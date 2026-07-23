https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/dun-ogleden-beri-yaniyor-fethiyedeki-orman-yanginina-mudahale-suruyor-1107479475.html
Dün öğleden beri yanıyor: Fethiye'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Dün öğleden beri yanıyor: Fethiye'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T09:22+0300
2026-07-23T09:22+0300
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Muğla Fethiye'de dün 12.30 sıralarında çıkan yangın henüz söndürülemedi.Gökçeovacık Mahallesi'nde dün başlayan ve ardından İnlice Mahallesi’ne ulaşan yangına, gece boyunca karadan müdahale edildi. Sabah havadan müdahale başladıYangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.'Büyük ölçüde kontrol altına'Öte yandan, Orman Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.Gökçeovacık Mahallesi’nde dün çıkan yangın, İnlice Mahallesi’ne kadar ulaşmış, İnlice Mahallesi’nde bazı evler tahliye edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/mugla-antalya-aydin-ve-afyonkarahisarda-orman-yangini-bazi-evler-tahliye-edildi-1107462614.html
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fethiye, muğla, yangın
Dün öğleden beri yanıyor: Fethiye'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Muğla Fethiye'de dün 12.30 sıralarında çıkan yangın henüz söndürülemedi.
Gökçeovacık Mahallesi'nde dün başlayan ve ardından İnlice Mahallesi’ne ulaşan yangına, gece boyunca karadan müdahale edildi.
Sabah havadan müdahale başladı
Yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
'Büyük ölçüde kontrol altına'
Öte yandan, Orman Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.
Gökçeovacık Mahallesi’nde dün çıkan yangın, İnlice Mahallesi’ne kadar ulaşmış, İnlice Mahallesi’nde bazı evler tahliye edilmişti.