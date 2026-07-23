https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/abd-temsilciler-meclisi-trumpin-irana-yonelik-savas-yetkilerini-sinirlandiran-karari-kabul-etti-1107500884.html

ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın İran'a yönelik savaş yetkilerini sınırlandıran kararı kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın İran'a yönelik savaş yetkilerini sınırlandıran kararı kabul etti

Sputnik Türkiye

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonlarını Kongre onayına bağlamayı amaçlayan kararı 214'e karşı 208 oyla kabul etti. Son dakika haberin detayları...

2026-07-23T17:44+0300

2026-07-23T17:44+0300

2026-07-23T17:44+0300

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ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonlarını Kongre onayı olmadan sürdürmesini engellemeyi amaçlayan kararı kabul etti.Demokrat Temsilci Pramila Jayapal tarafından sunulan karar tasarısı, 214'e karşı 208 oyla Meclis'ten geçti. Oylamada Cumhuriyetçi Temsilciler Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett ve Warren Davidson da Demokratlarla birlikte "evet" oyu kullandı.Yasal bağlayıcılığı var mı? Karar, Trump yönetiminin İran'daki askeri faaliyetlerine yönelik Kongre'den gelen son tepki oldu. Ancak söz konusu düzenleme, ABD Başkanı'nın imzasına sunulmayan "eş zamanlı karar" niteliğinde olduğu için yasa gücü taşımıyor. Bu nedenle Senato'dan geçmesi halinde dahi yönetimi askeri operasyonları durdurmaya zorlamayacak.ABD Senatosu'nun da bugün Trump'ın İran'a ilişkin savaş yetkilerini sınırlandırmayı amaçlayan benzer bir girişimi oylaması bekleniyor.Oylama, kısa süre önce sona eren ateşkesin ardından İran ile yaşanan gerilimin yeniden tırmandığı bir dönemde gerçekleşti. Böylece Temsilciler Meclisi, Trump'ın savaş yetkilerini sınırlandırmaya yönelik ikinci kez adım atmış oldu. Bu aynı zamanda ABD ile İran arasında varılan mutabakatın çökmesinden sonraki ilk oylama olarak kayda geçti.Demokratlar, Trump'ın savaş yetkilerini sınırlandırmak amacıyla son dönemde hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da art arda girişimlerde bulunuyor. Devam eden çatışmalar nedeniyle Cumhuriyetçi Parti içinde de rahatsızlığın arttığı ve bu nedenle bazı Cumhuriyetçi üyelerin Demokratlarla birlikte hareket ettiği değerlendiriliyor.Kararı destekleyen bazı Demokrat milletvekilleri, eş zamanlı kararların hukuki bağlayıcılığı bulunduğunu savunurken, ABD mahkemelerinin savaş yetkilerine ilişkin bu tür kararların hukuki etkisi konusunda bugüne kadar kesin bir içtihat oluşturmadığı belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/trump-nukleer-anlasma-suudi-arabistanin-israil-ile-abraham-anlasmalarina-katilmasina-bagli-1107494767.html

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