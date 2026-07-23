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Anayasa Mahkemesi'nden Madımak davası kararı: Ailelere tazminat ödenecek
Anayasa Mahkemesi'nden Madımak davası kararı: Ailelere tazminat ödenecek
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AYM, Madımak Katliamı davasıyla ilgili 'hak ihlali' kararı verdi. Faciada yaşamını yitirenlerin ailelerine tazminat ödenmesine hükmetti. 23.07.2026, Sputnik Türkiye
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anayasa mahkemesi (aym)
sivas
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sivas madımak katliamı
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Sivas Madımak Otel'inde 2 Temmuz 1993'te yaşanan katliamla ilgili Anayasa Mahkemesi (AYM), yargı sürecinin etkili bir şekilde yürütülmediği gerekçesiyle yapılan bireysel başvuruda 'yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine' karar verdi. Mahkeme, başvuruculara manevi tazminat ödenmesine hükmetti. 12 yıl sonra karar çıktıGazete Oksijen'in haberine göre, katliamda yaşamını yitirenlerin yakınlarının 2014 yılında yaptığı bireysel başvuru, 12 yıl sonra Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun 23 Temmuz tarihli gündem toplantısında ele alındı. Yüksek Mahkeme, yargısal sürecin etkili biçimde yürütülmediği sonucuna vararak ihlal kararı verdi. Kararın gerekçesi daha sonra açıklanacak. Başvuru, Sivas katliamına ilişkin yargılama sürecinin etkisiz yürütülmesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasına dayanıyordu. AYM, bu iddiayı haklı bularak yaşam hakkının usul yönünden ihlal edildiğine hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/adli-tatil-yarin-basliyor-hangi-mahkemeler-calisiyor-buyuk-davalar-ne-zamana-ertelendi-1107363925.html
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anayasa mahkemesi (aym), sivas, madımak oteli, sivas madımak katliamı, manevi tazminat
anayasa mahkemesi (aym), sivas, madımak oteli, sivas madımak katliamı, manevi tazminat

Anayasa Mahkemesi'nden Madımak davası kararı: Ailelere tazminat ödenecek

14:01 23.07.2026
© AA / Merve TopuzSivas'ta 25 yıl önce hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları ile bazı milletvekilleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar, Seyrantepe mahallesinde toplandı. Grup, buradan sloganlar atarak, Mevlana caddesi güzergahından eski Madımak Oteli'nin bulunduğu sokağın girişine kadar yürüdü.
Sivas'ta 25 yıl önce hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları ile bazı milletvekilleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar, Seyrantepe mahallesinde toplandı. Grup, buradan sloganlar atarak, Mevlana caddesi güzergahından eski Madımak Oteli'nin bulunduğu sokağın girişine kadar yürüdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© AA / Merve Topuz
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AYM, Madımak Katliamı davasıyla ilgili 'hak ihlali' kararı verdi. Faciada yaşamını yitirenlerin ailelerine tazminat ödenmesine hükmetti.
Sivas Madımak Otel'inde 2 Temmuz 1993'te yaşanan katliamla ilgili Anayasa Mahkemesi (AYM), yargı sürecinin etkili bir şekilde yürütülmediği gerekçesiyle yapılan bireysel başvuruda 'yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine' karar verdi. Mahkeme, başvuruculara manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

12 yıl sonra karar çıktı

Gazete Oksijen'in haberine göre, katliamda yaşamını yitirenlerin yakınlarının 2014 yılında yaptığı bireysel başvuru, 12 yıl sonra Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun 23 Temmuz tarihli gündem toplantısında ele alındı.
Yüksek Mahkeme, yargısal sürecin etkili biçimde yürütülmediği sonucuna vararak ihlal kararı verdi. Kararın gerekçesi daha sonra açıklanacak. Başvuru, Sivas katliamına ilişkin yargılama sürecinin etkisiz yürütülmesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasına dayanıyordu. AYM, bu iddiayı haklı bularak yaşam hakkının usul yönünden ihlal edildiğine hükmetti.
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