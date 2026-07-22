Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/zaharovadan-kalasa-yanit-fobiler-tedavi-edilebilir-1107467155.html
Zaharova’dan Kalas’a yanıt: Fobiler tedavi edilebilir
Zaharova’dan Kalas’a yanıt: Fobiler tedavi edilebilir
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB’nin dış politika şefi Kaja Kallas’ın “Rusya Avrupa ülkeleri için varoluşsal tehdit oluşturuyor”... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T17:40+0300
2026-07-22T17:40+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
kaja kallas
avrupa birliği
ab
fobi
moskova
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090483_0:141:3140:1907_1920x0_80_0_0_acdab174b86c354baf37cee122e44a55.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın, Rusya’nın Avrupa ülkeleri için “varoluşsal bir tehdit” teşkil ettiği yönündeki açıklamasına yanıt verdi.Zaharova, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Kallas’ın açıklamalarını yorumlayarak, “İyi haber şu ki, fobiler tedavi ediliyor” ifadesini kullandı.Kallas daha önce yaptığı açıklamada, Moskova’nın Avrupa devletleri için ciddi ve varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu savunmuş, bu durumun AB’nin güvenlik ve savunma politikalarında belirleyici olması gerektiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/zaharovadan-abye-sert-tepki-kiev-nukleer-santralleri-vururken-tezahurat-yapiyorlar-1107459852.html
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090483_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_b0799e025eb99bb0fc63acc4b6f769a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, kaja kallas, avrupa birliği, ab, fobi, moskova, avrupa
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, kaja kallas, avrupa birliği, ab, fobi, moskova, avrupa

Zaharova’dan Kalas’a yanıt: Fobiler tedavi edilebilir

17:40 22.07.2026
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
© Sputnik
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB’nin dış politika şefi Kaja Kallas’ın “Rusya Avrupa ülkeleri için varoluşsal tehdit oluşturuyor” sözlerine, “İyi haber şu ki, fobiler tedavi ediliyor” ifadeleriyle karşılık verdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın, Rusya’nın Avrupa ülkeleri için “varoluşsal bir tehdit” teşkil ettiği yönündeki açıklamasına yanıt verdi.
Zaharova, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Kallas’ın açıklamalarını yorumlayarak, “İyi haber şu ki, fobiler tedavi ediliyor” ifadesini kullandı.
Kallas daha önce yaptığı açıklamada, Moskova’nın Avrupa devletleri için ciddi ve varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu savunmuş, bu durumun AB’nin güvenlik ve savunma politikalarında belirleyici olması gerektiğini ifade etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
Zaharova'dan AB'ye sert tepki: ‘Kiev nükleer santralleri vururken tezahürat yapıyorlar’
13:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала