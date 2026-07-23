https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/gulistan-doku-sorusturmasinda-iki-gozalti-daha-sonel-ve-ihrac-edilen-polis-ertokun-yazismalari-1107478342.html

Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha: Sonel ve ihraç edilen polis Ertok'un yazışmaları ortaya çıktı

Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha: Sonel ve ihraç edilen polis Ertok'un yazışmaları ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in telefonunda yapılan inceleme sonucu yeni operasyon düzenlendi. Operasyonda iki kişi daha... 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T09:17+0300

2026-07-23T09:17+0300

2026-07-23T09:17+0300

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Tunceli'de altı yıl önce kaybolan ve artık hayatta olmadığına kesin gözüyle bakılan Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.Tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve ihraç edilen eski polis Gökhan Ertok arasında geçen yazışmalar ortaya çıktı.Yazışmalar sonucu Ankara'da operasyon düzenlendi ve iki kişi gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/gulistan-doku-sorusturmasinda-hastane-kayitlari-ve-delillere-iliskin-yeni-aciklama-1107426201.html

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