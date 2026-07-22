https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/zaharovadan-abye-sert-tepki-kiev-nukleer-santralleri-vururken-tezahurat-yapiyorlar-1107459852.html
Zaharova'dan AB'ye sert tepki: ‘Kiev nükleer santralleri vururken tezahürat yapıyorlar’
Zaharova'dan AB'ye sert tepki: ‘Kiev nükleer santralleri vururken tezahürat yapıyorlar’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) Kiev rejiminin nükleer santrallere düzenlediği saldırılara göz yumduğunu ve Uluslararası... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
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nükleer güç santrali
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik Radyosu’na yaptığı açıklamada, AB’nin Kiev’in nükleer enerji santrallerine yönelik saldırıları karşısındaki tutumunu sert bir dille eleştirdi.Zaharova, AB'nin söz konusu saldırılar karşısında sessiz kalmanın da ötesine geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:Rus diplomat, Batılı ülkelerin tutumu nedeniyle uluslararası denetim mekanizmalarının işlevsiz hale getirildiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/cinli-uzman-abd-icinde-savas-yanlilari-ile-karsitlari-amansiz-bir-mucadele-icindeler-1107459309.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, avrupa birliği, ab, ukrayna, nükleer güç santrali, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, avrupa birliği, ab, ukrayna, nükleer güç santrali, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
Zaharova'dan AB'ye sert tepki: ‘Kiev nükleer santralleri vururken tezahürat yapıyorlar’
13:53 22.07.2026 (güncellendi: 13:54 22.07.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) Kiev rejiminin nükleer santrallere düzenlediği saldırılara göz yumduğunu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) bu duruma profesyonelce tepki vermesini engellediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik Radyosu’na yaptığı açıklamada, AB’nin Kiev’in nükleer enerji santrallerine yönelik saldırıları karşısındaki tutumunu sert bir dille eleştirdi.
Zaharova, AB'nin söz konusu saldırılar karşısında sessiz kalmanın da ötesine geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
“AB’nin asıl sorunu, Kiev rejimi nükleer tesislere ve nükleer santrallere saldırdığında sadece sessizce alkışlamakla kalmayıp, adeta sevinç çığlıkları atması ve şapkalarını havaya fırlatmasıdır. UAEA gibi uluslararası uzman kuruluşların bu saldırılara vakur ve altını çizerek söylüyorum, profesyonel bir şekilde yanıt verme imkanını tamamen engellediler.”
Rus diplomat, Batılı ülkelerin tutumu nedeniyle uluslararası denetim mekanizmalarının işlevsiz hale getirildiğini kaydetti.