https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/zelenskiy-ukrayna-genelkurmay-baskanligina-mihail-drapatiyi-atadi-1107444567.html

Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığına Mihail Drapatıy’ı atadı

Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığına Mihail Drapatıy’ı atadı

Sputnik Türkiye

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Birleşik Kuvvetler Komutanı Mihail Drapatıy’ı ordunun yeni başkomutanı olarak atadığını açıkladı. Zelenskiy... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T23:06+0300

2026-07-21T23:06+0300

2026-07-21T23:09+0300

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Vladimir Zelenskiy, ordunun komuta kademesinde önemli bir değişikliğe gitti. Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Birleşik Kuvvetler Komutanı olarak görev yapan Mihail Drapatıy’ı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı görevine getirdiğini duyurdu.Zelenskiy’nin resmi Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin yeni başkomutanı Mihail Drapatıy olacak” ifadelerine yer verildi.Açıklamasında Ukrayna ordusunun askeri yönetiminde yapılacak diğer revizyonlara da değinen Zelenskiy, genelkurmay kadrosunun yenileneceğini ve bu yapıda güncellemeye gidileceğini kaydetti.Zelenskiy ayrıca, görevden alınması ukrayna şehirlerinde protestolara neden olan eski Savunma Bakanı Mihail Fedorov’a hükümette teknolojik gelişimle ilgili yeni bir pozisyon teklif ettiğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/ukrayna-genelkurmay-baskani-sirskiynin-gorevden-alindigi-iddiasi-1107444021.html

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