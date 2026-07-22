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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/fsbden-basarili-operasyon-ukrayna-ajani-bombayla-metroda-yakalandi-1107451195.html
FSB'den başarılı operasyon: Ukrayna ajanı bombayla metroda yakalandı
FSB'den başarılı operasyon: Ukrayna ajanı bombayla metroda yakalandı
Sputnik Türkiye
St. Petersburg’da, Ukrayna özel servisleri adına çalışan bir kişi, savunma sanayii çalışanına yönelik bombalı suikast hazırlığındayken FSB ve polis ekiplerinin... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), St. Petersburg metrosunda, Ukrayna özel servislerine çalışan bir ajanın suçüstü yakalanarak etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Gözaltına alınan şahsın üzerinden, GPS takip cihazı süsü verilmiş el yapımı bir patlayıcı madde ele geçirildi. Zanlı, güvenlik güçleri tarafından anında gözaltına alındı.Yakalanan şahsın sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Açıklamaya göre, 2005 doğumlu olan Rus vatandaşı, Ukrayna tarafındaki yönlendiricisiyle kendi arzusuyla iletişime geçti. Yasa dışı eylemleri para karşılığında gerçekleştirdiğini belirten şahıs, ödemeleri kripto cüzdanı üzerinden aldığını beyan etti.Savunma sanayii çalışanları hedefteydiFSB tarafından paylaşılan detaylara göre, ajanlık yapan şüpheli, St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi’ndeki Savunma Sanayii Kompleksi çalışanlarına yönelik istihbarat topluyordu. Çalıştığı yerden temin ettiği gizli bilgilerin yanı sıra bölgeye ait harita ve jeodezi verilerini yabancı özel servislere aktardığı tespit edildi.Son olarak yönlendiricisinden bir mühimmat sığınağının koordinatlarını alan ajanın görevi; patlayıcıyı teslim alıp, bölgedeki kritik bir savunma sanayii tesisinin çalışanına ait aracın altına yerleştirmekti. FSB ve emniyet güçlerinin başarılı operasyonu sayesinde olası bir terör eylemi ve sabotaj girişimi engellenmiş oldu.
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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), st. petersburg, leningrad, ukrayna, terör
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), st. petersburg, leningrad, ukrayna, terör

FSB'den başarılı operasyon: Ukrayna ajanı bombayla metroda yakalandı

10:20 22.07.2026 (güncellendi: 10:21 22.07.2026)
© Sputnik / Дмитрий МакеевRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
© Sputnik / Дмитрий Макеев
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St. Petersburg’da, Ukrayna özel servisleri adına çalışan bir kişi, savunma sanayii çalışanına yönelik bombalı suikast hazırlığındayken FSB ve polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yakalandı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), St. Petersburg metrosunda, Ukrayna özel servislerine çalışan bir ajanın suçüstü yakalanarak etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Gözaltına alınan şahsın üzerinden, GPS takip cihazı süsü verilmiş el yapımı bir patlayıcı madde ele geçirildi. Zanlı, güvenlik güçleri tarafından anında gözaltına alındı.
Yakalanan şahsın sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Açıklamaya göre, 2005 doğumlu olan Rus vatandaşı, Ukrayna tarafındaki yönlendiricisiyle kendi arzusuyla iletişime geçti. Yasa dışı eylemleri para karşılığında gerçekleştirdiğini belirten şahıs, ödemeleri kripto cüzdanı üzerinden aldığını beyan etti.
Savunma sanayii çalışanları hedefteydi
FSB tarafından paylaşılan detaylara göre, ajanlık yapan şüpheli, St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi’ndeki Savunma Sanayii Kompleksi çalışanlarına yönelik istihbarat topluyordu. Çalıştığı yerden temin ettiği gizli bilgilerin yanı sıra bölgeye ait harita ve jeodezi verilerini yabancı özel servislere aktardığı tespit edildi.
Son olarak yönlendiricisinden bir mühimmat sığınağının koordinatlarını alan ajanın görevi; patlayıcıyı teslim alıp, bölgedeki kritik bir savunma sanayii tesisinin çalışanına ait aracın altına yerleştirmekti. FSB ve emniyet güçlerinin başarılı operasyonu sayesinde olası bir terör eylemi ve sabotaj girişimi engellenmiş oldu.
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