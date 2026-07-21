https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/zelenskiy-ukrayna-genelkurmay-baskanligina-mihail-drapatiyi-atadi-1107444567.html
Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığına Mihail Drapatıy’ı atadı
Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığına Mihail Drapatıy’ı atadı
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Birleşik Kuvvetler Komutanı Mihail Drapatıy’ı ordunun yeni başkomutanı olarak atadığını açıkladı. Zelenskiy... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
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Vladimir Zelenskiy, ordunun komuta kademesinde önemli bir değişikliğe gitti. Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Birleşik Kuvvetler Komutanı olarak görev yapan Mihail Drapatıy’ı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı görevine getirdiğini duyurdu.Zelenskiy’nin resmi Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin yeni başkomutanı Mihail Drapatıy olacak” ifadelerine yer verildi.Açıklamasında Ukrayna ordusunun askeri yönetiminde yapılacak diğer revizyonlara da değinen Zelenskiy, genelkurmay kadrosunun yenileneceğini ve bu yapıda güncellemeye gidileceğini kaydetti.Zelenskiy ayrıca, görevden alınması ukrayna şehirlerinde protestolara neden olan eski Savunma Bakanı Mihail Fedorov’a hükümette teknolojik gelişimle ilgili yeni bir pozisyon teklif ettiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/ukrayna-genelkurmay-baskani-sirskiynin-gorevden-alindigi-iddiasi-1107444021.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna silahlı kuvvetleri, genelkurmay başkanlığı, ukrayna, telegram, haberler
vladimir zelenskiy, ukrayna silahlı kuvvetleri, genelkurmay başkanlığı, ukrayna, telegram, haberler
Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığına Mihail Drapatıy’ı atadı
23:06 21.07.2026 (güncellendi: 23:09 21.07.2026)
Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Birleşik Kuvvetler Komutanı Mihail Drapatıy’ı ordunun yeni başkomutanı olarak atadığını açıkladı. Zelenskiy, genelkurmay yapısında da değişikliğe gidileceğini belirtti.
Vladimir Zelenskiy, ordunun komuta kademesinde önemli bir değişikliğe gitti. Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Birleşik Kuvvetler Komutanı olarak görev yapan Mihail Drapatıy’ı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı görevine getirdiğini duyurdu.
Zelenskiy’nin resmi Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin yeni başkomutanı Mihail Drapatıy olacak” ifadelerine yer verildi.
Açıklamasında Ukrayna ordusunun askeri yönetiminde yapılacak diğer revizyonlara da değinen Zelenskiy, genelkurmay kadrosunun yenileneceğini ve bu yapıda güncellemeye gidileceğini kaydetti.
Zelenskiy ayrıca, görevden alınması ukrayna şehirlerinde protestolara neden olan eski Savunma Bakanı Mihail Fedorov’a hükümette teknolojik gelişimle ilgili yeni bir pozisyon teklif ettiğini açıkladı.