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Dün öğleden beri yanıyor: Fethiye'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Dün öğleden beri yanıyor: Fethiye'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. 23.07.2026, Sputnik Türkiye
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Muğla Fethiye'de dün 12.30 sıralarında çıkan yangın henüz söndürülemedi.Gökçeovacık Mahallesi'nde dün başlayan ve ardından İnlice Mahallesi’ne ulaşan yangına, gece boyunca karadan müdahale edildi. Sabah havadan müdahale başladıYangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.'Büyük ölçüde kontrol altına'Öte yandan, Orman Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.Gökçeovacık Mahallesi’nde dün çıkan yangın, İnlice Mahallesi’ne kadar ulaşmış, İnlice Mahallesi’nde bazı evler tahliye edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/mugla-antalya-aydin-ve-afyonkarahisarda-orman-yangini-bazi-evler-tahliye-edildi-1107462614.html
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fethiye, muğla, yangın
fethiye, muğla, yangın

Dün öğleden beri yanıyor: Fethiye'deki orman yangınına müdahale sürüyor

09:22 23.07.2026
© Ali Rıza AkkırFethiye'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Fethiye'deki orman yangınına müdahale sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© Ali Rıza Akkır
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Muğla Fethiye'de dün 12.30 sıralarında çıkan yangın henüz söndürülemedi.
Gökçeovacık Mahallesi'nde dün başlayan ve ardından İnlice Mahallesi’ne ulaşan yangına, gece boyunca karadan müdahale edildi.

Sabah havadan müdahale başladı

Yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

'Büyük ölçüde kontrol altına'

Öte yandan, Orman Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.
Gökçeovacık Mahallesi’nde dün çıkan yangın, İnlice Mahallesi’ne kadar ulaşmış, İnlice Mahallesi’nde bazı evler tahliye edilmişti.
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