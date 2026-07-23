https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/israil-ulusal-guvenlik-bakani-ben-gvir-ve-mescid-i-aksaya-girdi-1107484825.html
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve Mescid-i Aksa’ya girdi
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve Mescid-i Aksa’ya girdi
Sputnik Türkiye
Itamar Ben-Gvir, polis koruması eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’ya girdi. Filistinli kaynaklar, Tişa BeAv adlı günü anan Yahudi grubun Müslümanlar grubun ibadetinin engellendiğini söylüyor.
2026-07-23T12:47+0300
2026-07-23T12:47+0300
2026-07-23T12:47+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
itamar ben-gvir
i̇srail
doğu kudüs
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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Yahudilerin Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve ‘Tişa BeAv’ adını verdikleri matem günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya girdi.Ben-Gvir, "Tişa BeAv'da yıkımı anıyoruz. Ancak, Tapınak Tepesi'nde (Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya verdiği isim) çok büyük bir ilerleme de görüyoruz. Burada olanlara bakın. Yahudiler dua ediyor, kendilerini buranın sahibi gibi hissediyorlar. Bu daha önce burada hiç yaşanmamıştı" ifadelerini kullandı.En az 1300 kişi girdiİsrail polisinin, izninin ardından Mescid-i Aksa'ya giren İsraillilerin sayısının 1300'ü aştığı, İsraillilerin Aksa'ya gelmeyi sürdürdüğü kaydedildi.İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın kapılarında ve Eski Şehir çevresinde önlemlerini sıkılaştırdığı ve Müslümanların ibadet etmek için Aksa'ya girişini engellediği bildirildi.Itamar Ben-Gvir, daha önce de Mescid-i Aksa’ya yönelik çeşitli girişimlerde bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/kutsal-kabir-kilisesine-giris-yasagi-ve-mescid-i-aksa-ablukasi-kudusu-yahudilestirme-zincirin-1104622389.html
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itamar ben-gvir, i̇srail, doğu kudüs, yahudiler
itamar ben-gvir, i̇srail, doğu kudüs, yahudiler
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve Mescid-i Aksa’ya girdi
Itamar Ben-Gvir, polis koruması eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’ya girdi. Filistinli kaynaklar, Tişa BeAv adını verdikleri günü anan Yahudi grubun, Müslüban grubun ibadetini engellediğini söylerken, İsrail kaynaklarına göre en az bin 1300 kişi alana girdi.
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Yahudilerin Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve ‘Tişa BeAv’ adını verdikleri matem günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya girdi.
Ben-Gvir, "Tişa BeAv'da yıkımı anıyoruz. Ancak, Tapınak Tepesi'nde (Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya verdiği isim) çok büyük bir ilerleme de görüyoruz. Burada olanlara bakın. Yahudiler dua ediyor, kendilerini buranın sahibi gibi hissediyorlar. Bu daha önce burada hiç yaşanmamıştı" ifadelerini kullandı.
İsrail polisinin, izninin ardından Mescid-i Aksa'ya giren İsraillilerin sayısının 1300'ü aştığı, İsraillilerin Aksa'ya gelmeyi sürdürdüğü kaydedildi.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın kapılarında ve Eski Şehir çevresinde önlemlerini sıkılaştırdığı ve Müslümanların ibadet etmek için Aksa'ya girişini engellediği bildirildi.
Yahudi dinine mensup bireyler, Tişa BeAv adını verdikleri günü Süleyman Mabedi'nin MÖ 586 ve MS 70 yıllarında yıkılışının anıldığı gün olarak kabul ediyor. Yahudiler, bu gün dolayısıyla her yıl Mescid-i Aksa'ya girerken, Filistin tarafı bunu Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden uygulamalar ve provokasyon
olarak nitelendiriyor.
Itamar Ben-Gvir, daha önce de Mescid-i Aksa’ya yönelik çeşitli girişimlerde bulunmuştu.