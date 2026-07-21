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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/zelenskiy-ukrayna-genelkurmay-baskanligina-mihail-drapatiyi-atadi-1107444567.html
Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığına Mihail Drapatıy’ı atadı
Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığına Mihail Drapatıy’ı atadı
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Birleşik Kuvvetler Komutanı Mihail Drapatıy’ı ordunun yeni başkomutanı olarak atadığını açıkladı. Zelenskiy... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T23:06+0300
2026-07-21T23:09+0300
ukrayna kri̇zi̇
vladimir zelenskiy
ukrayna silahlı kuvvetleri
genelkurmay başkanlığı
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Vladimir Zelenskiy, ordunun komuta kademesinde önemli bir değişikliğe gitti. Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Birleşik Kuvvetler Komutanı olarak görev yapan Mihail Drapatıy’ı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı görevine getirdiğini duyurdu.Zelenskiy’nin resmi Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin yeni başkomutanı Mihail Drapatıy olacak” ifadelerine yer verildi.Açıklamasında Ukrayna ordusunun askeri yönetiminde yapılacak diğer revizyonlara da değinen Zelenskiy, genelkurmay kadrosunun yenileneceğini ve bu yapıda güncellemeye gidileceğini kaydetti.Zelenskiy ayrıca, görevden alınması ukrayna şehirlerinde protestolara neden olan eski Savunma Bakanı Mihail Fedorov’a hükümette teknolojik gelişimle ilgili yeni bir pozisyon teklif ettiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/ukrayna-genelkurmay-baskani-sirskiynin-gorevden-alindigi-iddiasi-1107444021.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna silahlı kuvvetleri, genelkurmay başkanlığı, ukrayna, telegram, haberler
vladimir zelenskiy, ukrayna silahlı kuvvetleri, genelkurmay başkanlığı, ukrayna, telegram, haberler

Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığına Mihail Drapatıy’ı atadı

23:06 21.07.2026 (güncellendi: 23:09 21.07.2026)
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Birleşik Kuvvetler Komutanı Mihail Drapatıy’ı ordunun yeni başkomutanı olarak atadığını açıkladı. Zelenskiy, genelkurmay yapısında da değişikliğe gidileceğini belirtti.
Vladimir Zelenskiy, ordunun komuta kademesinde önemli bir değişikliğe gitti. Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Birleşik Kuvvetler Komutanı olarak görev yapan Mihail Drapatıy’ı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı görevine getirdiğini duyurdu.
Zelenskiy’nin resmi Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin yeni başkomutanı Mihail Drapatıy olacak” ifadelerine yer verildi.
Açıklamasında Ukrayna ordusunun askeri yönetiminde yapılacak diğer revizyonlara da değinen Zelenskiy, genelkurmay kadrosunun yenileneceğini ve bu yapıda güncellemeye gidileceğini kaydetti.
Zelenskiy ayrıca, görevden alınması ukrayna şehirlerinde protestolara neden olan eski Savunma Bakanı Mihail Fedorov’a hükümette teknolojik gelişimle ilgili yeni bir pozisyon teklif ettiğini açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Aleksandr Sırskiy ile - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy’nin görevden alındığı iddiası
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