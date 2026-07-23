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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/8-universiteye-rektor-atandi-yoke-4-yeni-gye-atandi-1107475311.html
8 üniversiteye rektör atandı: YÖK'e 4 yeni üye atandı
8 üniversiteye rektör atandı: YÖK'e 4 yeni üye atandı
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla, YÖK'e dört yeni üye atanırken, 8 üniversiteye de yeni rektör görevlendirildi. 23.07.2026, Sputnik Türkiye
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, YÖK'e dört yeni üye atanırken, 8 üniversiteye de yeni rektör görevlendirildi.Karar kapsamında, Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. İlhan İlkılıç Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine atandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ile Prof. Dr. Mürteza Bedir de YÖK üyeliğine seçildi.Kararla birlikte 8 üniversitenin rektörlüğüne yeni atamalar da gerçekleştirildi. Buna göre;
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türkiye, yök, cemal yıldız, emre alkin, hasan kalyoncu
türkiye, yök, cemal yıldız, emre alkin, hasan kalyoncu

8 üniversiteye rektör atandı: YÖK'e 4 yeni üye atandı

03:43 23.07.2026 (güncellendi: 03:55 23.07.2026)
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarRecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla, YÖK'e dört yeni üye atanırken, 8 üniversiteye de yeni rektör görevlendirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, YÖK'e dört yeni üye atanırken, 8 üniversiteye de yeni rektör görevlendirildi.
Karar kapsamında, Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. İlhan İlkılıç Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine atandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ile Prof. Dr. Mürteza Bedir de YÖK üyeliğine seçildi.
Kararla birlikte 8 üniversitenin rektörlüğüne yeni atamalar da gerçekleştirildi. Buna göre;
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar,
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan,
İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu,
İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Emre Alkin,
Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Kesik,
Sanko Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Güner Dağlı,
Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Cemal Yıldız,
Yalova Üniversitesi Rektörlüğü'ne ise Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı atandı.
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