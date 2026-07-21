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Ahbap Derneği ile ilgili soruşturmada Oğuzhan Uğur ve 8 şüpheli tutuklandı
Ahbap Derneği ile ilgili soruşturmada Oğuzhan Uğur ve 8 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Ahbap soruşturması kapsamında 17 Temmuz Cuma günü gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ve 8 şüpheli tutuklandı. 21.07.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 10 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.Hakimlik şüpheliler Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş ve Ersin Gökgün'ün tutuklanmasına karar verdi.Şüpheli Özgür Ömer Güner hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.Soruşturma kapsamında 17 Temmuz Cuma günü Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen 10 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alınmıştı.İfade işlemlerinin ardından şüphelilerden Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş ve Ersin Gökgün 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Özgür Ömer Güner ise adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/mahsun-kirmizigul-nereden-nereye-diyerek-haluk-leventi-anlatti-ellerin-kirilsaydi-1107382313.html
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oğuzhan uğur, son dakika, ahbap derneği, tutuklanma
oğuzhan uğur, son dakika, ahbap derneği, tutuklanma

Ahbap Derneği ile ilgili soruşturmada Oğuzhan Uğur ve 8 şüpheli tutuklandı

01:56 21.07.2026 (güncellendi: 02:29 21.07.2026)
© AAOğuzhan Uğur 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' gerekçesiyle ifade verdi
Oğuzhan Uğur 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' gerekçesiyle ifade verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
© AA
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Ahbap soruşturması kapsamında 17 Temmuz Cuma günü gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ve 8 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 10 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.
Hakimlik şüpheliler Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş ve Ersin Gökgün'ün tutuklanmasına karar verdi.
Şüpheli Özgür Ömer Güner hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.
Soruşturma kapsamında 17 Temmuz Cuma günü Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen 10 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alınmıştı.
İfade işlemlerinin ardından şüphelilerden Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş ve Ersin Gökgün 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Özgür Ömer Güner ise adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderilmişti.
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