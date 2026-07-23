https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/ab-putinin-yardimcisi-medinskiy-ve-spor-bakani-degtyaryova-yaptirim-uyguladi-1107507240.html

AB, Putin'in Yardımcısı Medinskiy ve Spor Bakanı Degtyaryov’a yaptırım uyguladı

AB, Putin'in Yardımcısı Medinskiy ve Spor Bakanı Degtyaryov’a yaptırım uyguladı

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB), 21'inci yaptırım paketi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy ve Rusya Spor Bakanı Mihail Degtyaryov’u yaptırım... 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T23:33+0300

2026-07-23T23:33+0300

2026-07-23T23:33+0300

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Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya’ya yönelik hazırladığı 21’inci kısıtlayıcı önlem paketi, AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanarak yürürlüğe girdi. Alınan yeni kararla birlikte, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy ve Rusya Spor Bakanı Mihail Degtyaryov yaptırım uygulanan isimler arasına dahil edildi.Belgede, “Aşağıdaki kişiler, şirketler ve kurumlar yaptırım kararına ekli listelere dahil edilmiştir: Vladimir Rostislavoviç Medinskiy ve Mihail Vladimiroviç Degtyaryov” ifadelerine yer verildi.Yayılanan karara göre yeni paket kapsamında, 48'i gerçek ve 170'i tüzel kişi (şirket ve kurum) olmak üzere toplam 218 hedefe yaptırım getirildi.AB Konseyi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Konsey bugün, Rusya’ya yönelik 21’inci kısıtlayıcı önlem paketini kabul etmiştir. Bu paket, Rus ekonomisi üzerinde en büyük etkiye sahip sektörleri hedef alan ağır ekonomik yaptırımların yanı sıra, son dört yılın en geniş bireysel yaptırım listesini içermektedir” denildi.Yeni yaptırımlar kapsamında ayrıca Rusya’daki iki liman, dört havalimanı ve petrol sektöründe faaliyet gösteren 18 kuruluşun yanı sıra; Rusya’da üç, Belarus’ta ise bir petrol rafinerisine de kısıtlamalar getirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/abden-rusyaya-yeni-yaptirim-paketi-rus-askerlere-vize-yasagi-getirme-plani-basarisiz-oldu-1107494321.html

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