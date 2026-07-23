https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/fransiz-hukumetinde-uyusturucu-testi-karari-pozitif-cikan-calisanlar-gorevden-alindi-1107482048.html
Fransız hükümetinde uyuşturucu testi kararı: Pozitif çıkan çalışanlar görevden alındı
Fransız hükümetinde uyuşturucu testi kararı: Pozitif çıkan çalışanlar görevden alındı
Sputnik Türkiye
Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, hükümette görev yapan ve aralarında hassas bilgilere erişim yetkisi bulunan personelin de yer aldığı çalışanlara yönelik... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T11:09+0300
2026-07-23T11:09+0300
2026-07-23T11:09+0300
paris match
fransa
avrupa
haberler
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099949950_0:127:1024:703_1920x0_80_0_0_6bb1fc99a9d71a885bd13dbd2b696896.jpg
Fransa'da hükümet çalışanlarına yönelik başlatılan uyuşturucu tarama programı kapsamında bazı personelin görevine son verildi. Başbakan Sebastien Lecornu, yasaklı madde kullandığı belirlenen çalışanların güvenlik gerekçesiyle kamu görevinden çıkarıldığını duyurdu.Lecornu, Paris Match dergisine verdiği röportajda, özellikle kritik devlet bilgilerine erişimi bulunan personeli kapsayan yeni denetim sisteminin haziran ayında yürürlüğe girdiğini söyledi.Hassas bilgilere erişimi olan personel de teste tabi tutulduBaşbakan Lecornu, tarama programının yalnızca idari personeli değil, üst düzey hükümet yetkilileri ile hassas verilere erişim izni bulunan çalışanları da kapsadığını belirtti.Uyuşturucu testlerinde pozitif sonuç veren personelin görevine son verildiğini açıklayan Lecornu, uygulamanın devlet kurumlarının güvenliğini korumaya yönelik bir önlem olduğunu ifade etti.'Uyuşturucuyla mücadelede devletin güvenilirliği güçlenecek'Lecornu, yeni uygulamanın yalnızca kurum içi güvenliği sağlamayı değil, hükümetin uyuşturucuyla mücadele politikasının kamuoyu nezdindeki inandırıcılığını artırmayı da hedeflediğini söyledi.Fransa'nın önümüzdeki yıllarda en büyük güvenlik sorunlarından birinin uyuşturucu ticareti olabileceği uyarısında bulunan Lecornu, etkili önlemler alınmaması halinde organize suç ağlarının ülke için daha büyük tehdit oluşturacağını dile getirdi.Uyuşturucu ticareti Fransa'nın gündemindeSon yıllarda Fransa'da özellikle büyük şehirlerde uyuşturucu ticareti ve buna bağlı organize suç faaliyetleri kamuoyunun en önemli güvenlik başlıklarından biri hâline geldi. Hükümet, bu kapsamda hem güvenlik güçlerinin operasyonlarını artırıyor hem de kamu kurumlarında güvenlik standartlarını sıkılaştıran yeni uygulamaları devreye alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/abd-basini-abd-iranda-yeniden-b-1-bombardiman-ucaklari-kullanmaya-basladi-1107478313.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099949950_0:31:1024:799_1920x0_80_0_0_b5ee4d9dc582e6e19ee443bb8923d1e3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
paris match, fransa, avrupa, haberler
paris match, fransa, avrupa, haberler
Fransız hükümetinde uyuşturucu testi kararı: Pozitif çıkan çalışanlar görevden alındı
Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, hükümette görev yapan ve aralarında hassas bilgilere erişim yetkisi bulunan personelin de yer aldığı çalışanlara yönelik başlatılan uyuşturucu tarama programı kapsamında testi pozitif çıkan bazı kişilerin işten çıkarıldığını açıkladı.
Fransa'da hükümet çalışanlarına yönelik başlatılan uyuşturucu tarama programı kapsamında bazı personelin görevine son verildi. Başbakan Sebastien Lecornu, yasaklı madde kullandığı belirlenen çalışanların güvenlik gerekçesiyle kamu görevinden çıkarıldığını duyurdu.
Lecornu, Paris Match dergisine verdiği röportajda, özellikle kritik devlet bilgilerine erişimi bulunan personeli kapsayan yeni denetim sisteminin haziran ayında yürürlüğe girdiğini söyledi.
Hassas bilgilere erişimi olan personel de teste tabi tutuldu
Başbakan Lecornu, tarama programının yalnızca idari personeli değil, üst düzey hükümet yetkilileri ile hassas verilere erişim izni bulunan çalışanları da kapsadığını belirtti.
Uyuşturucu testlerinde pozitif sonuç veren personelin görevine son verildiğini açıklayan Lecornu, uygulamanın devlet kurumlarının güvenliğini korumaya yönelik bir önlem olduğunu ifade etti.
'Uyuşturucuyla mücadelede devletin güvenilirliği güçlenecek'
Lecornu, yeni uygulamanın yalnızca kurum içi güvenliği sağlamayı değil, hükümetin uyuşturucuyla mücadele politikasının kamuoyu nezdindeki inandırıcılığını artırmayı da hedeflediğini söyledi.
Fransa'nın önümüzdeki yıllarda en büyük güvenlik sorunlarından birinin uyuşturucu ticareti olabileceği uyarısında bulunan Lecornu, etkili önlemler alınmaması halinde organize suç ağlarının ülke için daha büyük tehdit oluşturacağını dile getirdi.
Uyuşturucu ticareti Fransa'nın gündeminde
Son yıllarda Fransa'da özellikle büyük şehirlerde uyuşturucu ticareti ve buna bağlı organize suç faaliyetleri kamuoyunun en önemli güvenlik başlıklarından biri hâline geldi. Hükümet, bu kapsamda hem güvenlik güçlerinin operasyonlarını artırıyor hem de kamu kurumlarında güvenlik standartlarını sıkılaştıran yeni uygulamaları devreye alıyor.