Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/terorsuz-turkiye-surecinde-kod-yasa-detaylandi-denetleme-ve-izleme-kurulu-kurulacak-1107415473.html
'Terörsüz Türkiye' sürecinde 'kod yasa' detaylandı: Denetleme ve izleme kurulu kurulacak
'Terörsüz Türkiye' sürecinde 'kod yasa' detaylandı: Denetleme ve izleme kurulu kurulacak
Sputnik Türkiye
'Terörsüz Türkiye' sürecinin hukuki çerçevesini çizecek 12 maddelik 'kod yasa' teklifinin detayları netleşti. Ay bitmeden TBMM'ye gelmesi beklenen teklifle... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T09:48+0300
2026-07-21T09:48+0300
türki̇ye
tbmm
terörsüz türkiye
yasa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/15/1107415623_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_040de04906266a2aa037fc212dafdbb5.jpg
'Terörsüz Türkiye' sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak 12 maddelik 'kod yasa' teklifinin ayrıntıları belli oldu. Ay bitmeden TBMM Başkanlığı’na sunulması beklenen düzenleme; silah bırakmanın devlet tarafından teyit edilmesini yürürlük şartı yaparken, süreci yönetecek bir 'Denetleme ve izleme kurulu' kurulmasını öngörüyor.Türkiye’nin gündemindeki 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin yasal, sürecin omurgasını oluşturacak 12 maddelik 'kod yasa' teklifi bu ay sonunda TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Teklifin yürürlüğe girmesindeki en kritik eşik ise silah bırakma sürecinin resmi olarak doğrulanması olacak. Güvenlik birimlerinin teyit ve tespiti gerçekleşmeden yasada öngörülen düzenlemeler işletilmeyecek.Denetim ve izleme kuruluYasal zemine kavuşturulacak olan Denetleme ve izleme kurulu, örgütün silah bıraktığını ve fesih sürecini tamamladığını teyit eden raporları esas alacak. Kurul ayrıca teslim olup yargı sürecini tamamlayanların topluma uyumları konusunda da çalışma yürütecek.Kod yasada silah bırakan örgüt tanımı yapılacak'Kod yasanın' kabul edilmesinin ardından, silahlı eyleme ya da adi suçlara karışmamış yaklaşık 3 bin kişinin hukuki durumu ele alınacak. Kod yasadaki yeni tanımlamalar doğrultusunda bu kişilerin denetimli serbestlikten yararlanması öngörülüyor. Silahlı eylemlere katılmış olan suçların kesiştiği dosyaları Terörle Mücadele Kanunu (TMK) yerine Türk Ceza Kanunu (TCK) hükümleri çerçevesinde ele alınacak. Öldürme ve adi suçlardan ceza alanlar, bu cezalarını çekmeden topluma entegre edilmeyecekleler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/bahceli-terorsuz-turkiye-sureci-ne-kadar-cabuk-olursa-o-kadar-iyi-olur-1105244493.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/15/1107415623_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_4aa1f4ddd028a2e49c043534c36c1cc3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tbmm, terörsüz türkiye, yasa
tbmm, terörsüz türkiye, yasa

'Terörsüz Türkiye' sürecinde 'kod yasa' detaylandı: Denetleme ve izleme kurulu kurulacak

09:48 21.07.2026
© AA Terörsüz Türkiye süreci
 Terörsüz Türkiye süreci - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
© AA
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
'Terörsüz Türkiye' sürecinin hukuki çerçevesini çizecek 12 maddelik 'kod yasa' teklifinin detayları netleşti. Ay bitmeden TBMM'ye gelmesi beklenen teklifle 'Denetleme ve izleme kurulu' kurulurken, düzenlemenin yürürlüğe girmesi için silah bırakmanın devlet tarafından resmen teyit edilmesi şart koşulacak.
'Terörsüz Türkiye' sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak 12 maddelik 'kod yasa' teklifinin ayrıntıları belli oldu. Ay bitmeden TBMM Başkanlığı’na sunulması beklenen düzenleme; silah bırakmanın devlet tarafından teyit edilmesini yürürlük şartı yaparken, süreci yönetecek bir 'Denetleme ve izleme kurulu' kurulmasını öngörüyor.
Türkiye’nin gündemindeki 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin yasal, sürecin omurgasını oluşturacak 12 maddelik 'kod yasa' teklifi bu ay sonunda TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Teklifin yürürlüğe girmesindeki en kritik eşik ise silah bırakma sürecinin resmi olarak doğrulanması olacak. Güvenlik birimlerinin teyit ve tespiti gerçekleşmeden yasada öngörülen düzenlemeler işletilmeyecek.

Denetim ve izleme kurulu

Yasal zemine kavuşturulacak olan Denetleme ve izleme kurulu, örgütün silah bıraktığını ve fesih sürecini tamamladığını teyit eden raporları esas alacak. Kurul ayrıca teslim olup yargı sürecini tamamlayanların topluma uyumları konusunda da çalışma yürütecek.

Kod yasada silah bırakan örgüt tanımı yapılacak

'Kod yasanın' kabul edilmesinin ardından, silahlı eyleme ya da adi suçlara karışmamış yaklaşık 3 bin kişinin hukuki durumu ele alınacak. Kod yasadaki yeni tanımlamalar doğrultusunda bu kişilerin denetimli serbestlikten yararlanması öngörülüyor. Silahlı eylemlere katılmış olan suçların kesiştiği dosyaları Terörle Mücadele Kanunu (TMK) yerine Türk Ceza Kanunu (TCK) hükümleri çerçevesinde ele alınacak. Öldürme ve adi suçlardan ceza alanlar, bu cezalarını çekmeden topluma entegre edilmeyecekleler.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2026
POLİTİKA
Bahçeli: Terörsüz Türkiye süreci ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olur
23 Nisan, 20:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала