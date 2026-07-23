https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/8-universiteye-rektor-atandi-yoke-4-yeni-gye-atandi-1107475311.html

8 üniversiteye rektör atandı: YÖK'e 4 yeni üye atandı

8 üniversiteye rektör atandı: YÖK'e 4 yeni üye atandı

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla, YÖK'e dört yeni üye atanırken, 8 üniversiteye de yeni rektör görevlendirildi. 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T03:43+0300

2026-07-23T03:43+0300

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Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, YÖK'e dört yeni üye atanırken, 8 üniversiteye de yeni rektör görevlendirildi.Karar kapsamında, Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. İlhan İlkılıç Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine atandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ile Prof. Dr. Mürteza Bedir de YÖK üyeliğine seçildi.Kararla birlikte 8 üniversitenin rektörlüğüne yeni atamalar da gerçekleştirildi. Buna göre;

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/dmm-odenen-iade-tutarlarin-dusuruldugu-iddiasini-yalanladi-1107475047.html

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Sputnik Türkiye

türkiye, yök, cemal yıldız, emre alkin, hasan kalyoncu