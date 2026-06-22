https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/silede-tunelde-meydana-gelen-kazada-10-inek-telef-oldu-1106681079.html

Şile'de tünelde meydana gelen kazada 10 inek telef oldu

Şile'de tünelde meydana gelen kazada 10 inek telef oldu

Sputnik Türkiye

Şile-Ağva yolu üzerindeki tünele giren ineklere 2 otomobilin çarpması sonucu inekler telef oldu. 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T01:26+0300

2026-06-22T01:26+0300

2026-06-22T01:26+0300

türki̇ye

şile

inek

tünel

kaza

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/16/1106680922_0:48:1031:627_1920x0_80_0_0_4671c557979320e2c0e7d8eeac7cfd55.jpg

Şile'de tünele giren 10 inek seyir halindeki 2 otomobilin çarpması sonucu telef oldu. Kazada otomobillerden birinin içindeki yolcu yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle tünelde oluşan trafik yoğunluğu, hayvanların ve araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/interpol-tarafindan-kirmizi-bultenle-aranan-firari-hukumlu-kutahyada-yakalandi-1106680480.html

türki̇ye

şile

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şile, inek, tünel, kaza