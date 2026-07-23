https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/israil-ulusal-guvenlik-bakani-ben-gvir-ve-mescid-i-aksaya-girdi-1107484825.html

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve Mescid-i Aksa’ya girdi

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve Mescid-i Aksa’ya girdi

Sputnik Türkiye

Itamar Ben-Gvir, polis koruması eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’ya girdi. Filistinli kaynaklar, Tişa BeAv adlı günü anan Yahudi grubun Müslümanlar grubun ibadetinin engellendiğini söylüyor.

2026-07-23T12:47+0300

2026-07-23T12:47+0300

2026-07-23T12:47+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

itamar ben-gvir

i̇srail

doğu kudüs

yahudiler

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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Yahudilerin Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve ‘Tişa BeAv’ adını verdikleri matem günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya girdi.Ben-Gvir, "Tişa BeAv'da yıkımı anıyoruz. Ancak, Tapınak Tepesi'nde (Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya verdiği isim) çok büyük bir ilerleme de görüyoruz. Burada olanlara bakın. Yahudiler dua ediyor, kendilerini buranın sahibi gibi hissediyorlar. Bu daha önce burada hiç yaşanmamıştı" ifadelerini kullandı.En az 1300 kişi girdiİsrail polisinin, izninin ardından Mescid-i Aksa'ya giren İsraillilerin sayısının 1300'ü aştığı, İsraillilerin Aksa'ya gelmeyi sürdürdüğü kaydedildi.İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın kapılarında ve Eski Şehir çevresinde önlemlerini sıkılaştırdığı ve Müslümanların ibadet etmek için Aksa'ya girişini engellediği bildirildi.Itamar Ben-Gvir, daha önce de Mescid-i Aksa’ya yönelik çeşitli girişimlerde bulunmuştu.

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