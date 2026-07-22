https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/cinli-uzman-abd-icinde-savas-yanlilari-ile-karsitlari-amansiz-bir-mucadele-icindeler-1107459309.html

Çinli uzman: ABD içinde savaş yanlıları ile karşıtları amansız bir mücadele içindeler

Çinli uzman: ABD içinde savaş yanlıları ile karşıtları amansız bir mücadele içindeler

Sputnik Türkiye

Çinli uluslararası ilişkiler uzmanı Gong, ABD iç siyasetinde savaşa verilen desteğin sınırlarını ve Washington’ın karşı karşıya olduğu stratejik ikilemleri... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T13:32+0300

2026-07-22T13:32+0300

2026-07-22T13:33+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

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i̇ran

ekonomi

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Nankin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gong Honglie, Sputnik’e yaptığı açıklamada, İran ile yaşanan çatışmaların ABD’ye maliyetinin 37.5 milyar dolara ulaştığı yönündeki değerlendirmeleri yorumladı.ABD içerisinde şu anda iki güçlü dinamik arasında amansız bir mücadele yaşandığını belirten Gong Honglie, Washington’daki dengeleri ve çatışmanın geleceğini şu sözlerle analiz etti:‘Uzayan savaş enflasyonu ve savaş karşıtlığını tırmandırır’Çatışmaların uzaması halinde Washington yönetiminin ağır bir stratejik baskı altında kalacağına dikkat çeken Çinli akademisyen, sözlerini şöyle sürdürdü:Savaşın kısa vadeli geleceğine değinen Gong, “Bugün gelinen noktada hem savaş yanlılarının hem de karşıtlarının kendilerine göre güçlü argümanları ve pozisyonları var. Ancak Trump yürütme gücünü elinde tuttuğu sürece, İran’a yönelik operasyonların kısa vadede devam edeceğini ve muhalif güçlerin baskısıyla hemen yön değiştirmeyeceğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.‘İran'ın Hürmüz Boğazı tutumu süreci doğrudan etkileyecek’Sürecin seyrinde Tahran yönetiminin takınacağı tutumun da belirleyici bir rol oynayacağını vurgulayan Gong Honglie, İran içindeki siyasi dinamiklere işaret etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/rubiodan-dikkat-ceken-aciklama-trumpin-iran-konusunda-birden-fazla-secenegi-var-1107457981.html

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