“AB’nin asıl sorunu, Kiev rejimi nükleer tesislere ve nükleer santrallere saldırdığında sadece sessizce alkışlamakla kalmayıp, adeta sevinç çığlıkları atması ve şapkalarını havaya fırlatmasıdır. UAEA gibi uluslararası uzman kuruluşların bu saldırılara vakur ve altını çizerek söylüyorum, profesyonel bir şekilde yanıt verme imkanını tamamen engellediler.”