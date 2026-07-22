https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/zaharovadan-ukraynadaki-gorevden-almalara-igneleyici-yorum-sozde-basarilari-nedeniyle-mi-kovuldular-1107446148.html

Zaharova'dan Ukrayna'daki görevden almalara iğneleyici yorum: Sözde başarıları nedeniyle mi kovuldular?

Zaharova'dan Ukrayna'daki görevden almalara iğneleyici yorum: Sözde başarıları nedeniyle mi kovuldular?

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Savunma Bakanı Mihail Fedorov ve Başkomutan Aleksandr Sırskiy’in görevden alınmalarına atıfta... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T00:53+0300

2026-07-22T00:53+0300

2026-07-22T00:53+0300

ukrayna kri̇zi̇

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

vladimir zelenskiy

kiev

ukrayna

aleksandr sırskiy

mihail fedotov

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy'nin üst düzey askeri komutada yaptığı son değişiklikleri Telegram hesabından yaptığı bir paylaşımla değerlendirdi.Zelenskiy'nin kısa süre önce Mihail Fedorov’u savunma bakanlığı görevinden alma kararı ülkede tansiyonu yükseltmişti. Kararın ardından başkent Kiev başta olmak üzere çeşitli kentlerde eski bakana destek verilirken, dönemin Başkomutanı Sırskiy’e karşı protesto gösterileri düzenlenmişti.Yaşanan bu gelişmelerin ardından Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Birleşik Kuvvetler Komutanı Mihail Drapatiy’i ordunun yeni Başkomutanı olarak atadığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/zelenskiy-ukrayna-genelkurmay-baskanligina-mihail-drapatiyi-atadi-1107444567.html

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Sputnik Türkiye

mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir zelenskiy, kiev, ukrayna, aleksandr sırskiy, mihail fedotov