https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/icisleri-bakani-ciftci-ahbap-cavus-rezaletleri-resmi-kurumlarimizin-guvenilirligini-bir-kez-daha-1107500655.html

İçişleri Bakanı Çiftçi: 'Ahbap-çavuş' rezaletleri resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha göstermiş oldu

İçişleri Bakanı Çiftçi: 'Ahbap-çavuş' rezaletleri resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha göstermiş oldu

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AFAD'in deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi vererek, 'devletten ve milletten gelen yardımlar, 'ahbap-çavuş'... 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T17:39+0300

2026-07-23T17:39+0300

2026-07-23T17:49+0300

türki̇ye

mustafa çiftçi

afad

i̇çişleri bakanlığı

deprem

ahbap derneği

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Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Devletten ve milletten gelen yardımlar, 'ahbap-çavuş' ilişkileri çerçevesinde değil, tamamen ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları oranında AFAD kanalıyla vatandaşlarımıza ulaştırıldı" dedi. Bakan Çiftçi, "Resmi kurumların bu tür çalışmalarda ne kadar önemli olduğu ve güven unsurunun önemi bir kez daha ortaya çıktı. 'Ahbap-çavuş' meselelerinin rezaletlerinin böyle ortaya saçılması, resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha göstermiş oldu. O yüzden AFAD'ımıza tekrar teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.147 milyar liralık bağışın 137 milyar lirası kullanıldıAFAD'ın deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalar ile yurt içi ve yurt dışındaki insani yardım faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu toplantıda, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından başlatılan yardım kampanyaları ve afet yönetiminde yürütülen koordinasyon çalışmaları ele alındı. Burada konuşan Çiftçi, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yardım çalışmalarının devlet-millet dayanışmasının en güçlü örneklerinden biri olduğunu kaydetti.Bakan Çiftçi, yardım kampanyalarında yaklaşık 147 milyar lira bağış toplandığını belirterek, "Bugüne kadar bu paraların 137 milyar lirası harcanmış durumdadır. Geriye kalan 10 milyar lira da deprem bölgelerinde yapılan konutların bağlantı yolları ve acil yapılması gereken işlerde kullanılacaktır." bilgisini verdi. Deprem bölgesinde 455 bin 357 bağımsız bölümün kurasının çekildiğini ifade eden Bakan Çiftçi, AFAD tarafından bugüne kadar 1 trilyon 885 milyar 114 milyon liranın ilgili kurumlara aktarıldığını belirtti.'Ahbap-çavuş meselesi'Resmi kurumların afet yönetimindeki önemine vurgu yapan Bakan Çiftçi, "Resmi kurumların bu tür çalışmalarda ne kadar önemli olduğu ve güven unsurunun önemi bir kez daha ortaya çıktı. 'Ahbap-çavuş' meselelerinin rezaletlerinin böyle ortaya saçılması, resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha göstermiş oldu. O yüzden AFAD'ımıza tekrar teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/ahbap-sorusturmasi-buyuyor-unlu-isimler-ifadeye-cagirildi-1107494933.html

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mustafa çiftçi, afad, i̇çişleri bakanlığı, deprem, ahbap derneği