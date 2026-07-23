https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/asyada-sel-felaketi-hindistanda-ve-pakistanda-onlarca-can-kaybi-1107480901.html

Asya'da sel felaketi: Hindistan'da ve Pakistan'da onlarca can kaybı

Asya'da sel felaketi: Hindistan'da ve Pakistan'da onlarca can kaybı

Sputnik Türkiye

Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı olaylarda ölenlerin sayısı 37'ye çıktı. Hindistan'ın kuzeydoğusundaki sellerde ise ölenlerin sayısı 41'e yükseldi. 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T10:56+0300

2026-07-23T10:56+0300

2026-07-23T10:56+0300

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pakistan

hindistan

sel felaketi

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Afganistan'daki sel felaketini takiben Hindistan ve Pakistan'daki sellerde can kayıpları artıyor. Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ile Pencap eyaletlerinde şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.Dawn gazetesinin haberine göre Hayber Pahtunhva, Pencap'ın yanı sıra Gilgit Baltistan bölgesinde muson mevsimi nedeniyle 19 Temmuz'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, ani sellere ve toprak kaymalarına yol açıyor.Yetkililer, ani seller, yıldırım isabet etmesi, elektrik çarpması gibi şiddetli yağışlarla bağlantılı olaylarda Hayber Pahtunhva'da 20 kişinin, Pencap'ta 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Böylece ülkede şiddetli yağışlarla bağlantılı olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye çıktı.Öte yandan, Gilgit Baltistan ile Pakistan'ın idaresindeki Azad Cammu Keşmir bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucu tarladaki mahsuller ve bölge sakinlerinin evleri zarar gördü.Hindistan'da bilanço ağırlaşıyorHindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 41'e çıktı.Hindustan Times gazetesinin Assam Eyaleti Afet Yönetim İdaresi açıklamasına dayandırdığı habere göre, son 24 saatte sellerden dolayı 10 kişi daha hayatını kaybetti.Böylelikle Assam eyaletindeki sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 41'e yükselirken, eyaletin 25 bölgesinde toplam 727 bin kişi de sellerden etkilendi.Assam Eyaleti Başbakanı Himanta Biswa Sarma da yaptığı açıklamada, 100'den fazla kişinin kayıp olduğunu ve can kaybının artabileceğini söyledi.Eyalette devam eden arama kurtarma çalışmalarına Hindistan ordusu da yardım ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/afganistanda-sel-felaketi-20-kisi-hayatini-kaybetti-100den-fazla-kisi-kayip-1107408768.html

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