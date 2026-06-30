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TFF'den yabancı kuralı açıklaması geldi: Mevcut kural değişti mi?
TFF'den yabancı kuralı açıklaması geldi: Mevcut kural değişti mi?
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yabancı kuralına dair açıklama yaptı. Federasyondan yapılan açıklamada, yeni sezonda mevcut 10+4 kuralının uygulanacağı... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
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spor
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Türkiye Futbol Federasyonu, gündemdeki yabancı kuralı tartışmalarının ardından yeni bir açıklama yaptı.Yabancı kuralı devamTFF, yabancı kuralının daha önce açıklandığı şekilde devam edeceğini duyurdu.Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu (tff)

TFF'den yabancı kuralı açıklaması geldi: Mevcut kural değişti mi?

12:33 30.06.2026
© TFFTFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
© TFF
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yabancı kuralına dair açıklama yaptı. Federasyondan yapılan açıklamada, yeni sezonda mevcut 10+4 kuralının uygulanacağı belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, gündemdeki yabancı kuralı tartışmalarının ardından yeni bir açıklama yaptı.

Yabancı kuralı devam

TFF, yabancı kuralının daha önce açıklandığı şekilde devam edeceğini duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A Takım Listesi'nde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A Takım Listeleri'ne 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde, en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır."
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