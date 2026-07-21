https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/gulistan-doku-sorusturmasinda-hastane-kayitlari-ve-delillere-iliskin-yeni-aciklama-1107426201.html

Gülistan Doku soruşturmasında hastane kayıtları ve delillere ilişkin yeni açıklama

Gülistan Doku soruşturmasında hastane kayıtları ve delillere ilişkin yeni açıklama

Sputnik Türkiye

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları, delillerin karartıldığı ve Gülistan Doku'nun cansız bedeninin organize şekilde gizlendiğine yönelik ulaşılan... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T13:08+0300

2026-07-21T13:08+0300

2026-07-21T13:08+0300

türki̇ye

gülistan doku

delil

savcılık

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Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları, 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.Başsavcılıkların açıklamalarına göre, soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda 15 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda hedefteki tüm şüpheliler gözaltına alındı.'Hastane kayıtlarının kasıtlı şekilde silindiğine ilişkin önemli delillere ulaşıldı'Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında ifade analizleri, siber, teknik, dijital, finansal ve saha araştırmalarının sürdüğünü bildirdi.Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde, soruşturmanın odak noktalarından birini teşkil eden, mağdur Gülistan Doku'nun gebe kalma şüphesiyle Tunceli Devlet Hastanesi'nde muayene ve tedavi gördüğü, tıbbi muayene kayıtlarının kasıtlı ve profesyonel şekilde silinerek delillerin organize ve bilinçli bir biçimde karartıldığı iddialarına ilişkin önemli tespit ve delillere ulaşılmıştır" denildi.Bu kapsamda 3 doktor, 1 bilgi işlem uzmanı, 5 veri giriş ve kontrol işletmeni ile 1 hemşire hakkında Tunceli, Elazığ ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği, tüm şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi.Başsavcılık: Cansız bedenin gizlendiğine yönelik deliller elde edildiTunceli Cumhuriyet Başsavcılığı ise yaptığı açıklamada, tanık, gizli tanık, ihbarlar, HTS kayıtları ve diğer bilgi ile belgelerin değerlendirilmesi sonucunda önemli bulgular elde edildiğini duyurdu.Açıklamada, "Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolması ve sürecin bir cinayetle sonuçlandığı yönündeki iddialar doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2020/52 soruşturma sayılı dosyası üzerinden elde edilen tanık, gizli tanık ve bilgi sahibi beyanları, ihbarlar, HTS kayıtları ile tüm bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde Gülistan Doku'nun cansız bedeninin şüphelilerle irtibatlı korucular tarafından organize ve bilinçli bir şekilde gömüldüğü veya yok edildiğine yönelik önemli tespit ve delillere ulaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.Bu kapsamda Ankara, Elazığ, İstanbul ve Tunceli'de, aralarında 2 güvenlik korucusunun da bulunduğu 5 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlenerek gözaltı işlemi gerçekleştirildi.Soruşturmada daha önce 17 kişi gözaltına alınmıştıGülistan Doku soruşturması kapsamında daha önce Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.Soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, Zeinal Abakarov, eski polis Gökhan Ertok ile çeşitli kamu görevlilerinin de bulunduğu 12 şüpheli tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Öte yandan soruşturmada kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş'ın ABD'de gözaltına alındığı, ayrıca Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'in tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/gulistan-doku-sorusturmasi-eski-valinin-esi-doktorlar-bilgi-islemciler-ve-is-insani-dahil-20-1107413884.html

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