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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/gulistan-doku-sorusturmasinda-iki-gozalti-daha-sonel-ve-ihrac-edilen-polis-ertokun-yazismalari-1107478342.html
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha: Sonel ve ihraç edilen polis Ertok'un yazışmaları ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha: Sonel ve ihraç edilen polis Ertok'un yazışmaları ortaya çıktı
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Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in telefonunda yapılan inceleme sonucu yeni operasyon düzenlendi. Operasyonda iki kişi daha... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
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Tunceli'de altı yıl önce kaybolan ve artık hayatta olmadığına kesin gözüyle bakılan Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.Tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve ihraç edilen eski polis Gökhan Ertok arasında geçen yazışmalar ortaya çıktı.Yazışmalar sonucu Ankara'da operasyon düzenlendi ve iki kişi gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/gulistan-doku-sorusturmasinda-hastane-kayitlari-ve-delillere-iliskin-yeni-aciklama-1107426201.html
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gülistan doku, türkiye, haberler
gülistan doku, türkiye, haberler

Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha: Sonel ve ihraç edilen polis Ertok'un yazışmaları ortaya çıktı

09:17 23.07.2026
© İHAGülistan Doku
Gülistan Doku - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© İHA
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Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in telefonunda yapılan inceleme sonucu yeni operasyon düzenlendi. Operasyonda iki kişi daha gözaltına alındı.
Tunceli'de altı yıl önce kaybolan ve artık hayatta olmadığına kesin gözüyle bakılan Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve ihraç edilen eski polis Gökhan Ertok arasında geçen yazışmalar ortaya çıktı.
Yazışmalar sonucu Ankara'da operasyon düzenlendi ve iki kişi gözaltına alındı.
Gülistan Doku - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
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Gülistan Doku soruşturmasında hastane kayıtları ve delillere ilişkin yeni açıklama
21 Temmuz, 13:08
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