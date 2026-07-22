Uzmanı açıkladı: Yargıtay’dan kanser hastalarını umutlandıran ilaç kararı

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2024 yılında verdiği ilk kararda, “eksik inceleme” yapıldığı gerekçesiyle iş mahkemesinin kararını bozdu. Yargıtay’ın bozma kararının gerekçesinde, ilacın bedelinin karşılanması için öncelikle SGK’nın geri ödeme şartlarının incelenmesi gerektiği, geri ödeme şartları oluşmadığı durumda ise hayati öneme haiz ve kullanılmasının zorunlu olup olmadığı, tedavinin bilinen mevcut tedavi yöntemlerine göre daha etkin ve daha yararlı olup olmadığı hususlarını değerlendirmek üzere üniversite hastanelerinin tıbbi onkoloji anabilim dallarından sağlık kurulu raporu alınması gerektiği belirtildi.