https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/avrupada-bati-nil-virusu-alarmi-vakalar-hizla-yayiliyor-1107490590.html

Avrupa'da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar hızla yayılıyor

Avrupa'da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar hızla yayılıyor

Sputnik Türkiye

Avrupa'da yaz aylarıyla birlikte yeniden etkisini gösteren Batı Nil virüsü, Yunanistan başta olmak üzere beş ülkede yerel kaynaklı vakaların görülmesine neden... 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T14:49+0300

2026-07-23T14:49+0300

2026-07-23T14:49+0300

sağlik

avrupa

nil

avrupa hastalık önleme ve kontrol merkezi (ecdc)

gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan)

virüs

batı nil virüsü

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Sıcak havaların etkisiyle sivrisinek popülasyonunun artması, Batı Nil virüsünün Avrupa genelinde yeniden yayılmasına zemin hazırladı. Son haftalarda farklı ülkelerden peş peşe gelen vaka bildirimleri, virüsün yalnızca belirli bölgelerle sınırlı kalmadığını ortaya koyarken, bazı yerleşim yerleri yüksek riskli ilan edildi ve sağlık kurumları yaz boyunca düzenli takip sürecini devreye aldı. Avrupa'da şimdiye kadar can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Batı Nil virüsü, çoğu kişide belirti göstermese de bazı vakalarda beyin iltihabı, menenjit ve sinir sistemini etkileyen ağır tablolara neden olabiliyor.Yunanistan'da vakalar arttıAvrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ile Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY) verilerine göre, Yunanistan'da 22 Temmuz itibarıyla 21 yerel kaynaklı Batı Nil virüsü vakası kaydedildi.Vakaların 20'sinde merkezi sinir sistemini etkileyen ciddi sağlık sorunları görüldü. Şu ana kadar ölüm kaydedilmezken, 13 kişinin hastanede tedavi gördüğü açıklandı.Vakaların büyük bölümü Attika bölgesinde tespit edilirken, henüz vaka görülmeyen bazı belediyeler de virüsün yayılma riski nedeniyle yüksek riskli bölge ilan edildi.Virüs beş ülkede görüldüECDC verilerine göre Avrupa ve yakın çevresindeki beş ülkede toplam 33 yerel kaynaklı vaka kaydedildi.En fazla vaka İtalya'da görüldü. Ülkede 16 farklı bölgede 20 vaka tespit edilirken, bunların önemli bölümü son raporlama döneminde kayıtlara geçti. Bu durum, virüsün coğrafi yayılımının hızlandığını gösterdi.Bunun yanı sıra İspanya, Romanya ve Kuzey Makedonya'da da yerel kaynaklı vakalar bildirildi.EODY, Batı Nil virüsünün 2010'dan bu yana neredeyse her yıl görülmesinin, virüsün ülkede yerleşik hale geldiğini gösterdiğini belirtti. ECDC ise yaz boyunca haftalık güncellemeler yayımlamayı sürdüreceğini açıklarken, virüsün bu yıl hangi bölgelerde görüleceğinin önceden tahmin edilemeyeceğini vurgulayarak vatandaşlara sivrisineklere karşı kişisel korunma önlemleri almaları tavsiye edildi.Türkiye'de görüldü mü?Batı Nil virüsü Türkiye'ye yabancı bir hastalık değil. Virüs, ülkede ilk kez 2010 yılında insanlarda tespit edilirken, özellikle yaz aylarında mevsimsel vakalar görülmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ise hastalığı 2011 yılından bu yana sürveyans sistemi kapsamında takip ediyor.Türkiye'de 2020-2023 yılları arasında resmi vaka bildirilmezken, 2024 yılında Batı Nil virüsü vakalarında yeniden artış yaşandığı bildirilmişti.Batı Nil virüsü vakalarının büyük bölümü herhangi bir belirti göstermiyor. Belirti görülen kişilerde ise ateş, baş ağrısı, halsizlik, kas ve eklem ağrıları, mide bulantısı, kusma, cilt döküntüsü ve lenf bezlerinde şişlik görülebiliyor. Ağır vakalarda ise beyin iltihabı, menenjit, kas güçsüzlüğü ve felç gibi merkezi sinir sistemini etkileyen ciddi tablolar gelişebiliyor.

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avrupa, nil, avrupa hastalık önleme ve kontrol merkezi (ecdc), gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan), virüs, batı nil virüsü