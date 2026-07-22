https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/sosyal-medyadaki-goruntuler-sonrasi-calisma-baslatildi-motosikletliye-saldiran-surucuye-180-bin-1107473019.html

Sosyal medyadaki görüntüler sonrası çalışma başlatıldı: Motosikletliye saldıran sürücüye 180 bin lira para cezası

Sosyal medyadaki görüntüler sonrası çalışma başlatıldı: Motosikletliye saldıran sürücüye 180 bin lira para cezası

Sputnik Türkiye

İzmir'de otomobilinden inen sürücünün motosiklet sürücüsüne saldırarak düşürdüğü ve çevredekilerim müdahalede bulunduğu olaya ait görüntülerin sosyal medya... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T22:32+0300

2026-07-22T22:32+0300

2026-07-22T22:32+0300

türki̇ye

i̇zmir

karabağlar

motosiklet

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Bazı basın-yayın organları ile sosyal medya platformlarında Karabağlar ilçesinde bir otomobil sürücüsünün motosikletliye saldırdığına ilişkin görüntüler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.İnceleme sonucunda olayı gerçekleştirdiği belirlenen otomobil sürücüsü Y.Y'ye (58) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 180 bin lira idari para cezası uygulanarak sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı ve otomobili 60 gün süreyle trafikten men edildi.Y.Y. hakkında adli işlem başlatıldı. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.Görüntülerde, otomobilinden inen sürücünün motosiklet sürücüsüne saldırarak onu düşürdüğü ve çevredekilerin müdahale ettiği anlar kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/centcom-irana-yonelik-deniz-ablukasinda-9-ticari-gemi-rotasini-degistirdi-1-gemi-etkisiz-hale-1107470604.html

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