T12:57+0300
sağlik
skolkovo bilim ve teknoloji enstitüsü (skoltech)
dna
sağlıklı yaşam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072228512_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7c1736c841b6edd21cae5ccdb697eaec.jpg
İnsan ömrünün teorik üst sınırı, yeni bir bilimsel araştırmayla yeniden gündeme geldi. Rusya'daki Skolkovo Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (Skoltech) araştırmacıları tarafından geliştirilen matematiksel modele göre, yaşlanmaya neden olan tüm biyolojik süreçler ortadan kaldırılsa bile insanların sonsuza kadar yaşaması mümkün görünmüyor.npj Aging dergisinde yayımlanan çalışmaya göre bunun temel nedeni, yaşam boyunca hücrelerde kaçınılmaz olarak biriken somatik DNA mutasyonları.İnsan ömrü 150-190 yıl arasında sınırlandırılabilirAraştırmacılar, yaşlanmaya bağlı tüm hastalıkların tamamen önlendiği varsayımsal bir senaryo oluşturdu.Bu modele göre, kanser, kalp hastalıkları ve demans gibi yaşa bağlı hastalıklar ortadan kalksa bile DNA'da rastgele oluşan mutasyonlar zamanla birikmeye devam ediyor. Bu birikim, hücrelerin işlevini bozarak insan yaşamına doğal bir sınır getiriyor.Simülasyonlar, insanların yaklaşık 146 ila 194 yıl arasında yaşayabileceğini, ancak hiçbir koşulda ölümsüzlüğün mümkün olmayacağını gösterdi.Beyin ve kalp hücrelerin rolüÇalışmada, tüm hücrelerin aynı hızda yaşlanmadığı da ortaya kondu. Deri ve karaciğer gibi dokular sürekli yeni hücre üretebildiği için mutasyonların etkisini uzun süre telafi edebiliyor.Buna karşılık beyin ve kalpte bulunan, kendini yenileme kapasitesi çok düşük olan hücreler yaşam boyunca mutasyon biriktirmeye devam ediyor. Araştırmacılar, insan ömrünü sınırlayan temel etkenlerden birinin bu uzun ömürlü hücreler olduğunu belirtti.Araştırmacılar: Bu bir tahmin değilÇalışmanın başyazarı hesaplamalı biyolog Dmirtiy Kryukov, elde edilen sonucun gelecekte insanların mutlaka bu kadar yaşayacağı anlamına gelmediğini vurguladı.Araştırmacılar, geliştirilen modelin yaşlanmayı tek bir mekanizmayla açıklamadığını, aksine DNA mutasyonlarının yaşlanmadaki payını ölçmeye yönelik yeni bir yöntem sunduğunu ifade etti.Çalışmaya göre günümüzde insanların ortalama yaşam süresinin bu teorik sınırın oldukça altında olması, yaşlanmada DNA mutasyonlarının yanı sıra başka biyolojik süreçlerin de önemli rol oynadığını gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/bilim-insanlari-gozlerine-inanamadi-abddeki-magarada-kesfedilen-gizemli-canli-tum-bildiklerimizi-1107483823.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072228512_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7b9de94fcd0d127310d216132dca7b3f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
skolkovo bilim ve teknoloji enstitüsü (skoltech), dna, sağlıklı yaşam
skolkovo bilim ve teknoloji enstitüsü (skoltech), dna, sağlıklı yaşam

İnsan ömrünün üst sınırı: Yeni araştırma en fazla kaç yıl yaşayabileceğimizi açıkladı

12:57 23.07.2026
© AAYaşlı- Genç
Yaşlı- Genç - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© AA
Abone ol
Rus araştırmacıların geliştirdiği matematiksel modele göre, yaşlanmayı tamamen durduracak bir tedavi bulunsa bile insanlar sonsuza kadar yaşayamayabilir. Çalışma, DNA'da zamanla biriken mutasyonların insan ömrünü yaklaşık 150 ila 190 yıl ile sınırlayabileceğini ortaya koydu.
İnsan ömrünün teorik üst sınırı, yeni bir bilimsel araştırmayla yeniden gündeme geldi. Rusya'daki Skolkovo Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (Skoltech) araştırmacıları tarafından geliştirilen matematiksel modele göre, yaşlanmaya neden olan tüm biyolojik süreçler ortadan kaldırılsa bile insanların sonsuza kadar yaşaması mümkün görünmüyor.
npj Aging dergisinde yayımlanan çalışmaya göre bunun temel nedeni, yaşam boyunca hücrelerde kaçınılmaz olarak biriken somatik DNA mutasyonları.

İnsan ömrü 150-190 yıl arasında sınırlandırılabilir

Araştırmacılar, yaşlanmaya bağlı tüm hastalıkların tamamen önlendiği varsayımsal bir senaryo oluşturdu.
Bu modele göre, kanser, kalp hastalıkları ve demans gibi yaşa bağlı hastalıklar ortadan kalksa bile DNA'da rastgele oluşan mutasyonlar zamanla birikmeye devam ediyor. Bu birikim, hücrelerin işlevini bozarak insan yaşamına doğal bir sınır getiriyor.
Simülasyonlar, insanların yaklaşık 146 ila 194 yıl arasında yaşayabileceğini, ancak hiçbir koşulda ölümsüzlüğün mümkün olmayacağını gösterdi.

Beyin ve kalp hücrelerin rolü

Çalışmada, tüm hücrelerin aynı hızda yaşlanmadığı da ortaya kondu. Deri ve karaciğer gibi dokular sürekli yeni hücre üretebildiği için mutasyonların etkisini uzun süre telafi edebiliyor.
Buna karşılık beyin ve kalpte bulunan, kendini yenileme kapasitesi çok düşük olan hücreler yaşam boyunca mutasyon biriktirmeye devam ediyor. Araştırmacılar, insan ömrünü sınırlayan temel etkenlerden birinin bu uzun ömürlü hücreler olduğunu belirtti.

Araştırmacılar: Bu bir tahmin değil

Çalışmanın başyazarı hesaplamalı biyolog Dmirtiy Kryukov, elde edilen sonucun gelecekte insanların mutlaka bu kadar yaşayacağı anlamına gelmediğini vurguladı.
Araştırmacılar, geliştirilen modelin yaşlanmayı tek bir mekanizmayla açıklamadığını, aksine DNA mutasyonlarının yaşlanmadaki payını ölçmeye yönelik yeni bir yöntem sunduğunu ifade etti.
Çalışmaya göre günümüzde insanların ortalama yaşam süresinin bu teorik sınırın oldukça altında olması, yaşlanmada DNA mutasyonlarının yanı sıra başka biyolojik süreçlerin de önemli rol oynadığını gösterdi.
En tuhaf ve korkunç deniz yaratıkları - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
YAŞAM
Bilim insanları gözlerine inanamadı: ABD'deki mağarada keşfedilen gizemli canlı tüm bildiklerimizi altüst edebilir
12:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала