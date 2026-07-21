https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/terorsuz-turkiye-surecinde-kod-yasa-detaylandi-denetleme-ve-izleme-kurulu-kurulacak-1107415473.html
'Terörsüz Türkiye' sürecinde 'kod yasa' detaylandı: Denetleme ve izleme kurulu kurulacak
'Terörsüz Türkiye' sürecinde 'kod yasa' detaylandı: Denetleme ve izleme kurulu kurulacak
Sputnik Türkiye
'Terörsüz Türkiye' sürecinin hukuki çerçevesini çizecek 12 maddelik 'kod yasa' teklifinin detayları netleşti. Ay bitmeden TBMM'ye gelmesi beklenen teklifle... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T09:48+0300
2026-07-21T09:48+0300
2026-07-21T09:48+0300
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'Terörsüz Türkiye' sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak 12 maddelik 'kod yasa' teklifinin ayrıntıları belli oldu. Ay bitmeden TBMM Başkanlığı’na sunulması beklenen düzenleme; silah bırakmanın devlet tarafından teyit edilmesini yürürlük şartı yaparken, süreci yönetecek bir 'Denetleme ve izleme kurulu' kurulmasını öngörüyor.Türkiye’nin gündemindeki 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin yasal, sürecin omurgasını oluşturacak 12 maddelik 'kod yasa' teklifi bu ay sonunda TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Teklifin yürürlüğe girmesindeki en kritik eşik ise silah bırakma sürecinin resmi olarak doğrulanması olacak. Güvenlik birimlerinin teyit ve tespiti gerçekleşmeden yasada öngörülen düzenlemeler işletilmeyecek.Denetim ve izleme kuruluYasal zemine kavuşturulacak olan Denetleme ve izleme kurulu, örgütün silah bıraktığını ve fesih sürecini tamamladığını teyit eden raporları esas alacak. Kurul ayrıca teslim olup yargı sürecini tamamlayanların topluma uyumları konusunda da çalışma yürütecek.Kod yasada silah bırakan örgüt tanımı yapılacak'Kod yasanın' kabul edilmesinin ardından, silahlı eyleme ya da adi suçlara karışmamış yaklaşık 3 bin kişinin hukuki durumu ele alınacak. Kod yasadaki yeni tanımlamalar doğrultusunda bu kişilerin denetimli serbestlikten yararlanması öngörülüyor. Silahlı eylemlere katılmış olan suçların kesiştiği dosyaları Terörle Mücadele Kanunu (TMK) yerine Türk Ceza Kanunu (TCK) hükümleri çerçevesinde ele alınacak. Öldürme ve adi suçlardan ceza alanlar, bu cezalarını çekmeden topluma entegre edilmeyecekleler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/bahceli-terorsuz-turkiye-sureci-ne-kadar-cabuk-olursa-o-kadar-iyi-olur-1105244493.html
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tbmm, terörsüz türkiye, yasa
tbmm, terörsüz türkiye, yasa
'Terörsüz Türkiye' sürecinde 'kod yasa' detaylandı: Denetleme ve izleme kurulu kurulacak
Özel
'Terörsüz Türkiye' sürecinin hukuki çerçevesini çizecek 12 maddelik 'kod yasa' teklifinin detayları netleşti. Ay bitmeden TBMM'ye gelmesi beklenen teklifle 'Denetleme ve izleme kurulu' kurulurken, düzenlemenin yürürlüğe girmesi için silah bırakmanın devlet tarafından resmen teyit edilmesi şart koşulacak.
'Terörsüz Türkiye' sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak 12 maddelik 'kod yasa' teklifinin ayrıntıları belli oldu. Ay bitmeden TBMM Başkanlığı’na sunulması beklenen düzenleme; silah bırakmanın devlet tarafından teyit edilmesini yürürlük şartı yaparken, süreci yönetecek bir 'Denetleme ve izleme kurulu' kurulmasını öngörüyor.
Türkiye’nin gündemindeki 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin yasal, sürecin omurgasını oluşturacak 12 maddelik 'kod yasa' teklifi bu ay sonunda TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Teklifin yürürlüğe girmesindeki en kritik eşik ise silah bırakma sürecinin resmi olarak doğrulanması olacak. Güvenlik birimlerinin teyit ve tespiti gerçekleşmeden yasada öngörülen düzenlemeler işletilmeyecek.
Yasal zemine kavuşturulacak olan Denetleme ve izleme kurulu, örgütün silah bıraktığını ve fesih sürecini tamamladığını teyit eden raporları esas alacak. Kurul ayrıca teslim olup yargı sürecini tamamlayanların topluma uyumları konusunda da çalışma yürütecek.
Kod yasada silah bırakan örgüt tanımı yapılacak
'Kod yasanın' kabul edilmesinin ardından, silahlı eyleme ya da adi suçlara karışmamış yaklaşık 3 bin kişinin hukuki durumu ele alınacak. Kod yasadaki yeni tanımlamalar doğrultusunda bu kişilerin denetimli serbestlikten yararlanması öngörülüyor. Silahlı eylemlere katılmış olan suçların kesiştiği dosyaları Terörle Mücadele Kanunu (TMK) yerine Türk Ceza Kanunu (TCK) hükümleri çerçevesinde ele alınacak. Öldürme ve adi suçlardan ceza alanlar, bu cezalarını çekmeden topluma entegre edilmeyecekleler.