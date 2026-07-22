https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/ankarada-egitim-helikopteri-dustu-2-kisi-yaralandi-1107452527.html

Ankara'da eğitim helikopteri düştü, valilikten açıklama geldi: 2 kişi yaralandı

Ankara'da eğitim helikopteri düştü, valilikten açıklama geldi: 2 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Sincan ilçesinde sivil eğitim helikopteri düştü. İlk belirlemelere göre kazada can kaybı yaşanmazken 2 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T10:48+0300

2026-07-22T10:48+0300

2026-07-22T11:20+0300

türki̇ye

ankara

helikopter

tusaş

ankara valiliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/16/1107452974_0:1:592:334_1920x0_80_0_0_7ca30c73b88fbc173957a1af90e5427f.jpg

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli'de bir eğitim helikopteri düştü.İlk belirlemelere göre kazada can kaybı yaşanmazken, 2 kişi yaralandı.Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildiİhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ankara Valiliği'nden de düşen helikoptere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Bugün saat 10.02’de, Sincan ilçemize bağlı Temelli Mahallesi sınırları içerisinde TUSAŞ’a ait R-44 tipi eğitim helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır. İlk belirlemelere göre helikopterde bulunan iki personel kazadan yaralı olarak kurtarılmıştır. Yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerinden sonra bir yaralı ambulansla diğer yaralı ise ambulans helikopterle hastaneye sevk edilmiştir. Olayın ardından bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri alınarak olay yeri emniyet altına alınmıştır. Kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme ve araştırma çalışmaları ilgili kurumlarca sürdürülmektedir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/yagisli-hava-turkiyeye-geliyor-meteoroloji-uzmani-ve-akomdan-istanbul-icin-uyari-1107450540.html

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, helikopter, tusaş, ankara valiliği