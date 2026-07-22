https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/zaharovadan-kalasa-yanit-fobiler-tedavi-edilebilir-1107467155.html
Zaharova’dan Kalas’a yanıt: Fobiler tedavi edilebilir
Zaharova’dan Kalas’a yanıt: Fobiler tedavi edilebilir
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB’nin dış politika şefi Kaja Kallas’ın “Rusya Avrupa ülkeleri için varoluşsal tehdit oluşturuyor”... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T17:40+0300
2026-07-22T17:40+0300
2026-07-22T17:40+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın, Rusya’nın Avrupa ülkeleri için “varoluşsal bir tehdit” teşkil ettiği yönündeki açıklamasına yanıt verdi.Zaharova, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Kallas’ın açıklamalarını yorumlayarak, “İyi haber şu ki, fobiler tedavi ediliyor” ifadesini kullandı.Kallas daha önce yaptığı açıklamada, Moskova’nın Avrupa devletleri için ciddi ve varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu savunmuş, bu durumun AB’nin güvenlik ve savunma politikalarında belirleyici olması gerektiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/zaharovadan-abye-sert-tepki-kiev-nukleer-santralleri-vururken-tezahurat-yapiyorlar-1107459852.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, kaja kallas, avrupa birliği, ab, fobi, moskova, avrupa
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, kaja kallas, avrupa birliği, ab, fobi, moskova, avrupa
Zaharova’dan Kalas’a yanıt: Fobiler tedavi edilebilir
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB’nin dış politika şefi Kaja Kallas’ın “Rusya Avrupa ülkeleri için varoluşsal tehdit oluşturuyor” sözlerine, “İyi haber şu ki, fobiler tedavi ediliyor” ifadeleriyle karşılık verdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın, Rusya’nın Avrupa ülkeleri için “varoluşsal bir tehdit” teşkil ettiği yönündeki açıklamasına yanıt verdi.
Zaharova, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Kallas’ın açıklamalarını yorumlayarak, “İyi haber şu ki, fobiler tedavi ediliyor” ifadesini kullandı.
Kallas daha önce yaptığı açıklamada, Moskova’nın Avrupa devletleri için ciddi ve varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu savunmuş, bu durumun AB’nin güvenlik ve savunma politikalarında belirleyici olması gerektiğini ifade etmişti.