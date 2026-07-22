https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/ankarada-egitim-helikopteri-dustu-2-kisi-yaralandi-1107452527.html
Ankara'da eğitim helikopteri düştü, valilikten açıklama geldi: 2 kişi yaralandı
Ankara'da eğitim helikopteri düştü, valilikten açıklama geldi: 2 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Sincan ilçesinde sivil eğitim helikopteri düştü. İlk belirlemelere göre kazada can kaybı yaşanmazken 2 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T10:48+0300
2026-07-22T10:48+0300
2026-07-22T11:20+0300
türki̇ye
ankara
helikopter
tusaş
ankara valiliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/16/1107452974_0:1:592:334_1920x0_80_0_0_7ca30c73b88fbc173957a1af90e5427f.jpg
Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli'de bir eğitim helikopteri düştü.İlk belirlemelere göre kazada can kaybı yaşanmazken, 2 kişi yaralandı.Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildiİhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ankara Valiliği'nden de düşen helikoptere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Bugün saat 10.02’de, Sincan ilçemize bağlı Temelli Mahallesi sınırları içerisinde TUSAŞ’a ait R-44 tipi eğitim helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır. İlk belirlemelere göre helikopterde bulunan iki personel kazadan yaralı olarak kurtarılmıştır. Yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerinden sonra bir yaralı ambulansla diğer yaralı ise ambulans helikopterle hastaneye sevk edilmiştir. Olayın ardından bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri alınarak olay yeri emniyet altına alınmıştır. Kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme ve araştırma çalışmaları ilgili kurumlarca sürdürülmektedir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/yagisli-hava-turkiyeye-geliyor-meteoroloji-uzmani-ve-akomdan-istanbul-icin-uyari-1107450540.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/16/1107452974_73:0:520:335_1920x0_80_0_0_732c61eaec84dd54a1f625c5ef74fdcc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ankara, helikopter, tusaş, ankara valiliği
ankara, helikopter, tusaş, ankara valiliği
Ankara'da eğitim helikopteri düştü, valilikten açıklama geldi: 2 kişi yaralandı
10:48 22.07.2026 (güncellendi: 11:20 22.07.2026)
Ankara'nın Sincan ilçesinde sivil eğitim helikopteri düştü. İlk belirlemelere göre kazada can kaybı yaşanmazken 2 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli'de bir eğitim helikopteri düştü.
İlk belirlemelere göre kazada can kaybı yaşanmazken, 2 kişi yaralandı.
Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi
İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ankara Valiliği'nden de düşen helikoptere ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün saat 10.02’de, Sincan ilçemize bağlı Temelli Mahallesi sınırları içerisinde TUSAŞ’a ait R-44 tipi eğitim helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır. İlk belirlemelere göre helikopterde bulunan iki personel kazadan yaralı olarak kurtarılmıştır. Yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerinden sonra bir yaralı ambulansla diğer yaralı ise ambulans helikopterle hastaneye sevk edilmiştir. Olayın ardından bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri alınarak olay yeri emniyet altına alınmıştır. Kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme ve araştırma çalışmaları ilgili kurumlarca sürdürülmektedir."