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Şile'de tünelde meydana gelen kazada 10 inek telef oldu
Şile'de tünelde meydana gelen kazada 10 inek telef oldu
Sputnik Türkiye
Şile-Ağva yolu üzerindeki tünele giren ineklere 2 otomobilin çarpması sonucu inekler telef oldu. 22.06.2026, Sputnik Türkiye
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inek
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Şile'de tünele giren 10 inek seyir halindeki 2 otomobilin çarpması sonucu telef oldu. Kazada otomobillerden birinin içindeki yolcu yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle tünelde oluşan trafik yoğunluğu, hayvanların ve araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/interpol-tarafindan-kirmizi-bultenle-aranan-firari-hukumlu-kutahyada-yakalandi-1106680480.html
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şile, inek, tünel, kaza
şile, inek, tünel, kaza

Şile'de tünelde meydana gelen kazada 10 inek telef oldu

01:26 22.06.2026
© AA / Eren TunahanŞile'de tünelde meydana gelen kazada 10 inek telef oldu
Şile'de tünelde meydana gelen kazada 10 inek telef oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
© AA / Eren Tunahan
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Şile-Ağva yolu üzerindeki tünele giren ineklere 2 otomobilin çarpması sonucu inekler telef oldu.
Şile'de tünele giren 10 inek seyir halindeki 2 otomobilin çarpması sonucu telef oldu. Kazada otomobillerden birinin içindeki yolcu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tünelde oluşan trafik yoğunluğu, hayvanların ve araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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