https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/silede-tunelde-meydana-gelen-kazada-10-inek-telef-oldu-1106681079.html
Şile'de tünelde meydana gelen kazada 10 inek telef oldu
Şile'de tünelde meydana gelen kazada 10 inek telef oldu
Sputnik Türkiye
Şile-Ağva yolu üzerindeki tünele giren ineklere 2 otomobilin çarpması sonucu inekler telef oldu. 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T01:26+0300
2026-06-22T01:26+0300
2026-06-22T01:26+0300
türki̇ye
şile
inek
tünel
kaza
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Şile'de tünele giren 10 inek seyir halindeki 2 otomobilin çarpması sonucu telef oldu. Kazada otomobillerden birinin içindeki yolcu yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle tünelde oluşan trafik yoğunluğu, hayvanların ve araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/interpol-tarafindan-kirmizi-bultenle-aranan-firari-hukumlu-kutahyada-yakalandi-1106680480.html
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şile, inek, tünel, kaza
Şile'de tünelde meydana gelen kazada 10 inek telef oldu
Şile-Ağva yolu üzerindeki tünele giren ineklere 2 otomobilin çarpması sonucu inekler telef oldu.
Şile'de tünele giren 10 inek seyir halindeki 2 otomobilin çarpması sonucu telef oldu. Kazada otomobillerden birinin içindeki yolcu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tünelde oluşan trafik yoğunluğu, hayvanların ve araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.