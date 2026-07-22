https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/mugla-antalya-aydin-ve-afyonkarahisarda-orman-yangini-bazi-evler-tahliye-edildi-1107462614.html

Muğla, Antalya, Aydın ve Afyonkarahisar'da orman yangını: Bazı evler tahliye edildi

Muğla, Antalya, Aydın ve Afyonkarahisar'da orman yangını: Bazı evler tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Muğla, Antalya, Aydın ve Afyonkarahisar'da çıkan orman yangınları ekipleri alarma geçirdi. Fethiye'de yerleşim yerlerine yakın başlayan yangın rüzgarın... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T15:20+0300

2026-07-22T15:20+0300

2026-07-22T15:20+0300

türki̇ye

orman yangını

antalya

muğla

fethiye

aydın

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Muğla'nın Fethiye, Antalya'nın Kepez, Aydın'ın Kuyucak ilçeleri ile Afyonkarahisar kent merkezinde çıkan orman yangınlarına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.Yangınların etkili olduğu bölgelerde çok sayıda ekip sevk edilirken, bazı noktalarda tedbir amaçlı güvenlik önlemleri artırıldı.Fethiye'deki yangın rüzgarın etkisiyle büyüdüMuğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi Gökçeovacık mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.Yerleşim yerlerine yakın bir noktada başlayan yangına ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.Antalya'da bazı evler tahliye edildiAntalya'nın Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan orman yangınına, ilk etapta 5 yangın söndürme helikopteri, 4 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi.Yangın bölgesine yakın yaşayan vatandaşlar, alevlerin evlere ulaşmasını önlemek amacıyla bahçelerinde düzenleme yaparken, iş makineleriyle kazı çalışmaları yürüttü. Bazı vatandaşlar ise çevredeki kuru otların tutuşmasını önlemek için kovalarla taşıdıkları suyla alanı ıslattı.Tedbir amacıyla bölgedeki bazı evler tahliye edilirken, jandarma ekipleri vatandaşların riskli alanlara girmemesi için çevrede güvenlik önlemi aldı.Aydın'da havadan ve karadan müdahale sürüyorAydın'ın Kuyucak ilçesi Kayran Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda da saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor.Afyonkarahisar'da hava desteği talep edildiAfyonkarahisar'da, kent merkezine bağlı Sülün ve Büyükkalecik beldeleri ile Bayraktepe Mahallesi arasındaki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüdü.Yangının ardından bölgeye 9 itfaiye aracı, 4 orman işletme aracı, çok sayıda iş makinesi ve personel sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/ankarada-yenimahalledeki-ot-yangini-cakmakla-otluklari-tutusturmus-gozaltina-alindi-1107412762.html

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