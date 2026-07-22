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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
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Çinli uzman: ABD içinde savaş yanlıları ile karşıtları amansız bir mücadele içindeler
Çinli uzman: ABD içinde savaş yanlıları ile karşıtları amansız bir mücadele içindeler
Sputnik Türkiye
Çinli uluslararası ilişkiler uzmanı Gong, ABD iç siyasetinde savaşa verilen desteğin sınırlarını ve Washington’ın karşı karşıya olduğu stratejik ikilemleri... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T13:32+0300
2026-07-22T13:33+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
uzman yorumu
çin
abd
i̇ran
ekonomi
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Nankin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gong Honglie, Sputnik’e yaptığı açıklamada, İran ile yaşanan çatışmaların ABD’ye maliyetinin 37.5 milyar dolara ulaştığı yönündeki değerlendirmeleri yorumladı.ABD içerisinde şu anda iki güçlü dinamik arasında amansız bir mücadele yaşandığını belirten Gong Honglie, Washington’daki dengeleri ve çatışmanın geleceğini şu sözlerle analiz etti:‘Uzayan savaş enflasyonu ve savaş karşıtlığını tırmandırır’Çatışmaların uzaması halinde Washington yönetiminin ağır bir stratejik baskı altında kalacağına dikkat çeken Çinli akademisyen, sözlerini şöyle sürdürdü:Savaşın kısa vadeli geleceğine değinen Gong, “Bugün gelinen noktada hem savaş yanlılarının hem de karşıtlarının kendilerine göre güçlü argümanları ve pozisyonları var. Ancak Trump yürütme gücünü elinde tuttuğu sürece, İran’a yönelik operasyonların kısa vadede devam edeceğini ve muhalif güçlerin baskısıyla hemen yön değiştirmeyeceğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.‘İran'ın Hürmüz Boğazı tutumu süreci doğrudan etkileyecek’Sürecin seyrinde Tahran yönetiminin takınacağı tutumun da belirleyici bir rol oynayacağını vurgulayan Gong Honglie, İran içindeki siyasi dinamiklere işaret etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/rubiodan-dikkat-ceken-aciklama-trumpin-iran-konusunda-birden-fazla-secenegi-var-1107457981.html
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uzman yorumu, çin, abd, i̇ran, ekonomi
uzman yorumu, çin, abd, i̇ran, ekonomi

Çinli uzman: ABD içinde savaş yanlıları ile karşıtları amansız bir mücadele içindeler

13:32 22.07.2026 (güncellendi: 13:33 22.07.2026)
© AAHürmüz Boğazı
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
© AA
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Çinli uluslararası ilişkiler uzmanı Gong, ABD iç siyasetinde savaşa verilen desteğin sınırlarını ve Washington’ın karşı karşıya olduğu stratejik ikilemleri değerlendirdi.
Nankin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gong Honglie, Sputnik’e yaptığı açıklamada, İran ile yaşanan çatışmaların ABD’ye maliyetinin 37.5 milyar dolara ulaştığı yönündeki değerlendirmeleri yorumladı.
ABD içerisinde şu anda iki güçlü dinamik arasında amansız bir mücadele yaşandığını belirten Gong Honglie, Washington’daki dengeleri ve çatışmanın geleceğini şu sözlerle analiz etti:
“Bir taraftan, yürütme erkinden doğan yetkilerini kullanan Başkan Trump, askeri harekâtın devamını savunan şahin kanada nispi bir avantaj sağlıyor. ABD siyasetinde tarihsel olarak İran’a karşı sert tutumu benimseyen nüfuzlu bir kanat zaten mevcut. Trump tarafından başlatılan mevcut çatışma süreci de bir bakıma bu sertlik yanlısı çizginin zirve noktası oldu.”

‘Uzayan savaş enflasyonu ve savaş karşıtlığını tırmandırır’

Çatışmaların uzaması halinde Washington yönetiminin ağır bir stratejik baskı altında kalacağına dikkat çeken Çinli akademisyen, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Diğer taraftan, askeri operasyonların uzaması ABD siyasi liderliğini devasa bir baskıyla karşı karşıya getirecek. Özellikle çatışmaların sürüncemede kalması enerji fiyatlarının daha da yükselmesine yol açacak. Bu durum ABD ekonomi politikasını olumsuz etkileyecek, fiyata duyarlı tüketim mallarını vuracak ve enflasyonu körükleyecek. Bu zincirleme reaksiyon Amerikan kamuoyunda savaş karşıtı hissiyatı güçlendirerek hükümet üzerinde ek bir siyasi baskı oluşturacak.”
Savaşın kısa vadeli geleceğine değinen Gong, “Bugün gelinen noktada hem savaş yanlılarının hem de karşıtlarının kendilerine göre güçlü argümanları ve pozisyonları var. Ancak Trump yürütme gücünü elinde tuttuğu sürece, İran’a yönelik operasyonların kısa vadede devam edeceğini ve muhalif güçlerin baskısıyla hemen yön değiştirmeyeceğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

‘İran'ın Hürmüz Boğazı tutumu süreci doğrudan etkileyecek’

Sürecin seyrinde Tahran yönetiminin takınacağı tutumun da belirleyici bir rol oynayacağını vurgulayan Gong Honglie, İran içindeki siyasi dinamiklere işaret etti:
“Gelişmeler İran’ın kendi duruşuna da bağlı. Görüldüğü üzere, İran bünyesindeki 'şahinler' ile 'ılımlılar' arasında son derece keskin bir nüfuz mücadelesi yaşanıyor. Özellikle Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerde ücret talep edilmesi meselesi kritik bir eşik. Eğer İran uluslararası toplum için kabul edilebilir bir çözüm sunmazsa, ABD’nin bu 'tırmanma merdiveninden' geri adım atması zorlaşacak ve diğer ülkelerin İran’a verdiği destek ciddi şekilde zayıflayacak. Bu açıdan bakıldığında, Tahran’ın boğaz yönetimi ve geçiş ücretleri konusundaki ısrarcı yaklaşımı, savaşın uzamasındaki en temel nedenlerden biri haline gelebilir.”
Marco Rubio ve Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Rubio'dan dikkat çeken açıklama: Trump'ın İran konusunda birden fazla seçeneği var
13:06
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