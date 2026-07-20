https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/afganistanda-sel-felaketi-20-kisi-hayatini-kaybetti-100den-fazla-kisi-kayip-1107408768.html

Afganistan'da sel felaketi: 20 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi kayıp

Afganistan'da sel felaketi: 20 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi kayıp

Sputnik Türkiye

Afganistan'ın kuzeydoğusunda meydana gelen ani sellerde en az 20 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı. Yetkililer, 100'den fazla kişinin halen kayıp... 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T21:53+0300

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Afganistan'ın Nuristan vilayetinde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu.Hükümetin açıklamasına göre, sel felaketinden en fazla Nuristan vilayetinin başkenti Parun etkilendi. Yetkililer, sellerde en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 kişinin yaralandığını ve 100'den fazla kişinin halen kayıp olduğunu açıkladı.Afganistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu, bölgede 'ciddi maddi ve insani kayıplar' yaşanmasından endişe edildiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/cinin-kuzeyinde-sel-felaketi-yollar-gole-dondu-binlerce-kisi-mahsur-kaldi-1107219639.html

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