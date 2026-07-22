Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/sosyal-medyadaki-goruntuler-sonrasi-calisma-baslatildi-motosikletliye-saldiran-surucuye-180-bin-1107473019.html
Sosyal medyadaki görüntüler sonrası çalışma başlatıldı: Motosikletliye saldıran sürücüye 180 bin lira para cezası
Sosyal medyadaki görüntüler sonrası çalışma başlatıldı: Motosikletliye saldıran sürücüye 180 bin lira para cezası
Sputnik Türkiye
İzmir'de otomobilinden inen sürücünün motosiklet sürücüsüne saldırarak düşürdüğü ve çevredekilerim müdahalede bulunduğu olaya ait görüntülerin sosyal medya... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T22:32+0300
2026-07-22T22:32+0300
türki̇ye
i̇zmir
karabağlar
motosiklet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104118425_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_2e73e72336292e88612a265748fdcab6.jpg
Bazı basın-yayın organları ile sosyal medya platformlarında Karabağlar ilçesinde bir otomobil sürücüsünün motosikletliye saldırdığına ilişkin görüntüler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.İnceleme sonucunda olayı gerçekleştirdiği belirlenen otomobil sürücüsü Y.Y'ye (58) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 180 bin lira idari para cezası uygulanarak sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı ve otomobili 60 gün süreyle trafikten men edildi.Y.Y. hakkında adli işlem başlatıldı. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.Görüntülerde, otomobilinden inen sürücünün motosiklet sürücüsüne saldırarak onu düşürdüğü ve çevredekilerin müdahale ettiği anlar kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/centcom-irana-yonelik-deniz-ablukasinda-9-ticari-gemi-rotasini-degistirdi-1-gemi-etkisiz-hale-1107470604.html
türki̇ye
i̇zmir
karabağlar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104118425_93:0:656:422_1920x0_80_0_0_a643d611cea436cf34a9e565840e09a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇zmir, karabağlar, motosiklet
i̇zmir, karabağlar, motosiklet

Sosyal medyadaki görüntüler sonrası çalışma başlatıldı: Motosikletliye saldıran sürücüye 180 bin lira para cezası

22:32 22.07.2026
© AAAdana trafik polisi
Adana trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
© AA
Abone ol
İzmir'de otomobilinden inen sürücünün motosiklet sürücüsüne saldırarak düşürdüğü ve çevredekilerim müdahalede bulunduğu olaya ait görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından söz konusu sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulanarak ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı.
Bazı basın-yayın organları ile sosyal medya platformlarında Karabağlar ilçesinde bir otomobil sürücüsünün motosikletliye saldırdığına ilişkin görüntüler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
İnceleme sonucunda olayı gerçekleştirdiği belirlenen otomobil sürücüsü Y.Y'ye (58) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 180 bin lira idari para cezası uygulanarak sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı ve otomobili 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Y.Y. hakkında adli işlem başlatıldı. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, otomobilinden inen sürücünün motosiklet sürücüsüne saldırarak onu düşürdüğü ve çevredekilerin müdahale ettiği anlar kaydedildi.
CENTCOM - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
CENTCOM: İran'a yönelik deniz ablukasında 9 ticari gemi rotasını değiştirdi, 1 gemi etkisiz hale getirildi
19:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала