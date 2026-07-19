https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/adli-tatil-yarin-basliyor-hangi-mahkemeler-calisiyor-buyuk-davalar-ne-zamana-ertelendi-1107363925.html

Adli tatil yarın başlıyor: Hangi mahkemeler çalışıyor? Büyük davalar ne zamana ertelendi?

Adli tatil yarın başlıyor: Hangi mahkemeler çalışıyor? Büyük davalar ne zamana ertelendi?

Sputnik Türkiye

Yargıda, "toplu izin kullanımı" anlamına gelen adli tatil yarın başlayacak. Hangi mahkemeler çalışıyor? Hangi kararlar alınabilir? 19.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-19T10:20+0300

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2026-07-19T10:20+0300

türki̇ye

aleyna çakır

sema esen

ümitcan uygun

fetullahçı terör örgütü

fetö

ankara

yargıtay

çankaya

adli tatil

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Adli tatil, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331'inci, Danıştay Kanunu'nun 86'ncı, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61'inci maddeleri gereğince, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona eriyor. Tatil süresince adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek. Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapacak.Danıştay'da görev alacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayabilecek.Yargıtay'da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.Eylülde önemli davaların görülmesine devam edilecekYeni adli yılın başlamasının ardından başkentte kamuoyunca önemli görülen davaların görülmesine devam edilecek.Bu kapsamda, 3 Eylül'de Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından 76 sanığın yargılandığı davaya devam edilecek.17 Eylül'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansman sağladığı gerekçesiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner işletmelerinin Ankara yapılanmasına ilişkin 9 sanığın yargılandığı dava ve 22 Eylül'de kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun'un "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından yargılandığı davanın duruşması görülecek.Araç muayene istasyonunda çıkan kavgada polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybetmesine ilişkin, haklarında "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan açılan davada 4 sanığın yargılanmasına ise 30 Eylül'de devam edilecek.14 Ekim'de ise Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Ankara'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılanması ve 16 Ekim'de Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin 14 sanığın yargılanması sürecek.İddianamelerin hazırlanması bekleniyorAyrıca yeni adli yılda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan "rüşvet" soruşturması ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesine yönelik soruşturmada iddianamelerin hazırlanması bekleniyor.Dönemin Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli 17 Temmuz'da tutuklanmıştı.

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aleyna çakır, sema esen, ümitcan uygun, fetullahçı terör örgütü, fetö, ankara, yargıtay, çankaya, adli tatil