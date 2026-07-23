https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/husiler-kizildenizde-2-suudi-petrol-tankerini-hedef-aldik-1107474899.html

Husiler: Kızıldeniz'de 2 Suudi petrol tankerini hedef aldık

Husiler: Kızıldeniz'de 2 Suudi petrol tankerini hedef aldık

Sputnik Türkiye

Husiler, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerine balistik füze, seyir füzesi ve İHA'larla saldırı düzenlediklerini açıkladı. 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T02:04+0300

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dünya

ortadoğu

yahya seri

husiler

yemen

suudi arabistan

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Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait "ENCELIA" ve "LAYLA" isimli iki petrol tankerini balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları ile hedef aldıklarını duyurdu.Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri açıklamasında, söz konusu tankerlerin ilan edilen geçiş yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle hedef alındığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:Seri, yaklaşık 10 geminin rotasını değiştirerek geri dönmek zorunda kaldığını ifade etti.Suudi Arabistan'a da doğrudan mesaj veren Seri, şöyle konuştu:Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik 'deniz ablukası' başlattıklarını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/trumpiran-bir-anlasmaya-varmak-istiyor-ancak-ben-henuz-hazir-olmadiklarini-ama-yakinda-hazir-1107474639.html

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