https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/husiler-kizildenizde-2-suudi-petrol-tankerini-hedef-aldik-1107474899.html
Husiler: Kızıldeniz'de 2 Suudi petrol tankerini hedef aldık
Husiler: Kızıldeniz'de 2 Suudi petrol tankerini hedef aldık
Sputnik Türkiye
Husiler, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerine balistik füze, seyir füzesi ve İHA'larla saldırı düzenlediklerini açıkladı. 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T02:04+0300
2026-07-23T02:04+0300
2026-07-23T02:04+0300
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husiler
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Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait "ENCELIA" ve "LAYLA" isimli iki petrol tankerini balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları ile hedef aldıklarını duyurdu.Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri açıklamasında, söz konusu tankerlerin ilan edilen geçiş yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle hedef alındığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:Seri, yaklaşık 10 geminin rotasını değiştirerek geri dönmek zorunda kaldığını ifade etti.Suudi Arabistan'a da doğrudan mesaj veren Seri, şöyle konuştu:Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik 'deniz ablukası' başlattıklarını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/trumpiran-bir-anlasmaya-varmak-istiyor-ancak-ben-henuz-hazir-olmadiklarini-ama-yakinda-hazir-1107474639.html
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ortadoğu, yahya seri, husiler, yemen, suudi arabistan
ortadoğu, yahya seri, husiler, yemen, suudi arabistan
Husiler: Kızıldeniz'de 2 Suudi petrol tankerini hedef aldık
Husiler, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerine balistik füze, seyir füzesi ve İHA'larla saldırı düzenlediklerini açıkladı.
Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait "ENCELIA" ve "LAYLA" isimli iki petrol tankerini balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları ile hedef aldıklarını duyurdu.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri açıklamasında, söz konusu tankerlerin ilan edilen geçiş yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle hedef alındığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Operasyon çok sayıda balistik füze, seyir füzesi ve İHA ile gerçekleştirildi, hedefler tam isabetle vuruldu."
Seri, yaklaşık 10 geminin rotasını değiştirerek geri dönmek zorunda kaldığını ifade etti.
Suudi Arabistan'a da doğrudan mesaj veren Seri, şöyle konuştu:
Yemen'e yönelik herhangi bir saldırı veya askeri adım, Suudi Arabistan topraklarının derinliklerini hedef alacak büyük operasyonlarla karşılık bulacak.
Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik 'deniz ablukası' başlattıklarını açıklamıştı.