https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/sosyal-medyadaki-goruntuler-sonrasi-calisma-baslatildi-motosikletliye-saldiran-surucuye-180-bin-1107473019.html
Sosyal medyadaki görüntüler sonrası çalışma başlatıldı: Motosikletliye saldıran sürücüye 180 bin lira para cezası
Sosyal medyadaki görüntüler sonrası çalışma başlatıldı: Motosikletliye saldıran sürücüye 180 bin lira para cezası
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İzmir'de otomobilinden inen sürücünün motosiklet sürücüsüne saldırarak düşürdüğü ve çevredekilerim müdahalede bulunduğu olaya ait görüntülerin sosyal medya... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T22:32+0300
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i̇zmir
karabağlar
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Bazı basın-yayın organları ile sosyal medya platformlarında Karabağlar ilçesinde bir otomobil sürücüsünün motosikletliye saldırdığına ilişkin görüntüler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.İnceleme sonucunda olayı gerçekleştirdiği belirlenen otomobil sürücüsü Y.Y'ye (58) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 180 bin lira idari para cezası uygulanarak sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı ve otomobili 60 gün süreyle trafikten men edildi.Y.Y. hakkında adli işlem başlatıldı. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.Görüntülerde, otomobilinden inen sürücünün motosiklet sürücüsüne saldırarak onu düşürdüğü ve çevredekilerin müdahale ettiği anlar kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/centcom-irana-yonelik-deniz-ablukasinda-9-ticari-gemi-rotasini-degistirdi-1-gemi-etkisiz-hale-1107470604.html
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i̇zmir, karabağlar, motosiklet
i̇zmir, karabağlar, motosiklet
Sosyal medyadaki görüntüler sonrası çalışma başlatıldı: Motosikletliye saldıran sürücüye 180 bin lira para cezası
İzmir'de otomobilinden inen sürücünün motosiklet sürücüsüne saldırarak düşürdüğü ve çevredekilerim müdahalede bulunduğu olaya ait görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından söz konusu sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulanarak ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı.
Bazı basın-yayın organları ile sosyal medya platformlarında Karabağlar ilçesinde bir otomobil sürücüsünün motosikletliye saldırdığına ilişkin görüntüler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
İnceleme sonucunda olayı gerçekleştirdiği belirlenen otomobil sürücüsü Y.Y'ye (58) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 180 bin lira idari para cezası uygulanarak sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı ve otomobili 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Y.Y. hakkında adli işlem başlatıldı. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, otomobilinden inen sürücünün motosiklet sürücüsüne saldırarak onu düşürdüğü ve çevredekilerin müdahale ettiği anlar kaydedildi.