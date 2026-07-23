https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/ahbap-sorusturmasi-kapsaminda-ifade-veren-fatih-portakal-kendime-kizginim-pismanim-ozur-dilemeye-1107489907.html

Ahbap Soruşturması kapsamında ifade veren Fatih Portakal: 'Kendime kızgınım, pişmanım, özür dilemeye hazırım'

Ahbap Soruşturması kapsamında ifade veren Fatih Portakal: 'Kendime kızgınım, pişmanım, özür dilemeye hazırım'

Sputnik Türkiye

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifade veren Fatih Portakal, kendisine kızgın olduğunu söylerken, pişman olduğunu beyan etti. 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T13:50+0300

2026-07-23T13:50+0300

2026-07-23T13:50+0300

türki̇ye

ahbap derneği

fatih portakal

haluk levent

kızılay

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Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan gazeteci Fatih Portakal'ın savçılık ifadesi ortaya çıktı. Portakal ifadesinde kendisine 'kızgın' olduğunu söylerken, "Bu derneğe yapılacak olan bağışlarla ilgili bu derece güven duyduğum için geldiğimiz aşamada pişmanım" dedi. Portakal ifadesinde özür dilemeye de hazır olduğunu belirtirken, derneğe şahsi olarak herhangi bir bağışta bulunmadığını söyledi. Pozitif bir algıya sahiptiHürriyet'in haberine göre, Ahbap Derneği'nin kamuoyu nezhinde pozitif bir algıya sahip bir dernek olduğunu belirten Portakal, "Ben de deprem döneminde ihtiyacı olan insanlar ile yardım yapmak isteyen insanları bir araya getirebilmek adına o günkü şartlar da belirgin şekilde bu yardım faaliyetlerinde öne çıkan AHBAP Derneği’ne bağış yapılabileceklerini söyledim ancak AHBAP Derneği’nin yanı sıra devlet kurumları olan AFAD ve Kızılay'ın da yayınlamış olduğu ihtiyaç listesini de programlarımda paylaştım. Benim burada yapmak istediğim yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızla yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız arasında bir köprü görevi görerek yardımların bir an önce ihtiyacı olan insanlara ulaşmasına katkı sunmaktı" diye ifade verdiDerneği şahsi olarak herhangi bir bağışta bulunmadımHaluk Levent ile ilgili geçmişte karşılıksız çek konusunda birkaç olumsuz duyum aldığını söyleyen Portakal, "Ancak bu konuyu detaylı olarak araştırmadım. Söz konusu derneğe şahsi olarak herhangi bir bağışta bulunmadım. Ben yardımlarımı doğrudan ihtiyacı olan kişilere bizzat yapıyorum. Haluk Levent ile herhangi bir ticari ilişkim veya aramızda bir para alışverişi söz konusu olmamıştır. Ben yapmış olduğum yayınlarda Babala TV ve Ahbap üzerine beyanlarda bulundum ve yayınlarımda bu kişilere yer verdim ancak buradaki kastım toplanan yardımların insanlara ulaştırılmasına yardımcı olmaktı. Bu şahıslara sınırsız bir güvenim söz konusu değildi" dedi. Kendime kızgınım, pişmanım, özür dilemeye hazırımPortakal ifadesinin devamında da şunları dile getirdi: "Ahbap Derneği’ne deprem dönemindeki hassasiyet duygularıyla ve söz konusu derneğin kamuoyu nezdinde muteber bir yapı olması derneğin yöneticisi olan Haluk Levent isimli şahsın yapılan anketlerde ülkede en çok güven duyulan kişi olarak gözükmesi sebebiyle yardım yapılması konusunda lehine beyanlarım söz konusu olmuştur. Bu konuda kendime de kızgınım zira yapı olarak insanları sorgulamaya yönelten bir insanım. Hal böyleyken bu derneğe yapılacak olan bağışlarla ilgili bu derece güven duyduğum için geldiğimiz aşamada pişmanım. Yapılan yardımların ve toplanan paraların büyüklüğü göz önüne alındığında devam eden süreçte bu şahsa topladığı paraları nereye harcadığı konusunda hesap verilebilir olması yönünde telkinlerde bulunabilir ve bunu açıklamasını isteyebilirdim ancak bunu yapmadım. Toplanan yardımların soruşturmaya konu edildiği haliyle nerelerde kullanıldığını görünce bu konuda açık söylemek gerekirse sorumluluk duygusu hissediyorum. Bu nedenle özür dilemek gerekirse de bu konuda özür dilemeye hazırım. Adı geçen şahıslarla herhangi bir yakınlığım söz konusu değildir ve bu insanlardan herhangi bir menfaat elde etmem de söz konusu değildir.”

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ahbap derneği, fatih portakal, haluk levent, kızılay