https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/hegseth-iranla-savasin-maliyeti-375-milyar-dolara-ulasti-1107447334.html
Hegseth: İran'la savaşın maliyeti 37.5 milyar dolara ulaştı
Hegseth: İran'la savaşın maliyeti 37.5 milyar dolara ulaştı
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'la devam eden savaşın maliyetinin 37.5 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T05:33+0300
2026-07-22T05:33+0300
2026-07-22T05:33+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'la devam eden savaşın maliyetine ilişkin sorusunu yanıtlayarak, "Bugün itibarıyla 37 milyar 500 milyon dolar." dedi.Hegseth ayrıca, Kongre'nin talep edilen ek fonu onaylamaması durumunda asker maaşlarının ödenmesinde sıkıntılar yaşanabileceğini, bunun yanı sıra mühimmat ve askeri ekipmanların yenilenmesi ile kritik operasyonların sürdürülmesinin de tehlikeye girebileceğini savundu.Senato'daki konuşması protestolarla kesildiPentagon'un ek bütçe talebinin görüşüldüğü oturumda Hegseth'in açılış konuşması protestocular tarafından dört kez kesintiye uğradı.Salondan çıkarılan protestocuların "Masum çocukları bombalamayı durdurun." sloganları attığı duyulurken, oturuma kısa süreli ara verilmeden devam edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/pentagon-urdune-duzenlenen-iran-saldirilarinin-ardindan-kaybolan-askerin-oldugune-inanildigini-1107447213.html
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Hegseth: İran'la savaşın maliyeti 37.5 milyar dolara ulaştı
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'la devam eden savaşın maliyetinin 37.5 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'la devam eden savaşın maliyetine ilişkin sorusunu yanıtlayarak, "Bugün itibarıyla 37 milyar 500 milyon dolar." dedi.
Hegseth ayrıca, Kongre'nin talep edilen ek fonu onaylamaması durumunda asker maaşlarının ödenmesinde sıkıntılar yaşanabileceğini, bunun yanı sıra mühimmat ve askeri ekipmanların yenilenmesi ile kritik operasyonların sürdürülmesinin de tehlikeye girebileceğini savundu.
Senato'daki konuşması protestolarla kesildi
Pentagon'un ek bütçe talebinin görüşüldüğü oturumda Hegseth'in açılış konuşması protestocular tarafından dört kez kesintiye uğradı.
Salondan çıkarılan protestocuların "Masum çocukları bombalamayı durdurun." sloganları attığı duyulurken, oturuma kısa süreli ara verilmeden devam edildi.