Anayasa Mahkemesi'nden Madımak davası kararı: Ailelere tazminat ödenecek

© AA / Merve Topuz Sivas'ta 25 yıl önce hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları ile bazı milletvekilleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar, Seyrantepe mahallesinde toplandı. Grup, buradan sloganlar atarak, Mevlana caddesi güzergahından eski Madımak Oteli'nin bulunduğu sokağın girişine kadar yürüdü.