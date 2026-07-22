https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/zaharovadan-kalasa-yanit-fobiler-tedavi-edilebilir-1107467155.html

Zaharova’dan Kalas’a yanıt: Fobiler tedavi edilebilir

Zaharova’dan Kalas’a yanıt: Fobiler tedavi edilebilir

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB’nin dış politika şefi Kaja Kallas’ın “Rusya Avrupa ülkeleri için varoluşsal tehdit oluşturuyor”... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T17:40+0300

2026-07-22T17:40+0300

2026-07-22T17:40+0300

dünya

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

kaja kallas

avrupa birliği

ab

fobi

moskova

avrupa

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın, Rusya’nın Avrupa ülkeleri için “varoluşsal bir tehdit” teşkil ettiği yönündeki açıklamasına yanıt verdi.Zaharova, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Kallas’ın açıklamalarını yorumlayarak, “İyi haber şu ki, fobiler tedavi ediliyor” ifadesini kullandı.Kallas daha önce yaptığı açıklamada, Moskova’nın Avrupa devletleri için ciddi ve varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu savunmuş, bu durumun AB’nin güvenlik ve savunma politikalarında belirleyici olması gerektiğini ifade etmişti.

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, kaja kallas, avrupa birliği, ab, fobi, moskova, avrupa