Uzmanı açıkladı: Yargıtay’dan kanser hastalarını umutlandıran ilaç kararı
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© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Yargıtay, geri ödeme listesinde yer almayan "tiroid kanseri tedavisinde kullanılan bir ilacın" Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanması yönünde karar verdi. Her bir kürü 160 bin lira olan ilacın geri ödeme listesine alınmasıyla ilgili Yargıtay kararını uzmanı detaylı açıkladı.
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, tiroid kanseri tedavisinde kullanılan Pembrolizumab etken maddeli ilaç için açılan davada, hasta lehine karar vererek ilacın SGK tarafından ödenmesine hükmetti.
İlacın her bir kürü yaklaşık 160 bin lira. SGK uzmanı Noyan Doğan, kanser hastalarını umutlandıran kararı bugünkü köşesinde detaylarıyla açıkladı:
Dava, tiroid kanseri tedavisi gören bir hasta için kullanılan ilaç bedelinin, geri ödeme listesinde olmadığı gerekçesiyle SGK tarafından karşılanmaması üzerine 2020 yılında İstanbul 42. İş Mahkemesinde açıldı. Mahkeme, ilaç bedelinin ödenmesi yönünde karar verdi.
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2024 yılında verdiği ilk kararda, “eksik inceleme” yapıldığı gerekçesiyle iş mahkemesinin kararını bozdu. Yargıtay’ın bozma kararının gerekçesinde, ilacın bedelinin karşılanması için öncelikle SGK’nın geri ödeme şartlarının incelenmesi gerektiği, geri ödeme şartları oluşmadığı durumda ise hayati öneme haiz ve kullanılmasının zorunlu olup olmadığı, tedavinin bilinen mevcut tedavi yöntemlerine göre daha etkin ve daha yararlı olup olmadığı hususlarını değerlendirmek üzere üniversite hastanelerinin tıbbi onkoloji anabilim dallarından sağlık kurulu raporu alınması gerektiği belirtildi.
Bozma kararı sonrasında mahkeme, Yargıtay kararını göz önüne alarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınan ve ilacın kullanımının hayati önemde olduğuna dair tespitlere yer veren rapora dayanarak ilacın SGK tarafından karşılanması yönünde karar verdi. Bu sırada ilaç SGK tarafından üç ayrı kanser tedavisinde kullanılmak üzere geri ödeme listesine alındı.