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Ankara'da eğitim helikopteri düştü, valilikten açıklama geldi: 2 kişi yaralandı
Ankara'da eğitim helikopteri düştü, valilikten açıklama geldi: 2 kişi yaralandı
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Ankara'nın Sincan ilçesinde sivil eğitim helikopteri düştü. İlk belirlemelere göre kazada can kaybı yaşanmazken 2 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
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Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli'de bir eğitim helikopteri düştü.İlk belirlemelere göre kazada can kaybı yaşanmazken, 2 kişi yaralandı.Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildiİhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ankara Valiliği'nden de düşen helikoptere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Bugün saat 10.02’de, Sincan ilçemize bağlı Temelli Mahallesi sınırları içerisinde TUSAŞ’a ait R-44 tipi eğitim helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır. İlk belirlemelere göre helikopterde bulunan iki personel kazadan yaralı olarak kurtarılmıştır. Yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerinden sonra bir yaralı ambulansla diğer yaralı ise ambulans helikopterle hastaneye sevk edilmiştir. Olayın ardından bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri alınarak olay yeri emniyet altına alınmıştır. Kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme ve araştırma çalışmaları ilgili kurumlarca sürdürülmektedir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/yagisli-hava-turkiyeye-geliyor-meteoroloji-uzmani-ve-akomdan-istanbul-icin-uyari-1107450540.html
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ankara, helikopter, tusaş, ankara valiliği
ankara, helikopter, tusaş, ankara valiliği

Ankara'da eğitim helikopteri düştü, valilikten açıklama geldi: 2 kişi yaralandı

10:48 22.07.2026 (güncellendi: 11:20 22.07.2026)
© Fotoğraf : Sosyal medyaAnkara'da eğitim helikopteri düştü: 2 kişi yaralandı
Ankara'da eğitim helikopteri düştü: 2 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Ankara'nın Sincan ilçesinde sivil eğitim helikopteri düştü. İlk belirlemelere göre kazada can kaybı yaşanmazken 2 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli'de bir eğitim helikopteri düştü.
İlk belirlemelere göre kazada can kaybı yaşanmazken, 2 kişi yaralandı.

Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ankara Valiliği'nden de düşen helikoptere ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün saat 10.02’de, Sincan ilçemize bağlı Temelli Mahallesi sınırları içerisinde TUSAŞ’a ait R-44 tipi eğitim helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır. İlk belirlemelere göre helikopterde bulunan iki personel kazadan yaralı olarak kurtarılmıştır. Yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerinden sonra bir yaralı ambulansla diğer yaralı ise ambulans helikopterle hastaneye sevk edilmiştir. Olayın ardından bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri alınarak olay yeri emniyet altına alınmıştır. Kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme ve araştırma çalışmaları ilgili kurumlarca sürdürülmektedir."
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