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AB İsrailli yerleşimlere yönelik yaptırım konusunda uzlaşı sağlayamadı
AB İsrailli yerleşimlere yönelik yaptırım konusunda uzlaşı sağlayamadı
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimlerine yönelik olası yaptırımlar konusunda ortak tutum oluşturamadı. Büyükelçiler... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T18:43+0300
2026-07-23T18:43+0300
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AB içinde İsrail yerleşimlerine karşı daha sert adımlar atılması yönündeki çağrılar son aylarda artarken, son toplantıda da yaptırım seçenekleri masaya yatırıldı. Ancak üye ülkeler arasında herhangi bir öneriyi destekleyecek çoğunluk oluşmadı. Diplomatik kaynaklar, sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin net bir yol haritasının bulunmadığını ve dosyanın şimdilik beklemeye alındığını aktardı.Ortak karar çıkmadıAB büyükelçileri, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan İsrail yerleşimlerine yönelik uygulanabilecek çeşitli yaptırım seçeneklerini değerlendirdi.Masadaki seçenekler arasında yerleşimlerde üretilen ürünlere yönelik mevcut etiketleme kurallarının daha sıkı uygulanması, ek gümrük vergileri getirilmesi ve bu bölgelerle ticaretin tamamen yasaklanması gibi öneriler yer aldı.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, daha önce en fazla desteğin 'yasa dışı yerleşimlerle ticaretin yasaklanması' seçeneğine verildiğini açıklamıştı.Ancak Euronews'e konuşan diplomatlar, büyükelçiler toplantısında hiçbir öneri için yeterli desteğin sağlanamadığını aktardı.Ülkeler ikiye bölündüHabere göre Hollanda, İsveç ve Fransa, İsrail yerleşimlerine yönelik daha sert önlemleri desteklerken, Almanya ve Çekya ise İsrail hükümetiyle ilişkileri olumsuz etkileyebilecek adımlara karşı çıktı.Diplomatik kaynaklar, ticaret yasağı seçeneğinin basit çoğunluğa yaklaşmasına rağmen gerekli 14 ülkelik destek seviyesine ulaşılamadığını belirtti.İrlanda'nın dönem başkanlığını yürüttüğü AB Konseyi, yaz boyunca üye ülkelerle ikili temasların sürdürüleceğini açıkladı. Daha önce gündeme gelen olağanüstü dışişleri bakanları toplantısının ise mevcut siyasi gündem nedeniyle düzenlenmesinin düşük ihtimal olduğu bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/dunya-bankasindan-aciklama-venezuela-depreminde-hasar-20-milyar-dolara-yaklasti-1107501522.html
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avrupa, kaja kallas, i̇srail, filistin, ab, avrupa birliği, ticaret

AB İsrailli yerleşimlere yönelik yaptırım konusunda uzlaşı sağlayamadı

18:43 23.07.2026
© AP Photo / Virginia MayoKaja Kallas
Kaja Kallas - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
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Avrupa Birliği, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimlerine yönelik olası yaptırımlar konusunda ortak tutum oluşturamadı. Büyükelçiler düzeyindeki görüşmelerden somut bir karar çıkmazken, üye ülkeler arasında ciddi görüş ayrılıklarının sürdüğü bildirildi.
AB içinde İsrail yerleşimlerine karşı daha sert adımlar atılması yönündeki çağrılar son aylarda artarken, son toplantıda da yaptırım seçenekleri masaya yatırıldı. Ancak üye ülkeler arasında herhangi bir öneriyi destekleyecek çoğunluk oluşmadı.
Diplomatik kaynaklar, sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin net bir yol haritasının bulunmadığını ve dosyanın şimdilik beklemeye alındığını aktardı.

Ortak karar çıkmadı

AB büyükelçileri, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan İsrail yerleşimlerine yönelik uygulanabilecek çeşitli yaptırım seçeneklerini değerlendirdi.
Masadaki seçenekler arasında yerleşimlerde üretilen ürünlere yönelik mevcut etiketleme kurallarının daha sıkı uygulanması, ek gümrük vergileri getirilmesi ve bu bölgelerle ticaretin tamamen yasaklanması gibi öneriler yer aldı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, daha önce en fazla desteğin 'yasa dışı yerleşimlerle ticaretin yasaklanması' seçeneğine verildiğini açıklamıştı.
Ancak Euronews'e konuşan diplomatlar, büyükelçiler toplantısında hiçbir öneri için yeterli desteğin sağlanamadığını aktardı.
Kimliği açıklanmayan bir AB diplomatı, "Şu anda gerçekten net bir yön duygusu yok. Üye ülkeler şimdilik ilerlemek istemedi" dedi.

Ülkeler ikiye bölündü

Habere göre Hollanda, İsveç ve Fransa, İsrail yerleşimlerine yönelik daha sert önlemleri desteklerken, Almanya ve Çekya ise İsrail hükümetiyle ilişkileri olumsuz etkileyebilecek adımlara karşı çıktı.
Diplomatik kaynaklar, ticaret yasağı seçeneğinin basit çoğunluğa yaklaşmasına rağmen gerekli 14 ülkelik destek seviyesine ulaşılamadığını belirtti.
İrlanda'nın dönem başkanlığını yürüttüğü AB Konseyi, yaz boyunca üye ülkelerle ikili temasların sürdürüleceğini açıkladı. Daha önce gündeme gelen olağanüstü dışişleri bakanları toplantısının ise mevcut siyasi gündem nedeniyle düzenlenmesinin düşük ihtimal olduğu bildirildi.
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