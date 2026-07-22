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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/zaharovadan-ukraynadaki-gorevden-almalara-igneleyici-yorum-sozde-basarilari-nedeniyle-mi-kovuldular-1107446148.html
Zaharova'dan Ukrayna'daki görevden almalara iğneleyici yorum: Sözde başarıları nedeniyle mi kovuldular?
Zaharova'dan Ukrayna'daki görevden almalara iğneleyici yorum: Sözde başarıları nedeniyle mi kovuldular?
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Savunma Bakanı Mihail Fedorov ve Başkomutan Aleksandr Sırskiy’in görevden alınmalarına atıfta... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T00:53+0300
2026-07-22T00:53+0300
ukrayna kri̇zi̇
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
vladimir zelenskiy
kiev
ukrayna
aleksandr sırskiy
mihail fedotov
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy'nin üst düzey askeri komutada yaptığı son değişiklikleri Telegram hesabından yaptığı bir paylaşımla değerlendirdi.Zelenskiy'nin kısa süre önce Mihail Fedorov’u savunma bakanlığı görevinden alma kararı ülkede tansiyonu yükseltmişti. Kararın ardından başkent Kiev başta olmak üzere çeşitli kentlerde eski bakana destek verilirken, dönemin Başkomutanı Sırskiy’e karşı protesto gösterileri düzenlenmişti.Yaşanan bu gelişmelerin ardından Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Birleşik Kuvvetler Komutanı Mihail Drapatiy’i ordunun yeni Başkomutanı olarak atadığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/zelenskiy-ukrayna-genelkurmay-baskanligina-mihail-drapatiyi-atadi-1107444567.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir zelenskiy, kiev, ukrayna, aleksandr sırskiy, mihail fedotov
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir zelenskiy, kiev, ukrayna, aleksandr sırskiy, mihail fedotov

Zaharova'dan Ukrayna'daki görevden almalara iğneleyici yorum: Sözde başarıları nedeniyle mi kovuldular?

00:53 22.07.2026
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Savunma Bakanı Mihail Fedorov ve Başkomutan Aleksandr Sırskiy’in görevden alınmalarına atıfta bulunarak, Zelenskiy'nin Batı zirvelerinde övündüğü "cephedeki başarıların" bu kararlara neden olup olmadığını sorguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy'nin üst düzey askeri komutada yaptığı son değişiklikleri Telegram hesabından yaptığı bir paylaşımla değerlendirdi.

Doğru mu anlıyorum; Fedorov ve Sırskiy, Zelenskiy’in Batı zirvelerinde ‘paranın ne kadar harika harcandığını ama daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunu’ anlatarak övündüğü o sözde ‘cephe başarıları’ nedeniyle mi görevden alındı?

Zelenskiy'nin kısa süre önce Mihail Fedorov’u savunma bakanlığı görevinden alma kararı ülkede tansiyonu yükseltmişti. Kararın ardından başkent Kiev başta olmak üzere çeşitli kentlerde eski bakana destek verilirken, dönemin Başkomutanı Sırskiy’e karşı protesto gösterileri düzenlenmişti.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Birleşik Kuvvetler Komutanı Mihail Drapatiy’i ordunun yeni Başkomutanı olarak atadığını duyurmuştu.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığına Mihail Drapatıy’ı atadı
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